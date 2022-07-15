«Монстр: История Джеффри Дамера»: рассказываем, что нужно знать о самом обсуждаемом сериале сентября

21 сентября на Netflix состоялся релиз сериала «Монстр: История Джеффри Дамера» — тру-крайма про американского серийного маньяка и каннибала, который убил 17 юношей и мужчин в период между 1978 и 1991 годами. Шоу стало одним из самых популярных в истории Netflix и до сих пор удерживает лидирующую позицию в мировом топе. Его смотрели на протяжении 196,2 млн часов, что является пятым крупным дебютом для сериала за всю историю сервиса; его обгоняют «Игра в кальмара», «Очень странные дела», второй сезон «Бриджертонов» и «Мы все мертвы». Кинопоиск разбирается в причинах популярности сериала.

О чем это?

Эван Питерс и Рон Буш

Биографический криминальный сериал, созданный совместно с Райаном Мёрфи и Иэном Бреннаном, посвящен Джеффри Дамеру (Эван Питерс), известному как Каннибал из Милуоки, и его жертвам. Он соблазнял молодых людей своей мягкой манерой общения, заманивал к себе в квартиру, убивал их, а также практиковал некрофилию и каннибализм; отрезанные части тела Дамер часто хранил в качестве трофеев. Когда новости об этом деле стали достоянием общественности, Дамер стал предметом бесчисленных документальных фильмов и романов. Его жизнь, например, уже была экранизирована в трех фильмах: «Тайная жизнь: Джеффри Дамер» в 1993 году, «Палач Дамер» в 2002 году и «Мой друг Дамер» в 2017 году.

В 1992 году Дамер был приговорен к 15 пожизненным срокам. Хотя у него было диагностировано расстройство личности, шизотипическое расстройство личности и психотическое расстройство, суды Милуоки постановили, что он отдавал себе отчет в содеянном. Родители Дамера говорят, что у него было относительно нормальное детство, но он начал проявлять ранние признаки психического расстройства и увлекался расчленением мертвых животных. Они официально развелись в июле 1978 года, вскоре после того, как Дамер окончил среднюю школу.

И почему все это смотрят?

Эван Питерс и Ричард Дженкинс

Все, что касается криминальных расследований, маньяков и запутанных дел, всегда вызывало бурный интерес у зрителей, а в последние годы жанр тру-крайма получил новое дыхание благодаря документальным проектам «Создавая убийцу», «Американское убийство: Семья по соседству», «Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу» и «Беседы с убийцей: Записи Теда Банди». Например, первый сезон популярного американского подкаста журналистских расследований Serial, созданный в 2014 году Сарой Кениг и Джули Снайдер, был загружен 80 миллионов раз к концу 2016 года. Поэтому неудивительно, что проект об одном из самых страшных маньяков в истории США, в чьем создании принимал участие неугомонный Райан Мёрфи и где главную роль исполнил любимчик поклонников «Американской истории ужасов» Эван Питерс, произвел такой фурор среди зрителей даже при условии, что здесь фактически нет никакой интриги. Дамера арестовывают в первой же серии, а затем нам показывают запутанные временные скачки в его детство и подростковый возраст.

История в сериале посвящена не только жутким преступлениям Дамера, но и расовой дискриминации в Америке 1991 года, а также историям его жертв, чтобы люди в первую очередь сохранили память о тех молодых людях и подростках, которых он убил, а не о самом Дамере. Дело маньяка отличалось полным пренебрежением властей к доказательствам. Например, его соседка неоднократно жаловалась на неприятный запах и крики из его квартиры, но ее показания не принимали во внимание — вероятно потому, что она была афроамериканкой. Нескольких полицейских уволили, когда выяснилось, что они знали, как Дамер держал у себя дома в плену подростка, заявляя об отношениях с ним.

А что с сериалом не так?

Дашон Барнс

Netflix пришлось удалить шоу из категории сериалов с ЛГБТ-тематикой. Для удобства зрителей у каждого проекта на платформе есть жанровые теги, а так как Дамер был гомосексуалом, среди них числился и «ЛГБТ». Многих пользователей социальных сетей это возмутило, потому что это не та репрезентация, которая нужна ЛГБТ-сообществу.

Несмотря на то, что посыл создателей был в переключении внимания с преступника на жертву, чтобы отдать им дань уважения, они не избежали романтизации убийцы. Многие семьи обвинили создателей в том, что проект был снят без их разрешения. Других родственников особенно возмутило, что шоураннеры даже с точностью воссоздали эмоциональный срыв во время заседания суда Риты Исбелл, старшей сестры 19-летнего убитого Эррола Линдси. Эта сцена впоследствии стала вирусной в интернете. «Мне кажется, что стриминг должен был спросить, не возражаем ли мы против экранизации и как вообще относимся к созданию фильма. Они не спросили меня ни о чем. Они просто сделали это. Я бы даже поняла, если бы создатели отдали часть денег детям или внукам жертв. Если бы шоу принесло им какую-то пользу, то оно не казалось бы таким жестоким. Жаль, что они просто делают деньги на этой трагедии. Это просто жадность. Эпизод со мной был единственной частью, которую я видела, потому что мне не нужно его смотреть. Я уже прошла через это», — приводит слова Исбелл The Hollywood Reporter. Эрик Перри, двоюродный брат Линдси, тоже заявил, что этот сериал травмировал членов его семьи. Он написал в Twitter: «Я не указываю, что кому смотреть. Я знаю, что шоу в жанре „тру-крайм“ сейчас очень популярны, но если вам действительно интересно узнать о его жертвах, то моя семья в ярости от этого шоу. Это снова и снова нас травмирует. Сколько еще фильмов нам нужно?»

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Автор: Кира Голубева