Сериал «Камбэк» с Александром Петровым в роли бездомного: сюжет, тизер, фото со съемок

4 октября на Кинопоиске начнет выходить сериал «Камбэк». В нем Александр Петров играет бродягу по кличке Компот, оказавшегося на улице в Нижнем Новгороде нулевых. На экране периодически появляются отрывки из передач и рекламы тех лет: молодой ведущий Дмитрий Нагиев, «А ты налей и отойди»; звучит трек «Буду погибать молодым» Мистера Малого. Рассказываем подробнее о сериале и показываем его тизер-трейлер.

О чем это

Нижний Новгород, начало 2000-х. В телефонах — только звонки и «Змейка», во дворах качают под Дельфина и Hi-Fi, а богатые чаще всего связаны с криминалом. Трое школьных друзей — Юра (Илларион Маров), Птаха (Хетаг Хинчагов) и Олег (Григорий Столбов) — решают выручить одноклассницу Дашу (Василиса Коростышевская), но вместо этого попадают в серьезные неприятности.

Неожиданно их спасает бездомный по прозвищу Компот (Александр Петров). Он скитается в поисках заработка, его подкармливают в школьной столовой, а сам он ничего не помнит о своем прошлом — однажды он просто очнулся после тяжелых травм. Ребята понимают: этот человек спас им жизнь, и теперь они хотят раскопать тайну Компота и помочь ему вернуть себя настоящего.

Главные герои

Компот (Александр Петров) — бездомный, который потерял память. В его сознании всплывают лишь немногочисленные флешбэки. Героя подкармливает работница школьной столовой и приносит компот, поэтому ребята так и прозвали его.

(Василиса Коростышевская) — старшеклассница, увлекается фотографией. Живет с алкозависимой мамой, из-за чего вынуждена была рано повзрослеть. Вместе с друзьями помогает Компоту вернуться к нормальной жизни.

Юра (Илларион Маров) — одноклассник Даши и остальных, они вместе дружат с начальной школы. В отличие от ребят, Юра из обеспеченной семьи, что периодически вызывает напряжение между подростками. Его папа — милиционер, а у мамы прибыльный бизнес.

Птаха (Хетаг Хинчагов) — шкода, который чуть что встанет на защиту друзей. Его отец недавно вернулся из тюрьмы и начинает воспитывать сына своими методами.

Олег (Григорий Столбов) — интеллигентный юноша, живет с гиперопекающей мамой. Она говорит Олегу, что носить, с кем общаться, а с кем — нет.

В сериале также появится Алексей Чадов в роли руководителя службы безопасности банка Андрея Красовского. Это первый драматический сериал, где актер сыграл вместе с Александром Петровым. В «Камбэке» также снялись Ольга Воронина, Юлия Богданович, Константин Гацалов, Татьяна Тимакова, Дмитрий Гарнов, Владимир Афанасьев (Нигатив), Андрей Дудников, Александр Югов и другие.

Кто работал над сериалом

Александр Петров и Динар Гарипов на съемках сериала

Идея «Камбэка» принадлежит Илье Куликову, который ранее работал с Александром Петровым на проектах «Полицейский с Рублевки» и «Закон каменных джунглей». Сценарий Куликов написал в соавторстве с Алексеем Ивановым («Мир! Дружба! Жвачка!», «Дино», «Физрук») и Василием Внуковым («Перевал Дятлова»).

Режиссер — Динар Гарипов («Прелесть», «Территория»). Оператор — Янис Андреевс («Дино», «Я не шучу»). Обстановку начала 2000-х воссоздавал художник-постановщик Иван Кузьменков («Кибердеревня. Новый год»), а за костюмы отвечала Александра Филимонова («Физрук», «Исправление и наказание»).

Съемки «Камбэка» прошли в Нижнем Новгороде, Москве и Московской области. Производство — продюсерская компания Russian Code, для которой «Камбэк» стал первым вышедшим сериалом. Продюсеры — Антон Щукин, Антон Зайцев и Артём Логинов совместно с Ильей Куликовым и Андреем Семёновым.

Что о «Камбэке» рассказывает команда

Динар Гарипов

режиссер

Мы снимали сериал в невероятно фактурном и атмосферном Нижнем Новгороде, и это добавляет особой атмосферы проекту, помогая сразу же погрузить зрителя в сюжет. Меня привлекла прежде всего человечность истории: отношения родителей и детей, дружба, поддержка и взаимопомощь, переплетение характеров и непростые судьбы. Речь не только о герое Александра Петрова — Компоте, но и о подростках. У каждого из них своя боль, своя история отношений с родителями и друзьями. Встретив бездомного, потерявшего память, они не проходят мимо, а пытаются помочь ему вернуть свою жизнь и дают ему удивительный шанс — прожить две жизни, старую и новую. Ведь он как будто начинает все заново, строит себя другого, не зная, каким был прежде. Возникает вопрос: кем ты станешь, когда узнаешь, каким был на самом деле? Эта интрига столкновения двух внутренних «я» человека прошлого и настоящего невероятно увлекательна. У нас получилась вневременная история о доброте и способности оставаться человеком, протянув руку помощи любому вне зависимости от обстоятельств или статуса.

Александр Петров

актер

«Камбэк» — история о том, что каждый из нас устроен не так просто, как кажется на первый взгляд, но у всех нас есть шанс делать что-то по зову сердца, по совести, помогать просто так и любить просто так, несмотря на сложности времени и обстоятельств. Мой персонаж Компот — один из самых интересных, кого я когда-либо играл. В драматических фильмах и сериалах, со сложной драматургией, живой, подвижной, со вторыми, третьими, четвертыми смысловыми этажами — это своего рода мой камбэк со времен «Текста» и «Звоните ДиКаприо!».

У меня был личный сценарий «Камбэка» с моими записями и фотографиями. Все удивлялись, когда видели его. Когда-нибудь я покажу, как он выглядит, и полистаю для всех.

Проектов-событий в мире российских сериалов немного, и это нормально. В их числе — «Чики», «Звоните ДиКаприо!», «Трасса», «Фишер», «Слово пацана», «Мир! Дружба! Жвачка!». Я безмерно верю в «Камбэк». У него все шансы встать в один ряд с главными событийными проектами и побороться за звание лучшего, а самое главное, завоевать любовь и интерес зрителей и индустрии.

Григорий Столбов и Илларион Марков

Когда премьера

Первые две серии «Камбэка» выйдут на Кинопоиске 4 октября 2025 года. Остальные шесть — по одной еженедельно.

По этой ссылке можно добавить сериал в ваш список «Буду смотреть».

