Wink показал тизер сериала «Трудно быть богом»

Онлайн-кинотеатр Wink выпустил тизер «Трудно быть богом» — сериала по повести Бориса и Аркадия Стругацких.

В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолевать тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар. Как прогрессор, он не может вмешиваться в естественный ход истории, но у героя есть личный интерес.

Главную роль в сериале исполнил сербский актер Александар Радойичич. С ним сыграли Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Равшана Куркова, Фёдор Лавров, Виктория Исакова.

Сценарий адаптировал Андрей Золотарёв («Сто лет тому вперед», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), а режиссером выступил Дмитрий Тюрин, работавший над вторым сезоном «Эпидемии» и «Триггером».

«Трудно быть богом» выйдет в этом году сперва на Wink, а потом на НТВ.