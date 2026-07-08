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Вышел новый трейлер третьей «Дюны»

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Warner Bros. и Legendary опубликовали новый трейлер фильма «Дюна: Часть третья», завершения трилогии экранизаций, снятых Дени Вильнёвом.

Действие картины, основанной на романе Фрэнка Герберта «Мессия Дюны», развернется через 20 лет после событий предыдущей части. Ставшего императором Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) мучают видения о грядущем падении его государства. Против него готовится заговор, в центре которого оказывается его бывшая возлюбленная Шани (Зендея).

К своим ролям в фильме также вернулись Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, Флоренс Пью, Ребекка Фергюссон и Аня Тейлор-Джой. А в образе одного из антагонистов, заговорщика Скайтейла, появится Роберт Паттинсон.

«Дюна: Часть третья» выйдет в зарубежный прокат 18 декабря.

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