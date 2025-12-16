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«Питт», «Рай», «Рыцарь Семи королевств»: все номинанты «Эмми» в 2026 году

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Американская телевизионная академия огласила список номинантов на 78-ю церемонию «Эмми». 

Список номинантов представили Лиза Колон-Зайас («Медведь») и Джефф Хиллер («Бухта вдов»). Церемония награждения состоится 14 сентября 2026 года. Ее ведущей станет Маришка Харгитей.

Напомним, что триумфаторами прошлого года были «Переходный возраст», «Киностудия», «Питт», «Пингвин» и «Разделение».

Лучший драматический сериал

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