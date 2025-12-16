«Питт», «Рай», «Рыцарь Семи королевств»: все номинанты «Эмми» в 2026 году

Американская телевизионная академия огласила список номинантов на 78-ю церемонию «Эмми».
Список номинантов представили Лиза Колон-Зайас («Медведь») и Джефф Хиллер («Бухта вдов»). Церемония награждения состоится 14 сентября 2026 года. Ее ведущей станет Маришка Харгитей.
Напомним, что триумфаторами прошлого года были «Переходный возраст», «Киностудия», «Питт», «Пингвин» и «Разделение».
Лучший драматический сериал
- «Дипломатка», 3-й сезон
- «Позолоченный век», 3-й сезон
- «Рыцарь Семи королевств»
- «Рай», 2-й сезон
- «Питт», 2-й сезон
- «Одна из многих»
- «Медленные лошади», 5-й сезон
- «Друзья и соседи», 2-й сезон
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Лучший актер в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун («Рай»)
- Гари Олдман («Медленные лошади»)
- Марк Руффало («Задание»)
- Руфус Сьюэлл («Дипломатка»)
- Ноа Уайли («Питт»)
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Лучшая актриса в драматическом сериале
- Кэрри Кун («Позолоченный век»)
- Чейз Инфинити («Заветы»)
- Кери Рассел («Дипломатка»)
- Рэй Сихорн («Одна из многих»)
- Зендея («Эйфория»)
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Лучший комедийный сериал
- «Начальная школа "Эбботт"», 5-й сезон
- «Медведь», 5-й сезон
- «Хитрости», 5-й сезон
- «У Марго проблемы с деньгами»
- «Никто этого не хочет», 2-й сезон
- «Убийства в одном здании», 5-й сезон
- «Терапия», 3-й сезон
- «Бухта вдов»
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