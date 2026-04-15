«День разоблачения»: что мы знаем о фантастике Стивена Спилберга про инопланетян

12 июня в мировой прокат выходит «День разоблачения» — крупнобюджетная фантастика Стивена Спилберга. Сюжет картины держится в секрете, однако кое-что о новом фильме автора «Войны миров», «Близких контактов третьей степени» и «Индианы Джонса» известно. Собрали все секретные материалы в одном тексте.

Что мы знаем о фильме

«День разоблачения» — первая картина Стивена Спилберга со времен «Фабельманов» и первый фильм режиссера со времен «Войны миров», действие которого разворачивается в современности. Кроме того, это возвращение Спилберга к историям о пришельцах. Про них он снял такие хиты, как «Близкие контакты третьей степени», «Инопланетянин» и «Война миров» (в сиквеле «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» фигурировали не инопланетяне, а «межпространственные» существа).

Вернуться к пришельцам Спилберга побудил репортаж The New York Times о секретной программе Пентагона по изучению возможных случаев контакта с НЛО. В нем в том числе упоминается история пилота ВМС США Дэвида Фревора, который заснял в небе у побережья Сан-Диего 12-метровый объект, маневрирующий без какой-либо видимой системы тяги. Статья и загадочное видео с инфракрасной камеры истребителя вдохновили кинематографиста на сюжет о так называемом движении за раскрытие информации об НЛО. Его члены верят в различные теории заговора, согласно которым правительства стран мира обладают секретной информацией об НЛО и существовании нечеловеческого разума. Кроме того, на Спилберга произвел впечатление документальный сериал «Тайна ранчо Скинуокер», насчитывающий 72 эпизода.

«Меня всегда завораживали необъяснимые вещи, и я снял о них много фильмов — про акул, про летающие тарелки. Уже в детстве мне нравилось смотреть на ночное небо и гадать, что там происходит. Меня интересовала не возможность, а гарантия существования жизни за пределами нашей планеты, — говорил кинематографист в одном из роликов, посвященных «Дню разоблачения». — И сегодня вопросы о том, что происходит не только в нашем небе, но и в наших мирах, в нашей реальности, достигли критической массы. Одни мы во Вселенной или нет? И если кто-то знает, что мы не одни во Вселенной, почему нам всем об этом не рассказали?» Спилберг, кстати, верит в существование внеземной жизни.

Элизабет Марвел

Поскольку режиссер прежде касался темы контакта с инопланетным разумом, на этот раз перед ним стояла еще более сложная задача. «Если ты возвращаешься к материалу, над которым работал раньше, ты всегда хочешь сделать историю лучше», — поясняет сценарист «Дня разоблачения» Дэвид Кепп в интервью журналу Empire. — Сложность в том, что сай-фай Спилберга об инопланетянах уже входит в число самых любимых зрителями фильмов всех времен. Поэтому нам нужно было всего лишь снять что-то лучше, чем пара величайших картин в истории. Такая мотивация уж точно заставит вас вскакивать с постели рано утром».

Кто участвует в создании фильма

Летом 2023 года Стивен Спилберг не знал, чем займется дальше. Ни один из лежащих у него на столе сценариев не вызывал интереса. Ни один из запущенных в производство проектов не был готов к съемкам. И тогда режиссер решил взять дело в собственные руки: сел у себя на заднем дворе, открыл на телефоне «Заметки» и начал писать. И не останавливался, пока не сочинил всю историю. «День разоблачения» станет всего лишь пятым фильмом в богатом режиссерском резюме Спилберга, где он указан сценаристом.

Джош О’Коннор

Придумав сюжет, режиссер поручил написать на его основе сценарий своему давнему знакомому Дэвиду Кеппу. Сценарист сотрудничает со Спилбергом уже три десятилетия. Вместе они сделали «Парк юрского периода», его сиквел «Затерянный мир», «Войну миров» и «Королевство хрустального черепа». За все эти годы Кепп не видел, чтобы режиссер настолько был вовлечен в проект. «Если мы находились в разных часовых поясах, то утром я находил 30 сообщений от Стивена, потому что он снова перечитал сценарий и оставил комментарии. Он перечитывал сценарий каждый день на протяжении года. Я бы так не смог, текст бы просто превратился в сплошную мешанину из слов и букв. Его выносливость действительно впечатляет», — восхищается сценарист.

Кепп далеко не единственный соратник Спилберга, принявший участие в работе. Оператор Януш Камински снял все фильмы режиссера, начиная со «Списка Шиндлера». Кристи Макоско Кригер начинала свою карьеру в кино ассистенткой Спилберга в конце 1990-х, а с 2008 года она продюсирует все его ленты без исключений (за «Шпионский мост», «Секретное досье», «Вестсайдскую историю» и «Фабельманов» она была номинирована на «Оскар»). Кригер обещает, что в новинке будут невероятные трюки, автопогони и масштабный эпизод с поездом.

Для легендарного композитора Джона Уильямса «День разоблачения» станет уже тридцатой картиной Спилберга в фильмографии. Их первой совместной работой был «Шугарлендский экспресс», и с тех пор музыка Уильямса звучала в «Челюстях», «Инопланетянине», «Индиане Джонсе» и «Спасти рядового Райана». Причем ради «Дня разоблачения» 94-летний Уильямс возобновил карьеру после ухода на пенсию в 2023-м.

Съемки «Дня разоблачения» прошли с февраля по май 2025 года в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Атланте.

Что известно о сюжете

Практически ничего. Спилберг намеренно держит сюжет в тайне, чтобы удивить зрителей в кинотеатре. Однако, судя по трейлерам, интервью актеров и комментариям создателей, нас ждет не столько история о первом контакте с инопланетным разумом, сколько динамичный и актуальный триллер о том, как обнародование подобной информации скажется на всем человечестве. Стоит ли раскрывать правду об инопланетянах? Что если некоторые силы в правительстве уже знают ее и готовы пойти на все, чтобы ее скрыть? Такие вопросы интересуют авторов.

«Мне кажется, у „Дня разоблачения“ есть определенное сходство с конспирологическими триллерами 1970-х, но совершенно иное, чем в „Близких контактах третьей степени“, — рассуждает Дэвид Кепп. — Не знаю, знал ли об этом Стивен, но я просто обожаю эту эпоху. Некоторые фильмы Алана Пакулы я готов пересматривать каждую неделю. И для меня эта история очень похожа на „Три дня Кондора“. Заговоры — потрясающая тема для кинематографа, потому что они напоминают луковицу — с каждым слоем ты узнаешь что-то новое. Эта мысль натолкнула меня на идею для структуры и формы фильма».

«Если бы вы узнали, что мы не одни во Вселенной, если бы кто-то доказал вам это, вас бы это испугало? Этим летом истина явится семи миллиардам человек. Готовьтесь к... „Дню разоблачения“», — гласит официальный синопсис фильма.

Кто есть кто в фильме

Эмили Блант

Дэниэл Келлнер (Джош О’Коннор) — эксперт по кибербезопасности и информатор, обладающий знаниями, способными навеки изменить мир. Дэниэл — классический персонаж Спилберга, которому неожиданно приходится стать героем. В Дэниэле есть нечто такое, что он и сам не может объяснить.

Маргарет Фэйрчайлд (Эмили Блант) — ведущая прогноза погоды из Канзаса, которая в прямом эфире начинает издавать звуки, которые в принципе не способен издать человеческий рот. «Маргарет никак не может понять, чего хочет в жизни, для чего она создана, — говорит Блант. — Ее не покидает ощущение, что она находится не на своем месте».

Джейн Бланкеншип (Ив Хьюсон) — девушка Дэниэла, на которую в полной мере сваливаются последствия его желания поделиться истиной с человечеством. При этом Джейн хранит и собственные тайны: она не рассказала бойфренду, что в юности едва не стала монахиней. «Мне кажется, люди так хотят узнать, что снял Спилберг, потому что верят, что он обладает какими-то тайными знаниями, — смеется актриса и дочь Боно. — Мы даже на съемочной площадке шутили, что с ним наверняка должны были общаться пришельцы. Но он ответил: «Нет, после всего того пиара, что я им обеспечил, они так и не вышли со мной на связь».

Колин Фёрт

Ноа Скэнлон (Колин Фёрт) — глава Wardex, государственного подрядчика, в чьи обязанности входит утаивание от публики информации о существовании пришельцев. Авторы не хотят, чтобы зрители сочли Скэнлона одномерным антагонистом. «Да, им движут очевидные и грязные мотивы, власть и деньги, но я старался показать, что сам он себя не воспринимает как злодея, — признается Фёрт. — Очень немногие люди несут на своих плечах такую ответственность — решают, что мир должен знать, а чего не должен. И возникает вопрос: а у кого есть право это решать?» «Скэнлон в какой-то момент приводит очень красноречивый аргумент: „Назовите мне хотя бы один случай в истории, когда внезапные и радикальные перемены шли человечеству на пользу“, — добавляет Кепп. — И с этим аргументом трудно спорить».

Хьюго Уэйкфилд (Колман Доминго) — бывший сотрудник Wardex, ныне выступающий за то, чтобы раскрыть всему миру информацию о существовании пришельцев. Хью выступает своего рода наставником для Маргарет и Дэниэла и знает о них даже больше, чем они сами. «Он пытается помочь им донести эти знания до человечества и использовать их во благо, — говорит Доминго. — Мы никогда не обсуждали это, но мне кажется, что Хью — это аватар Стивена. Мне кажется, что в нем чувствуются оптимизм Стивена и его вера в луну, звезды и все, что находится за ними». «Когда я дочитал сценарий, я расплакался, — признался актер в другом интервью. — Я подумал, что это просто самый прекрасный фильм о нашей человечности. Я расплакался, потому что Стивен Спилберг верит в людей».

В фильме также снялись Уайатт Рассел, Элизабет Марвел, Генри Ллойд-Хьюз и Майкл Гэстон.

Что Спилберг говорит о другой фантастике

Об «Интерстелларе». Стивен Спилберг занимался разработкой фильма больше года, прежде чем тот перешел к Кристоферу Нолану. Кинематографист познакомился с физиком и астрономом Кипом Торном и провел много времени в Лаборатории реактивного движения в Калифорнии (научно-исследовательском центре НАСА), общаясь с учеными и аэрокосмическими инженерами. Именно Спилберг заказал сценарий Джонатану Нолану, и в какой-то момент тот понял, что режиссер теряет к проекту интерес. «Как-то Джона сказал мне: „Если ты вдруг решишь соскочить, я знаю, кто готов подхватить проект. Мой брат Крис уже достал меня вопросами“. И он оказался прав. Как только я отказался от участия в проекте, Кристофер подхватил эстафету чуть ли не на следующий день. И у Криса Нолана „Интерстеллар“ получился гораздо лучше, чем он бы вышел у меня», — скромничает Спилберг.

О «Дюне». Первые две части «Дюны» Дени Вильнёва входят в список любимых научно-фантастических фильмов режиссера. «Особенно вторая часть. Думаю, это лучший фильм Дени, — считает Спилберг. — С нетерпением жду третью часть. Уверен, Дени покажет мне ее до проката. Я его большой поклонник. Первоисточник я тоже очень люблю, и мне кажется, что Дени Вильнёв отдал Фрэнку Герберту точно такую же дань уважения, как Гильермо дель Торо — Мэри Шелли с „Франкенштейном“».

Об «Орудиях». Спилберг еще никогда не снимал чистый фильм ужасов, но не исключает, что все впереди. Впрочем, по его словам, существуют настолько идеальные хорроры, что они полностью удовлетворяют его потребность в жанре. «Когда я вижу настолько замечательный хоррор, как „Орудия“, то у меня отпадает желание снять фильм ужасов, который был бы таким же страшным или даже чуточку страшнее, — говорит продюсер «Полтергейста», «Боязни пауков» и «Гремлинов».

Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)