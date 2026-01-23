Туманный кошмар в Шотландии. Что известно о Silent Hill: Townfall

На февральской презентации State of Play представили игру Silent Hill: Townfall, чуть позже команда Konami рассказала о проекте подробнее. Разбираемся, что известно о новой главе в серии психологических хорроров.
Что говорят разработчики
За игру отвечает шотландская студия Screen Burn (бывшая No Code), выпустившая приключенческие хорроры Stories Untold и Observation. Townfall находится в разработке уже 6 лет, при этом в команде всего 30 человек. На Silent Hill Transmission рассказали детали будущей игры.
- Townfall будет хоррором от первого лица, причем перспективу разработчики выбрали с самого начала, построив вокруг нее большинство механик.
- Одна из ключевых особенностей — портативный карманный телевизор CRTV, который носит с собой главный герой. Он устроен как радио, и игрокам придется вручную ловить на нем различные частоты. Это поможет связаться с другими выжившими, узнать детали сюжета или засечь врагов поблизости.
- В Townfall будет несколько видов оружия, включая пистолет, но сражения по большей части необязательны. Игроки будут самостоятельно решать по ситуации, стоит ли обойти монстра, отвлечь, спрятаться или попытаться убить.
- По словам сценариста и гейм-директора Джона Маккеллана, он большой фанат серии Silent Hill и следит за ней с тех пор, как в детстве сыграл в первую часть. Разработчик отметил, что это одна из немногих игр, которую он не стал перепроходить. По его словам, воспоминания о ней до сих пор вызывают ассоциации с лихорадочным бредом во время тяжелой болезни.
Silent Hill: Townfall — самый большой проект студии Screen Burn. Для инди-разработчиков, выпускавших прежде короткие игры, это первый полноформатный тайтл, а для издательства Annapurna — одна из самых масштабных игр.
Различия в сеттингах — осознанный шаг Konami. Еще в 2025-м продюсер Мотои Окамото в интервью, посвященном выходу Silent Hill f, предупредил фанатов, что все игры серии будут разными. С этим фанатам придется смириться. Игра о кошмаре в Эбисугаоке в Японии 1960-х точно так же создавалась одновременно и для давних поклонников франшизы, и для новичков.
О чем расскажет сюжет
Действие игры развернется в 1996 году на острове Сент-Амелия близ побережья Шотландии. Окружение в игре вдохновлено реальными портовыми рыболовецкими городами, многие детали разработчики кропотливо перенесли в игру. Местный колорит будет важен и для сюжета, отмечают в Screen Burn.
Главный герой — молодой человек по имени Саймон Орделл, который возвращается на остров, чтобы «все исправить». Его связь с островом будет одной из главных загадок игры, но центральной темой авторы называют чувство вины. По мере прохождения игрокам будут постепенно раскрывать подробности о прошлом персонажа и о том, кто и зачем позвал его на Сент-Амелию.
Помимо портативного телевизора, у Саймона с собой будет пакет для внутривенных инъекций (вероятно, без него герой не может долго передвигаться) и медицинский браслет с его собственным именем. Разработчики обещают, что в игре будут и другие выжившие, застрявшие на острове.
Silent Hill: Townfall, как и Silent Hill f и Silent Hill: The Short Message, станет развитием концепции «феномена Сайлент Хилла». Согласно ей, паранормальные явления могут возникать в разных уголках планеты, а не только в одноименном городе в США. Сильные психологические потрясения размывают грань между реальностью и вымыслом, из-за чего люди видят вещи, которых не существует.
Что известно о франшизе Silent Hill
Silent Hill: Townfall не единственная игра во франшизе, которая находится в разработке. В 2022 году Konami анонсировала сразу три части Silent Hill, чтобы этим подчеркнуть: серия возвращается и будет регулярно предлагать поклонникам новые истории. С тех пор вышли Silent Hill 2 Remake и Silent Hill f.
Продюсер франшизы Мотои Окамото так охарактеризовал цель студии: «Нам нужно было сразу же дать понять, что у нас долгосрочные планы. Если вы анонсируете лишь одну игру, публика не видит у серии будущего. А если люди не видят будущего, то и сильной мотивации взаимодействовать с франшизой у них нет».
По слухам, сейчас в разработке находится ремейк первой Silent Hill от команды Bloober Team. Ожидается, что он выйдет в 2027 году. Konami, по словам продюсера Мотои Окамото, настроена выпускать по одной игре серии каждый год.
А вот с экранизациями дела обстоят неважно. После неудачного «Возвращения в Сайлент Хилл» (при низких оценках картина собрала всего 42 млн долларов) новые попытки перенести туманные кошмары на киноэкраны пока под вопросом. Хотя режиссер Кристоф Ган при этом не ставит точку и был бы рад сделать еще одну киноадаптацию.
Когда выйдет игра и на каких платформах
Релиз хоррора состоится до конца 2026 года на ПК и PlayStation 5. На Xbox Series X|S игра, похоже, выйдет позднее.
Автор: Денис Варков (@dvarkov)