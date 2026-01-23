Туманный кошмар в Шотландии. Что известно о Silent Hill: Townfall

Главный герой — молодой человек по имени Саймон Орделл, который возвращается на остров, чтобы «все исправить». Его связь с островом будет одной из главных загадок игры, но центральной темой авторы называют чувство вины. По мере прохождения игрокам будут постепенно раскрывать подробности о прошлом персонажа и о том, кто и зачем позвал его на Сент-Амелию.