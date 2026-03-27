Возможное невозможно: 10 сиквелов, которые фанаты требуют годами

Никто в это не верил, но в феврале 2026 года стало известно, что Universal запускает в производство четвертую часть «Мумии» с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс. Кинопоиск вспомнил еще десяток продолжений, о которых фанаты мечтают десятилетиями, а заодно оценил их шансы на реализацию.

Комедия о журналисте-неудачнике, который на неделю получает божественные силы, остается одним из главных кассовых хитов в карьере Джима Керри. В 2007-м, через четыре года после выхода «Брюса», Universal пыталась повторить успех фильма уже без участия Керри, которого заменил Стив Карелл. «Эван Всемогущий» провалился в прокате, и все надежды на развитие франшизы оказались глубоко похоронены.

Однако еще до «Эвана» сценаристы оригинального фильма Стив Корен и Марк О’Кифи придумали сценарий прямого продолжения «Брюса» под названием «Брюцифер». По задумке авторов после смерти своей возлюбленной Грейс (Дженнифер Энистон) Брюс терял веру и обращался за помощью к дьяволу. Обретя адские силы, Брюс воскрешал Грейс, хотя поначалу его любимая напоминала не живого человека, а оживший и изрядно попахивающий труп. Джим Керри и его агент с восторгом отнеслись к идее, но руководству Universal Корен и О’Кифи презентовали ее только 7 лет спустя, после провала «Эвана». Разумеется, тогда сиквел «Брюса» уже никого не заинтересовал.

Вероятность появления фильма: 0%. Задумка сработала бы в середине 2000-х, но с тех пор слишком много воды утекло.

Голливудский боевик Тимура Бекмамбетова о клерке-неудачнике, который становится высококлассным убийцей и членом крайне секретного братства, отлично проявил себя в прокате. И хотя концовка фильма не предполагала продолжение, в следующем году студия Universal наняла сценаристов оригинала Майкла Брандта и Дерека Хааса для создания сиквела.

Его действие должно было развернуться спустя несколько лет после финала оригинала. Если в первом фильме Уэсли (Джеймс Макэвой) поначалу был зеленым новичком, которого обучала мастерству ассасина Фокс (Анджелина Джоли), то в продолжении сам Уэсли играл роль наставника для новой героини. «Тот же персонаж, та же мифология, но неожиданный поворот сюжета», — добавлял в интервью Бекмамбетов.

Довольно быстро проект сгинул в производственном аду. Как вспоминал впоследствии Майкл Брандт, основная причина гибели сиквела крылась в расхождении взглядов. Бекмамбетову не понравилось предложенное сценаристами развитие сюжета, и, пока Хаас и Брандт пытались написать историю, которая устроил бы всех, Universal утратила интерес к проекту.

В 2020 году Бекмамбетов признался, что сейчас он бы полностью переработал концепт, прибегнув к излюбленному жанру screenlife: «Не представляю, чтобы в современном мире убийца расхаживал бы по улицам с пистолетом в руках. Зачем ему это нужно? Он воспользуется дроном или компьютерными технологиями».

Вероятность появления фильма: 0%. К сожалению, время ушло безвозвратно. И, возможно, к лучшему, поскольку львиная доля очарования оригинального фильма крылась именно в пулях, которые меняют траекторию, а десктоп-формат вряд ли бы прибавил зрелищности этой истории.

«Человек-паук 4»

Третья часть «Человека-паука» Сэма Рэйми стала самой успешной из трех, заработав в мировом прокате почти 900 млн долларов, но сам режиссер остался недоволен качеством фильма и надеялся, что сможет реабилитироваться перед фанатами с помощью четвертой части, производство которой стартовало в 2008 году.

Ожидалось, что фильм начнется с нарезки кадров, где Паркер (Тоби Магуайр) легко разбирается с различными третьесортными злодеями наподобие Мистерио (Брюс Кэмпбелл), а главными антагонистами фильма станут Стервятник и его дочь, Стервятница. При этом Стервятницей должна была оказаться Фелиция Харди, известная по комиксам как воровка и супергероиня Черная Кошка. По слухам, она намеревалась отомстить Пауку за смерть своего отца и пыталась соблазнить Питера Паркера в образе Фелиции, чтобы разрушить его отношения с Мэри Джейн (Кирстен Данст). На роль Стервятника рассматривали Джона Малковича, а роль Фелиции должна была отойти Энн Хэтэуэй. Впрочем, позднее Рэйми утверждал, что альтер эго Фелиции по-прежнему оставалась Черная Кошка.

Несмотря на многочисленные переделки сценария, Рэйми был недоволен качеством материала. А поскольку на режиссера начинали давить сроки, он решил покинуть проект. «Для меня это был очень болезненный опыт, — признавался впоследствии Рэйми. — Я хотел искупить вину за третью часть. У меня были очень высокие стандарты, и я не хотел снимать еще один фильм, который был просто „сойдет“. Я понял, что не смогу дотянуть сценарий до приемлемого для меня уровня к началу съемок». К тому же до Рэйми стали доходить слухи, что студия планирует перезапустить франшизу с другим режиссером и исполнителем главной роли. Тогда он созвонился с главой студии Sony Эми Паскаль и предложил ей остановиться на перезапуске, что та и сделала.

После того как Магуайр триумфально вернулся к роли Питера в кроссовере «Нет пути домой» с Томом Холландом и Эндрю Гарфилдом, фанаты устроили целый флешмоб, призывающий студию #MakeRaimiSpiderMan4, но режиссер быстро расстроил все надежды фанатов, заявив, что у него нет никаких планов полноценно возвращаться к самому дружелюбному соседу на свете.

Вероятность появления фильма: 10%. Конечно, Marvel в последние годы активно заигрывает с идеей мультивселенной, но одно дело — короткое камео, и совсем другое — полноценный фильм. Ни одна студия не станет одновременно выпускать в прокат две четвертые части о приключениях двух разных версий одного и того же персонажа.

«Дорога ярости» — один из лучших фильмов 2010-х, но история создания картины настолько драматична, что заслуживает отдельного фильма. Джордж Миллер впервые задумался о создании четвертой части постапокалиптической саги еще в конце 1990-х, однако потребовалось без малого два десятилетия, чтобы его задумка добралась до экранов. За это время Миллер и его соавтор Ник Латурис успели придумать сюжеты еще для двух частей франшизы. Один в итоге лег в основу «Фуриосы», а вторым должна была стать «Пустошь».

«Пустошь» — прямая предыстория «Дороги ярости». Сценарий описывает все события, приключившиеся с воином дороги Максом Рокатански за год до встречи с Фуриосой и Несмертным Джо. Изначально этот сюжет должен был лечь в основу видеоигры «Безумный Макс» (недовольный качеством готового продукта Миллер потребовал убрать его имя из титров), затем Ник Латурис переработал сюжет в формат текстового романа (тот так и остался неопубликованным), а в 2017 году он вроде как даже приступил к процессу препродакшена, но позднее все планы режиссера спутал судебный иск. Миллер подал в суд на Warner Bros., обвинив студию в том, что она так и не выплатила кинематографисту положенные по контракту бонусы за «Дорогу ярости». После того как иск остался в прошлом, режиссер переключился на создание «Фуриосы», которая провалилась в прокате и фактически похоронила все шансы на новую часть «Макса».

Режиссер, впрочем, не сдается до сих пор. В сентябре 2025 года авторитетный подкаст Mad Max Bible сообщил, что сценарист Шон Грант («Узкая дорога на дальний север») перерабатывает сюжет «Пустоши» в формат телевизионного сериала. Однако даже если Warner Bros. в свете недавних событий даст зеленый свет сериалу про Безумного Макса, Миллер в интервью говорил, что хочет заняться рядом других проектов, прежде чем возвращаться в выжженные ядерной войной пустоши.

Вероятность появления фильма (или сериала): 20%. Если учесть, что Миллеру уже стукнуло 80 лет, невелики шансы на то, что «Пустошь» в той или иной форме все-таки доберется до экранов.

Комедийный фильм о неуязвимом супергерое с алкогольной зависимостью и амнезией (Уилл Смит) стал настоящим хитом и при бюджете в 150 млн долларов собрал в мировом прокате более 600 миллионов. Никто не удивился, что уже в следующем году пошли разговоры о скором появлении сиквела. Все заинтересованные стороны — продюсеры Майкл Манн и Акива Голдсман, режиссер Питер Берг и исполнители главных ролей Уилл Смит и Шарлиз Терон — были заинтересованы в продолжении, но проект завис в производственном аду. В 2012 году Берг пояснил, что задержки в первую очередь обусловлены занятостью всех участников процесса, и посетовал, что ему, Манну, Голдсману и Смиту тяжело согласовать рабочие графики даже для обычной встречи.

С тех пор ситуация не сильно изменилась. Раз в несколько лет Смит, Терон или Берг повторяют, что по-прежнему готовы принять участие в сиквеле, но никакой работы в этом направлении не ведется. И лишь в феврале 2025 года Смит неожиданно проговорился, что предложил роль во втором «Хэнкоке» Зендее. «У нас есть одна очень крутая идея для сиквела, — заявил он и тут же добавил. — Но мы ее еще ни с кем не обсуждали».

Вероятность появления фильма: 30%. Типичный случай, когда все заинтересованные стороны потенциально готовы, но слишком заняты другими проектами.

В 2014 году молодой шведский режиссер Дэвид Сандберг с помощью краудфандинга собрал более 600 тыс. долларов на создание фильма своей мечты — комедийной ленты, в которой идеально бы сочетались пародия на полицейские боевики, аркадные видеоигры и фильмы о восточных единоборствах 1980-х. Полученных средств хватило на получасовую короткометражку, и снятый на коленке «Кунг Фьюри» произвел настоящий фурор в сети.

Успех короткометражки привлек к Сандбергу внимание голливудских продюсеров, и пару лет спустя режиссер анонсировал полнометражное продолжение. Бюджет фильма оценивался уже в 30 млн долларов, и эта сумма позволила привлечь к съемкам не только звезду «Рыцаря дорог» и «Спасателей Малибу» Дэвида Хассельхоффа (он снимался и в короткометражке), но и Арнольда Шварценеггера с Майклом Фассбендером.

Съемки «Кунг Фьюри 2» прошли летом 2019 года в Болгарии и Германии, а дальше картину ждал долгий постпродакшен, во время которого начались проблемы. Оказалось, что один из основных инвесторов фильма, китайская компания Creasun, не внесла платеж в размере 12 млн долларов, что было необходимо для завершения работы над визуальными эффектами. Производство застопорилось из-за бесконечных судебных разборок: продюсеры обвинили Creasun в невыполнении контрактных обязательств, китайцы в ответном иске обвинили тех в растрате уже полученных средств. При этом Creasun отказывалась продавать свою долю и блокировала любые попытки привлечь сторонних инвесторов. Судя по всему, разбирательства продолжаются по сей день.

История тяжело сказалась на Сандберге: режиссер впал в затяжную депрессию и утратил интерес к производству кино. Лишь недавно он нашел в себе силы вернуться в профессию и занялся новым секретным проектом. При этом Дэвид не теряет надежды, что «Кунг Фьюри 2» когда-нибудь сможет добраться до экранов. Весной 2025 года десятиминутная нарезка эпизодов из фильма появилась на YouTube, и, хотя ролик быстро удалили из-за нарушения авторских прав, он успел возродить интерес к проекту. «Это был внутренний проморолик, не предназначавшийся для широкой публики, — прокомментировал слив Сандберг. — Мне жаль, что он утек в сеть, потому что он раскрывает большинство поворотов сюжета, а визуальные эффекты там временные. Последние пять лет фильм держали в заложниках, но я обещаю, что продолжу бороться за него и добьюсь для него шанса, которого он заслуживает».

Вероятность появления: 40%. Редкий для нашей подборки случай, когда уже почти готовый фильм (Сандберг оценивает, что для завершения работы над эффектами требуется еще 5–10 млн долларов) не может выйти из-за судебных разборок между его создателями. Здесь все зависит от того, сумеют ли продюсеры выкупить долю китайцев или же Creasun предпочтет похоронить проект.

Первые два «Шерлока Холмса» Гая Ричи заработали в мировом прокате свыше миллиарда долларов, так что появление триквела казалось лишь вопросом времени. Однако проект быстро сгинул в производственном аду: сначала студия не могла получить устраивающий всех сценарий и сменила около полдюжины авторов, затем пришлось искать замену покинувшему кресло режиссера Гаю Ричи, потом очень долгое время не могли совпасть рабочие графики Роберта Дауни — мл. и Джуда Лоу. В итоге запланированное начало съемок совпало с пандемией.

Осенью 2025 года продюсер фильма Сьюзан Дауни призналась, что в какой-то момент съемки были очень близки к началу, но их опять пришлось отложить, поскольку у Джуда Лоу было слишком мало времени перед стартом производства другого проекта. «Наверное, это было даже к лучшему, — призналась Дауни. — Но я по-прежнему хотела бы выпустить третьего „Шерлока“. Мы уже долго об этом думаем». Продюсер уточнила, что события триквела должны были развернуться в Америке, но не стала раскрывать подробности сюжета.

Вероятность появления фильма: 50%. Большую часть 2010-х Роберт Дауни — мл. был занят, играя Железного человека. Хотя сейчас актер вернулся в киновселенную Marvel, на этот раз в качестве Доктора Дума, в ближайшие годы его рабочий график должен быть посвободнее, чем во времена Тони Старка. Вместе с тем Дауни уже 60 лет, играть супергероя в этом возрасте становится непросто.

Первые разговоры о неизбежном появлении шестых «Пиратов» пошли еще до премьеры пятой части, но «Мертвецы не рассказывают сказки» удостоились крайне прохладного приема от критиков (на сегодняшний день у картины 30%-ный рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes), а Джонни Депп погряз в громком бракоразводном процессе и затяжных судебных разбирательствах с Эмбер Хёрд. В разгар конфликта Disney разорвала все отношения с актером, а когда конфликт утих, сам Депп начал отказываться от сотрудничества с «мышиной корпорацией».

Многие фанаты сходятся во мнении, что в «Пиратах» без Джека Воробья нет никакого смысла. Похоже, что это понимают и в Disney, поскольку идея перезапуска франшизы с Марго Робби в главной роли так и не получила поддержки от студии. Однако продюсер серии Джерри Брукхаймер не теряет надежды, что сможет примирить все стороны. За эти годы над сценарием потенциальной шестой части успели поработать Крэйг Мэйзин, Тед Эллиот и Джефф Натансон. Судя по последним комментариям Брукхаймера, в шестой части должны вернуться все три главных героя оригинальной трилогии: Джек Воробей (Депп), Уилл Тернер (Орландо Блум) и Элизабет Суон-Тернер (Кира Найтли). Продюсер уверен, что Депп вернется, если сценарий окажется хорошим, те же мысли высказал и Блум.

Вероятность появления фильма: 50%. В последние годы Депп оставался изгоем в Голливуде, а без него «Пираты» не имели никакого смысла. Однако с началом второго срока Трампа крупные студии стали соревноваться, кто первым вернет в строй ранее отмененных актеров. Поскольку «Пираты» по-прежнему считаются успешной франшизой (мировые сборы — 4,5 млрд долларов), возвращение Джека Воробья, скорее всего, остается вопросом времени и цены.

Роль искателя приключений Бена Гейтса остается одной из самых успешных в карьере Николаса Кейджа: две части «Сокровищ нации» заработали в прокате свыше 800 млн долларов. Появление третьей части казалось вопросом времени, и уже в 2008 году Джерри Брукхаймер подтвердил, что триквел находится в работе. Однако 17 лет спустя проект по-прежнему находится в производственном аду. Судя по всему, основная проблема заключалась в том, что ни одна из многочисленных версий сценария не удовлетворяла все задействованные в производстве стороны. Год за годом Брукхаймер и режиссер первых двух частей Джон Тёртлтауб жаловались, что очередная версия сценария не устроила выступающую прокатчиком Disney. А в 2022 году студия и вовсе решила, что франшизу стоит продолжить на малом экране, и на стриминге Disney+ вышел телевизионный сериал, закрытый после первого же сезона.

К 2024 году Кейдж окончательно расстался с надеждой на появление триквела и в ответ на очередной вопрос о фильме ответил резко: «Нет никаких третьих „Сокровищ нации“. Если хотите найти сокровища, не ищите в Disney. Там их нет». Однако в том же году Тёртлтауб заявил, что третья часть обязательно состоится, причем непременно с ним в режиссерском кресле и с участием всех основных актеров из первых двух фильмов. Позицию постановщика подтвердил и Брукхаймер. Осенью 2025 года он рассказал, что сценарий почти готов, и высказал уверенность, что Кейдж непременно вернется к роли Гейтса.

Вероятность появления фильма: 60%. Уверенности Брукхаймеру, конечно, не занимать. Остается надеяться, что свое недавнее обещание он дал после того, как показал последнюю версию сценария руководителям Disney.

В 2014 году Том Круз сыграл в фантастическом боевике о земном солдате, который в попытке остановить инопланетное вторжение застревает во временной петле и раз за разом переживает один и тот же день, совершенствуя тактику боя. Фильм с трудом окупил производственный бюджет, но неплохо показал себя на рынке домашнего видео и со временем обрел культовый статус. Благодаря этому режиссер оригинала Даг Лайман уже через пару лет уверенно утверждал, что появление сиквела — вопрос времени. Причем Лайман обещал, что вторая часть «революционизирует представления людей о продолжениях», «будет лучше первой части» и станет одновременно «сиквелом и приквелом».

Уже к 2019 году на руках у Лаймана была готовая версия сценария, а дальше все уперлось в занятость Тома Круза. Последние восемь лет актер почти не вылезал со съемочной площадки очередных частей «Миссия: невыполнима», сделав исключение лишь для сиквела «Топ Гана». Однако теперь ситуация изменилась. В январе 2024 года актер заключил сделку со студией Warner Bros. Discovery, а «Грань будущего» — единственная жизнеспособная франшиза Круза в распоряжении WBD. Поэтому неудивительно, что Дэвид Заслав стал настаивать, чтобы в приоритете оказался именно сиквел «Грани», и, кажется, настоял на своем. Судя по последним данным Production Weekly, съемки фильма должны начаться уже в конце 2026 года.

Вероятность появления фильма: 90%. Если не случится ничего непредвиденного.

Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)



AI-креатор: Валя Моторина