Кирстен Данст сыграет с Сидни Суини в сиквеле «Горничной»

Кирстен Данст вошла в актерский состав фильма «Тайна горничной» — продолжения триллера «Горничная» с Сидни Суини.

Сиквел будет основан на романе «Секрет горничной» Фриды Макфадден, второй книге из цикла о Милли Каллоуэй. По сюжету девушка устраивается служанкой к другой богатой паре, но ей не разрешают видеться с новой работодательницей, миссис Гаррик. Именно эту героиню и сыграет Кирстен Данст.

Сидни Суини вернется к главной роли, во второй части также появится Микеле Морроне, который снова исполнит роль Энцо. А Аманда Сайфред и Брэндон Скленар, сыгравшие мужа и жену в первом фильме, в «Тайне горничной» не появятся, потому что история будет сосредоточена на новой семье.

Режиссером вновь выступит Пол Фиг, а сценаристом — Ребекка Сонненшайн, адаптировавшая первую книгу. Съемки начнутся этой осенью.

Источник: The Hollywood Reporter