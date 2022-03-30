Вышла книга о съемках фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Мы ее прочитали

Кто мог сыграть Фуриосу и Макса?

В разное время на роль Фуриосы рассматривались Ума Турман, Бриджет Мойнэхэн, Моника Беллуччи, Анджелина Джоли, Джессика Честейн, Гугу Эмбата-Ро, Рут Негга и Галь Гадот. Изначально предполагалось, что Фуриоса будет платиновой блондинкой с дредами и костюмом в духе Барбареллы из фильма Роже Вадима. Шарлиз Терон, которую в итоге утвердили на роль, сама предложила Миллеру подстричься наголо.

Макса Рокатански могли сыграть Брэд Питт, Джонни Депп, Майкл Фассбендер, Эрик Бана, Хит Леджер и даже Эминем. После смерти Леджера главными кандидатами стали Джереми Реннер, Арми Хаммер и Том Харди. По словам автора книги, последние двое вместе записывали пробы, и Харди щелкал зубами и плюнул на Хаммера в процессе. После этого Хаммер признал, что его конкуренту роль нужна сильнее. Интересно, что в нулевых Харди прослушивался на роль одного из «боевых мальчиков».

Жен Несмертного Джо могли сыграть Дженнифер Лоуренс, Рианна и Марго Робби. На кастинг героинь ушло три с половиной года.

Как за 18 лет фильм сменил три студии?

В сентябре 1998 года к проекту подключилась студия Universal, для которой Миллер снял «Масло Лоренцо» и спродюсировал хит «Бэйб». Она запланировала выход «Безумного Макса» на лето 2001-го или 2002-го. После провала сиквела «Бэйб: Поросенок в городе», который австралиец не только спродюсировал, но и поставил, Universal отказалась предоставлять Миллеру творческую свободу и право финального монтажа. Тогда режиссер отнес «Макса» на 20th Century Fox, с которой у Мэла Гибсона уже были партнерские отношения (тогда предполагалось, что Макса продолжит играть Гибсон). Съемки запланировали на май 2003-го, но теракты 11 сентября и вторжение США в Ирак привели к тому, что транспортировка созданных художниками автомобилей в Намибию и страховка стали безумно дорогими из-за курса доллара. 20th Century Fox признала проект нерентабельным и отказалась от его производства. Все созданные для съемок машины пришлось разобрать и пустить на металлолом.

Миллер отправился снимать «Делай ноги» для Warner Bros. Когда мультфильм стал хитом, режиссер согласился снять сиквел при условии, что студия заодно профинансирует «Дорогу ярости». К тому времени Миллер уже успел поработать со студией над «Лигой справедливости», которая не состоялась из-за проблем с бюджетом, забастовки сценаристов и отказа Австралии предоставлять налоговые льготы для съемок. В 2009-м СМИ сообщили о кастинге Тома Харди и Шарлиз Терон и назвали дату релиза — лето 2012-го. В конце концов съемки стартовали только в июле 2012-го, а в прокат кино вышло лишь в мае 2015-го.

Почему Warner Bros. вмешалась в съемки?

Студия была в ужасе от материалов, которые присылал с площадки Миллер. Режиссер снимал маленькими кусочкам, и продюсерам было трудно разобраться в происходящем. Вдобавок когда стало понятно, что Миллер выбивается из съемочного графика, в Намибию прилетел президент по кинопроизводству Warner Bros. Джефф Робинов. Он отказался давать кинематографистам дополнительные две недели и запретил снимать сцены в Цитадели, обрамляющие погоню. Но вскоре новой главой студии стал Кевин Цудзихара. Он разрешил Миллеру снять открывающую сцену и финал в конце 2013-го, спустя целый год после окончания основного блока съемок. Кроме того, студия наняла своего монтажера, чтобы тот собрал альтернативную, укороченную до ста минут, версию фильма. Однако тестовые просмотры доказали, что версия Миллера и монтажерки Маргарет Сиксел нравится зрителям гораздо больше.