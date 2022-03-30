Вышла книга о съемках фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Мы ее прочитали

Журналист The New York Times Кайл Бьюкенен выпустил книгу «Кровь, пот и хром: дикая и правдивая история Безумного Макса». Для нее Бьюкенен взял более 130 интервью у создателей культового экшена, в том числе у Шарлиз Терон, Тома Харди и режиссера Джорджа Миллера.
«Дорога ярости» — сиквел австралийской франшизы 1980-х. Продолжение находилось в производстве 18 лет, за это время «Дорога ярости» несколько раз оказывалась на грани закрытия, сменила в главной роли Мэла Гибсона на Тома Харди и трижды меняла студию. Мы прочитали 400-страничную историю создания фильма и пересказываем самое интересное.
С чего все началось?
В 1995-м Warner Bros. Television предложила Миллеру снять сериал по мотивам трилогии. Студия хотела каждый год выпускать по сезону из 22–24 часовых эпизодов. По сравнению с фильмами в шоу должно было быть меньше насилия, студия хотела нечто похожее на «Зена — королева воинов» и «Удивительные странствия Геракла».
Известный автор и художник комиксов Брендан МакКарти («Strange Days», «Skin») предложил Миллеру идею не сериала, а фильма: через бесконечные пустоши Макс должен доставить в гигантский замок таинственную посылку, в которой оказывается «чистая сперма». С ее помощью главный антагонист хочет оплодотворить девочку-подростка, которую держит в плену, и тем самым спасти человечество от вымирания. Идею сопровождали три страницы рисунков. Миллер подумал и в итоге отказался от сериала в пользу полнометражного сиквела, который бы стал одной длинной погоней.
Как менялся сценарий?
В конце 1996-го режиссер собрал в Сиднее сценарную комнату, в которую вошли Эрик Блэкни, Брендан МакКарти и художник по костюмам Норма Морисо, которая работала над двумя предыдущими «Максами». Уже тогда было решено, что в фильме появится Фуриоса (на тот момент она значилась как Воительница), которая выкрадет жен военачальника-тирана, чтобы увезти их в место, известное как Зеленые земли многих матерей. В погоню за ними отправлялась целая армада хот-родов, к одному из которых был прикован Безумный Макс. Он исполнял функцию живого мешка для крови, который придавал сил умирающим от рака «боевым мальчикам» военачальника. Уже тогда стало понятно, что Фуриоса, а не Макс, будет главным героем истории.
Эрик Блэкни хотел сделать Макса остряком в духе героев Арнольда Шварценеггера и, не сойдясь во взглядах с МакКарти и Миллером, покинул проект. После этого Миллер собрал вторую группу для работы над фильмом, в которую вошли раскадровщики Питер Паунд и Марк Сэкстон. Они решили написать сценарий в виде трех с половиной тысяч раскадровок. Текстового сценария в традиционном смысле у проекта не было.
В 2000-х к проекту присоединился сценарист Ник Латурис. Он написал 190-страничный драматургический анализ раскадровок, который прояснил спрятанные в них подтексты. «Первая погоня сводит вместе Воина дороги и Преторианку (так Фуриоса значилась в сценарии на тот момент), вторая погоня связывает их обоюдными обязательствами, третья погоня соединяет их сердца, так как они бьются друг за друга», — отмечал Латурис. Среди главных тем фильма создатели называют экологическую катастрофу, женский эмпауэрмент и диктатуру.
Кто мог сыграть Фуриосу и Макса?
В разное время на роль Фуриосы рассматривались Ума Турман, Бриджет Мойнэхэн, Моника Беллуччи, Анджелина Джоли, Джессика Честейн, Гугу Эмбата-Ро, Рут Негга и Галь Гадот. Изначально предполагалось, что Фуриоса будет платиновой блондинкой с дредами и костюмом в духе Барбареллы из фильма Роже Вадима. Шарлиз Терон, которую в итоге утвердили на роль, сама предложила Миллеру подстричься наголо.
Макса Рокатански могли сыграть Брэд Питт, Джонни Депп, Майкл Фассбендер, Эрик Бана, Хит Леджер и даже Эминем. После смерти Леджера главными кандидатами стали Джереми Реннер, Арми Хаммер и Том Харди. По словам автора книги, последние двое вместе записывали пробы, и Харди щелкал зубами и плюнул на Хаммера в процессе. После этого Хаммер признал, что его конкуренту роль нужна сильнее. Интересно, что в нулевых Харди прослушивался на роль одного из «боевых мальчиков».
Жен Несмертного Джо могли сыграть Дженнифер Лоуренс, Рианна и Марго Робби. На кастинг героинь ушло три с половиной года.
Как за 18 лет фильм сменил три студии?
В сентябре 1998 года к проекту подключилась студия Universal, для которой Миллер снял «Масло Лоренцо» и спродюсировал хит «Бэйб». Она запланировала выход «Безумного Макса» на лето 2001-го или 2002-го. После провала сиквела «Бэйб: Поросенок в городе», который австралиец не только спродюсировал, но и поставил, Universal отказалась предоставлять Миллеру творческую свободу и право финального монтажа. Тогда режиссер отнес «Макса» на 20th Century Fox, с которой у Мэла Гибсона уже были партнерские отношения (тогда предполагалось, что Макса продолжит играть Гибсон). Съемки запланировали на май 2003-го, но теракты 11 сентября и вторжение США в Ирак привели к тому, что транспортировка созданных художниками автомобилей в Намибию и страховка стали безумно дорогими из-за курса доллара. 20th Century Fox признала проект нерентабельным и отказалась от его производства. Все созданные для съемок машины пришлось разобрать и пустить на металлолом.
Миллер отправился снимать «Делай ноги» для Warner Bros. Когда мультфильм стал хитом, режиссер согласился снять сиквел при условии, что студия заодно профинансирует «Дорогу ярости». К тому времени Миллер уже успел поработать со студией над «Лигой справедливости», которая не состоялась из-за проблем с бюджетом, забастовки сценаристов и отказа Австралии предоставлять налоговые льготы для съемок. В 2009-м СМИ сообщили о кастинге Тома Харди и Шарлиз Терон и назвали дату релиза — лето 2012-го. В конце концов съемки стартовали только в июле 2012-го, а в прокат кино вышло лишь в мае 2015-го.
Почему Warner Bros. вмешалась в съемки?
Студия была в ужасе от материалов, которые присылал с площадки Миллер. Режиссер снимал маленькими кусочкам, и продюсерам было трудно разобраться в происходящем. Вдобавок когда стало понятно, что Миллер выбивается из съемочного графика, в Намибию прилетел президент по кинопроизводству Warner Bros. Джефф Робинов. Он отказался давать кинематографистам дополнительные две недели и запретил снимать сцены в Цитадели, обрамляющие погоню. Но вскоре новой главой студии стал Кевин Цудзихара. Он разрешил Миллеру снять открывающую сцену и финал в конце 2013-го, спустя целый год после окончания основного блока съемок. Кроме того, студия наняла своего монтажера, чтобы тот собрал альтернативную, укороченную до ста минут, версию фильма. Однако тестовые просмотры доказали, что версия Миллера и монтажерки Маргарет Сиксел нравится зрителям гораздо больше.
Какие конфликты произошли на площадке?
С Томом Харди было сложно работать: актер не доверял видению Джорджа Миллера, выполнял его указания через палку, не выходил из образа между дублей и постоянно опаздывал на площадку. В какой-то момент Миллер засомневался, что сделал правильный выбор, взяв в проект Харди, и сожалел, что Хит Леджер не дожил до съемок. Сложностей добавляли и методы съемки, потому что режиссер собирал сцены монтажно и снимал трехсекундные кусочки, не давая актерам погрузиться в состояние их героев и доиграть сцену до конца. Кроме того, из-за этого подхода съемки фильма сильно растянулись. По словам Терон, пятиминутную сцену могли снимать по три недели. Впоследствии исполнители главных ролей сожалели о том, что не доверяли Миллеру и тратили время на споры с ним. После успешной премьеры в Каннах Харди извинился перед Миллером за свое поведение.
Однако настоящая неприязнь выросла между двумя исполнителями главных ролей. У них были разные подходы к профессии: Харди любил подходить к сценам с разных точек, а Терон всегда четко понимала, чего хочет добиться. По словам актриса, она и Харди либо ругались друг с другом, либо попросту игнорировали. В книге Терон приносит извинения Харди и сожалеет, что они попросту боялись признаться, что их обоих очень пугали съемки в проекте.
Дошло до того, что, когда Харди пришел на площадку с трехчасовым опозданием, Терон накинулась на него с гневной тирадой. В ответ ее партнер повел себя настолько агрессивно, что актриса попросила вызвать на площадку ее знакомую, продюсера Дениз Ди Нови, в качестве посредника. Однако продюсер фильма Даг Митчелл не только не стал делать выговор Харди, но и отказался пускать Ди Нови на площадку, опасаясь, что та будет мешать Миллеру. В интервью Харди утверждает, что не понимает, что в его поведении могло действительно испугать Терон. К съемкам в совместной сцене на мотоцикле актеры все-таки смогли найти общий язык.
Как придумывали машины для фильма?
Всего для фильма было придумано 80 машин, а построено 130–135 (у многих были запасные копии). War Rig Фуриосы — это 23-метровый и 18-колесный грузовик, в основе которого автомобиль Tatra T 815. Он состоял из тягача, танкера и топливного контейнера с маленьким шаром сзади. Всего было построено три копии грузовика: первая — для главной съемочной группы, с внутренней кабиной для съемок интерьеров; вторая — с мощным двигателем для съемок погонь; третья — для взрывов и аварий. Когда в финале Накс переворачивает фуру, зрители слышат пение китов и замедленный рев медведя. Десятитонная Gigahorse Несмертного Джо была собрана из двух легковушек Cadillac Deville и могла похвастаться почти двухметровыми колесами.
Для транспортировки 120 машин арендовали грузовой танкер, который обошелся продюсерам в 2 млн долларов. Кроме того, для негабаритных машин пришлось создавать специальные контейнеры, потому что они не помещались в стандартные. На бензин для машин потратили 1,8 млн долларов.
Какие сцены вырезали?
В одной из сцен Максу снилось, что он рожает самого себя в кабине грузовика. Миллер хотел снять эпизод с точки зрения новорожденного, и оператору пришлось залезть с камерой между ног Тому Харди. Актер сделал два-три дубля и затем ушел с площадки, поворчав: «Все, хватит. Это сраная чушь. Вам хватит материала, я сваливаю». Также убрали момент, когда во время драки Фуриоса должна была ударить Макса поясом верности одной из жен, после чего у него на лбу остался «шрам от зубастой вагины». Еще по изначальной задумке, кроме воды, Несмертный Джо должен был сбрасывать из Цитадели картошку, а герои должны были зайти в покрытый песком и заброшенный торговый центр.
Рассказали ли что-нибудь про спин-офф «Фуриоса»?
Немного. В мае 2024-го должен выйти приквел «Дороги ярости» про Фуриосу, где главные роли играют Аня Тейлор-Джой, Том Бёрк и Крис Хемсворт. Причем последний появится в нетипичной для себя роли злодея. По словам создателей, это будет «традиционная трехактная драма», а не фильм-погоня. Зрители увидят Топливный город и Свинцовую ферму и, соответственно, их правителей — Главного Оружейника и Людоеда, которых в «Дороге ярости» убивает Макс.
Что еще мы узнали из книги?
- Джордж Миллер рассказал, что на создание серии «Безумный Макс» его вдохновил опыт работы в скорой помощи (режиссер — дипломированный врач). Миллер собирал деньги на оригинальный фильм, работая в две смены в бригаде скорой помощи и «делая операции жертвам автоаварий прямо на дороге».
- Из-за погодных условий Джордж Миллер не мог физически находиться рядом с актерами во время съемок и ставил сцены, смотря в мониторы в специальной палатке (пыль, которую разносит ветер по пустыне, вредно вдыхать).
- Том Харди переживал, что зрители не примут его в образе Безумного Макса после Мэла Гибсона. Кроме того, Харди был недоволен собой, потому что не успел в достаточной мере сбросить вес после предыдущего фильма. Миллер взял его, увидев в главной роли в криминальном фильме Николаса Виндинга Рефна «Бронсон». За три года, которые прошли между его кастингом и началом съемок «Дороги ярости», британец превратился в звезду Голливуда благодаря фильмам Кристофера Нолана «Начало» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Воину» и «Самому пьяному округу в мире».
- Миллер планировал превратить «Дорогу ярости» в трансмедийный проект: помимо фильма, сделать видеоигру, аниме про Фуриосу и даже театральное шоу. Аниме должен был снимать Махиро Маэда, работавший над «Убить Билла», «Аниматрицей» и полнометражными анимационными ремейками «Евангелиона». Когда стало понятно, что японцы закончат аниме раньше, чем Миллер «Дорогу ярости», анимацию поставили на паузу.
- Гитара Оглушающего Воина должна была иметь два грифа, извергать огонь и выглядеть как безумное оружие. Ее корпус сделан из белого фарфора с валторной внутри. Гитара состояла из 60 подвижных частей и весила почти 40 килограммов. Звучал инструмент ужасно, и играть на нем было неудобно.
- Миллер позволил Зои Кравиц, Роузи Хантингтон-Уайтли, Райли Кио, Эбби Ли и Кортни Итон, играющим пленных жен Несмертного Джо, самим придумать историю своих героинь. Режиссер попросил помочь им феминистку и драматурга Ив Энслер, которая прославилась благодаря пьесе «Монологи вагины». В рамках ее воркшопа актрисы писали от лица своих героинь письма своему насильнику. Кроме того, фильм стал важным шагом в борьбе с эйджизмом в Голливуде благодаря женщинам из племени Фуриосы «Тысячи матерей», которых преимущественно сыграли актрисы старше пятидесяти.
- Компьютерные эффекты применялись только для сцены шторма и для того, чтобы стереть из кадра страховочные тросы или лишние облака. Все погони, аварии и взрывы в фильме сняты вживую. Даже эпизоды, где злодеи атакуют главных героев с шестов, которые прикреплены к движущимся машинам, были сняты по-настоящему. Том Харди сам снимался в этих сценах, несмотря на страх высоты.
- Пустыня в Намибии на 60% состоит из кремния. Пыль в пустыне портила оборудование, но слюда в ней создавала визуально интересное сияние, которое нравилось Миллеру. Интересно, что зачастую в пустыне было не только жарко, но и нестерпимо холодно.
- Снимали от 12 до 14 часов в день, шесть дней в неделю. В пересчете на выработку получилось лишь 24–30 секунд материала в день. Всего за девять месяцев съемок в Намибии было отснято 400 часов материала.
- В число режиссеров-поклонников «Дороги ярости» входит Квентин Тарантино, который поначалу отказывался смотреть «Безумного Макса», где нет Мэла Гибсона.
Автор: Михаил Моркин