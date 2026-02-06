«Я иду искать 2»: Самара Уивинг снова в платье белом

В мировом прокате — «Я иду искать 2», сиквел хитового комедийного хоррора 2019 года про девушку, которая первую брачную ночь проводит, убегая от заключившей сделку с дьяволом семьи жениха. Теперь за героиней гоняются новые привилегированные сатанисты, и это так же кроваво, но уже не так весело.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Грейс Макколли (Самара Уивинг), пережив одну непростую ночь как Грейс Ле Домас, просыпается в больнице в наручниках. Ее приветствуют младшая сестра Фэйт (Кэтрин Ньютон), с которой они много лет в ссоре, и полицейский инспектор. Пока Грейс раздумывает, как объяснить полиции, что родственники ее жениха пытались ее убить, а на рассвете дьявол превратил их в кровавые облачка, приходит неожиданная помощь: Грейс, а заодно и Фэйт, похищают неизвестные и привозят в огромное поместье в Новой Англии. Флегматичный юрист (Элайджа Вуд) объясняет, что гибель семейства Ле Домас привела в движение дремлющие процессы в сатанистском конгломерате, который правит миром. Грейс снова предстоит сражаться за свою жизнь, убегая теперь от представителей нескольких конкурирующих семей; тот, кто убьет ее до восхода солнца (или в случае успеха она сама), станет наместником Люцифера на земле.

Сиквел начинается с того же эффектного кадра, каким закончился первый «Я иду искать»: Самара Уивинг сидит в окровавленном свадебном платье на крылечке пылающего шато. Во внеэкранном мире тем временем пробежало 7 лет, за которые Мэттью Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт сделали в Голливуде хорошую карьеру, зарекомендовав себя как режиссеры модные, техничные, хоть и несколько однообразные. Они сняли два «Крика» и фильм «Эбигейл», который тот же «Я иду искать», только с вампирами. Теперь они решили, очевидно, еще упрочить эту репутацию и отправили Самару Уивинг (которая мелькнула в смешном прологе «Крика 6» в роли профессора киноведения) бегать от богатых психопатов по второму кругу. Забавно, что продолжение выходит в хвосте нового «Крика», который, несмотря на кислые рецензии, уже собрал больше, чем оба фильма Беттинелли-Олпина и Джиллетта.

Стандартные правила сиквела — сделай то же самое, только масштабнее — здесь соблюдены лишь отчасти. Ставки действительно подняты многократно: вокруг сделки аморальных капиталистов с мистером Ле Бэйлом, как тут называют Сатану, накручена целая мифология. Даже не столько мифология, сколько бюрократия, которую персонифицирует герой Элайджи Вуда с его негромким обаянием профессионала-крючкотвора. Правила, законы, сноски к законам. Тайное общество, которое правит миром. В начале фильма мы видим, как уходящий престарелый босс одним звонком останавливает войну. Все это изрядно напоминает «Джона Уика», только с перевернутыми пентаграммами вместо псевдославянских татуировок.

При этом масштаб и характер самого действия практически не изменились. Опять одна (примерно такая же) локация и дюжина карикатурных богачей, участвующих в охоте на человека. Компания, правда, более космополитичная: латиноамериканцы, индийцы, китайцы. Латиноамериканцы приговаривают «пута» и «мьерда», китайцы машут мечами и ищут вайфай. Главные антагонисты — двойняшки в исполнении Сары Мишель Геллар и Шона Хэтоси. Поскольку их отца играет (в единственной, увы, но хорошей сцене) Дэвид Кроненберг, несложно догадаться, что в этой семье все безнадежно запущено.

К самой Грейс теперь пристегнута (поначалу буквально — наручниками) сестрица, с которой они беспрерывно ругаются, прежде чем (спойлер!) осознать, что сестринство важнее былых разногласий. В первом фильме упоминалось, что героиня — сирота (вероятно, просто чтобы объяснить отсутствие на свадьбе гостей со стороны невесты), здесь история получает развитие: Грейс уехала покорять Нью-Йорк, оставив Фэйт с их приемными родителями, та смертельно обиделась, и так далее. Все это совершенно не интересно, но помогает сестрам заполнять паузы, пока они прячутся от преследователей.

Пауз немного — в этом Беттинелли-Олпин и Джиллетт не замечены, — однако особого саспенса в охоте тоже нет. Понятно, что игра идет в поддавки, и, скажем, человек со снайперской винтовкой может десять раз выстрелить по открытым мишеням и каждый раз промажет. В фильме есть несколько примеров изобретательного членовредительства (см. стиральная машина). Есть моменты с большой претензией, обоснованной в лучшем случае наполовину (см. драка под Бонни Тайлер). И есть пара сцен попросту неприятных — например, один из героев долго избивает одну из героинь, и это не смешно, и не увлекательно, и вообще непонятно зачем (тем более что через пару склеек она оказывается практически невредима).

Необязательность — ключевое слово этого продолжения (как и множества других, разумеется): в нем не осталось свежести оригинала и не прибавилось ничего взамен. Социальный подтекст потерялся в преувеличениях. Шутка про Сатану затянулась. Первый фильм был очень задорным и симпатичным, но назвать его культовым было бы натяжкой. Между тем режиссерский дуэт словно выступает перед толпой восторженных фанов: вот она снова надела свадебное платье! А теперь зашнуровала знаменитые кеды! И что с того? Самара Уивинг — по-прежнему «королева крика», но королеву тоже делает свита. На первой охоте были, скажем, метущийся персонаж Адама Броуди или колоритная свекровь в исполнении Энди Макдауэлл. В этот раз потенциал окружающих Грейс злодеев едва обозначен, и они входят и выходят из кадра, не оставив никакого следа, помимо обязательной кровавой кляксы.