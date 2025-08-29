Зона интересного: как снимали фильмы по Стругацким и зачем это делают снова

Тексты братьев Стругацких неоднократно становились основой для кино, по ним снимали большие режиссеры, и некоторые из этих фильмов стали общепризнанными шедеврами. Сегодня мы видим новый всплеск интереса к советским фантастам — в производстве сразу четыре масштабные экранизации. При этом создатели и старых, и новых картин признают: Стругацкие плохо поддаются переносу на экран, их кинематографичность обманчива, в фильмах теряется их дух, юмор, а иногда и смысл. Почему же адаптации, сделанные Тарковским, Германом и Лопушанским все равно стали классикой? Можно ли вообще, опираясь на Стругацких, снимать фантастику или все равно получится правда жизни? И почему при всех трудностях киновоплощения за их произведения берутся снова и снова? Константин Шавловский поговорил об этом с людьми, участвовавшими в создании старых и новых экранизаций.
Евгений Цымбал, режиссер
Второй режиссер на «Сталкере» Андрея Тарковского, автор книги «Рождение „Сталкера“» об истории создания фильма
Евгений Марголит, киновед
Специалист по советскому кино
Константин Лопушанский, режиссер
Автор фильмов «Письма мертвого человека» (соавтором сценария был Борис Стругацкий) и «Гадкие лебеди» (экранизация одноименного романа Стругацких)
Александр Сокуров, режиссер
Автор фильма «Дни затмения» (по мотивам повести «За миллиард лет до конца света»)
Андрей Золотарёв, сценарист
Написал сценарий сериала «Трудно быть богом» (будущая экранизация одноименного романа Стругацких)
Фёдор Бондарчук, режиссер, актер, продюсер
Автор дилогии «Обитаемый остров» (экранизация одноименного романа), продюсер нового сериала «Трудно быть богом»
Ольга Городецкая, сценаристка
Написала сценарий фильма «Отель „У погибшего альпиниста“» (по мотивам одноименной повести)
Леонид Ярмольник, актер
Исполнитель роли дона Руматы в фильме Алексея Германа «Трудно быть богом» и роли Рудольфа Сикорски в сериале Клима Козинского «Полдень»
«Сталкер»: неслучившийся блокбастер
В 1973 году Андрей Тарковский обратил внимание на повесть «Пикник на обочине», о чем свидетельствует запись в его дневнике. Изначально он не планировал снимать экранизацию сам. В списке фильмов, которые он хотел бы сделать, Стругацкие были в самом конце (перед «Идиотом» и «Уходом Толстого»), и только по случайному стечению обстоятельств он запустился именно с «Пикником».
В 1976 году Тарковский пишет письмо Съезду КПСС, где жалуется, что ему не дают работать. Следует незамедлительная реакция: режиссеру нужно срочно представить в Госкино сценарий, с которым он хотел бы запуститься. Из готового к тому моменту была только «Машина желаний» — так назывался первый сценарий «Сталкера» (именно его, кстати собирается экранизировать Константин Эрнст). Так Тарковский и Стругацкие оказались в заложниках друг у друга: в последующие несколько лет по требованиям режиссера братья несколько раз переписывали сценарий, все дальше уходя от оригинального произведения.
Помимо сценарных переделок, «Сталкер» известен также беспрецедентной по мировым масштабам пересъемкой полностью готового материала. Официальная версия — операторский брак, неофициальная — Тарковский воспользовался таким объяснением, чтобы полностью переделать кино (эту версию подтверждает тот факт, что перед началом новых съемок сценарий был кардинально переработан).
Евгений Марголит
Может быть, главное отличие той эпохи, особенно 1970–80-х годов, от нынешней состояло в том, что мы жили в ожидании культурных событий от конкретных людей. Было очень важно, что сейчас делает Тарковский. Что следующее будет издано у Трифонова. Какие новые песни у Высоцкого и Окуджавы. И, конечно, все ждали новую книгу Стругацких. А вторая половина 1970-х годов у них — это и «За миллиард лет до конца света», и «Жук в муравейнике», и «Волны гасят ветер». Сколько это обсуждалось! Я знаю, между прочим, что на «Жука в муравейнике» заглядывался Илья Авербах. Они в каждой книге что-то нам могли объяснить про нас. Переводили на рациональный язык наши ощущения от времени, в котором мы стояли, по выражению другого современника, Фазиля Искандера.
Евгений Цымбал
Я думаю, что Тарковский не был большим поклонником Стругацких. Он был ориентирован на мировую классику: Шекспир, Достоевский, Толстой, Томас Манн, Иван Бунин. Стругацкие были где-то в конце второго ряда, он не считал их равновеликими себе. И его подход к Стругацким был скорее утилитарным: изначально он воспринимал работу с ними как способ заработать быстрые деньги. Он думал, что «Пикник на обочине» может быть хорошей сценарной основой для фильма его друга, режиссера Георгия Калатозишвили, но тот отказался от проекта. Как мне рассказывал его сын Михаил, Калатозишвили ответил Тарковскому так: «Андрей, если ты будешь соавтором сценария и художественным руководителем этого проекта, то это будет не столько мое кино, сколько твое. А я не могу и не хочу снимать твое кино».
Александр Сокуров
У Стругацких было твердое убеждение, что кино — это дело режиссера. Они никогда не работали против кинематографа. Они работали только за кино, по-умному понимая, что кино укрепляет и их позиции как писателей тоже.
Евгений Цымбал
Первый сценарий был гораздо ближе к повести Стругацких, и это было совсем другое по характеру кино. Это было что-то гангстерское, скорее в стиле «нуар». Можно сказать, блокбастер. Тарковский и сам сначала хотел, чтобы это было кино остро действенное. И особенно этого хотели Стругацкие, потому что они тоже надеялись заработать на этом фильме — в это время как раз их почти перестали печатать. Я думаю, что эта установка — заработать — вообще во многом направляла и творчество Тарковского, который постоянно был в долгах, и творчество братьев. Не случайно в дневниках что у Стругацких, что у Тарковского слово «деньги» встречается так часто.
Константин Лопушанский
Когда я учился на высших курсах, Тарковский у нас читал лекции по кинорежиссуре, и я к нему напросился на практику на съемки «Сталкера». Когда я приехал, мне выдали сценарий, и я был поражен, что там одни диалоги. Я спросил Машу Чугунову, его ассистентку: в чем дело? Она ответила: остальное Андрей Арсеньевич держит в голове.
Евгений Цымбал
Стругацкие помучились с ним изрядно. Им приходилось все время угадывать, чего же хочет мастер, а все дело было в том, что мастер сам не знал, чего он хочет. И целый год он это интуитивно нащупывал. Методом проб и ошибок.
В какой-то день, предшествовавший полному развороту в концепции «Сталкера», Борис в письме к Аркадию говорит: ну, пусть он возьмет листочек бумаги и перышко и нацарапает хоть что-нибудь! Борис Натанович не мог понять своим точным астрофизическим умом, что Тарковский сам не знает, чего ему нужно. И когда тот им сказал (а это уже был бог знает какой вариант): «Чтобы этого бандита в сценарии не было» (имея в виду первоначальный образ Сталкера. — Прим. ред.), они мучились день-два, жутко матерились, но в конце концов придумали вот этого юродивого. И это был гениальный ход, очень точный, они увидели это в самом Тарковском. В его характере, истовой вере, его реакциях. Увидели, что это внутреннее присуще ему. И тогда для братьев, а потом и для Тарковского, все стало на свои места, ему стал наконец понятен этот герой.
Евгений Марголит
То, что Тарковский произнес эту фразу — «Уберите вы из сценария этого хулигана», — говорит о его тотальном непонимании философии Стругацких. Именно сталкер Рэдрик Шухарт в финале «Пикника на обочине» вдруг все понимает и выкрикивает слова этого бедного, только что погибшего мальчишки: «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» Это же у них выделено, как нынче выражаются, капслоком. Будущий автор биографии Тарковского в ЖЗЛ (сколько уже ее изданий вышло — три?) Виктор Филимонов тогда, прочитав повесть, кричал: «Это же Афоня на Солярисе!» Если вот это совершенно неважно постановщику, по-моему, тогда тут просто не о чем говорить.
Евгений Цымбал
В конце съемок первого варианта «Сталкера» по «Мосфильму» пошли слухи, что Тарковский оказался дутой фигурой. Режиссер Джемма Фирсова говорила мне, что смотрела весь материал, который был признан браком, и это были скорее какие-то поиски жанра и стилистики. Все было достаточно красиво по съемке, но совершенно невнятно по мысли и по режиссуре. У меня даже есть интервью Тарковского для итальянской студенческой газеты, где он в открытую говорит, что в какой-то момент почувствовал, что делает что-то не то, и ему нужен был повод, чтобы начать все заново. При этом он не хотел признаться, что не готов к этому фильму, и обвинял во всем операторов и художников. Это были его поиски, хотя сам он терпеть не мог слово «поиск». Даже в дневнике записал, что «художник не ищет — художник свидетельствует».
Евгений Марголит
Вам, конечно, будет очень интересно узнать, как «Сталкер» шел в моем родном Луганске, где в то время я был редактором конторы кинопроката. Кому-то из руководства пришла в голову прекрасная нахальная мысль — объявить предварительную продажу билетов. В городе с полумиллионным населением весной 1980 года был невероятный шум, все билеты были распроданы на месяц вперед. Кто чего понимал при этом в фильме, сказать трудно. Но, что важно, на него пошли и зрители Тарковского, и читатели Стругацких — в то время это чуть-чуть разный был народ. А главное, пошли все остальные, потому что раз все билеты в кои-то веки расхватали, значит, будет нечто сенсационное.
Евгений Цымбал
В народе ходила версия, что братья Стругацкие измордовали Тарковского. И что до этого он подрался с Лемом. Это все чушь. Тарковский мог полезть в драку, правда скорее в не очень трезвом виде. А Стругацкие, полагаю, были людьми достаточно воспитанными, и, потом, публично они всегда очень хвалили фильм, потому что сами добровольно выбрали этот путь. Признаться в том, что они не ожидали ничего подобного и все оказалось не так, им, наверное, было бы трудно. При этом в дневниках у них есть весьма комплиментарное мнение о фильме Григория Кроманова «Отель „У погибшего альпиниста“», у которого кассовые сборы были во много раз больше, чем у «Сталкера». Наверное, этими же соображениями коммерческого успеха было продиктовано внимание и поощрение Борисом Стругацким фильмов Бондарчука-младшего. Но это уже мнение, высказанное в то время, когда умер Аркадий и он был вынужден работать сам. Судить его в такой ситуации, наверное, некорректно.
Хмурый артхаус: почему режиссеры игнорируют иронию Стругацких
К книгам Стругацких то и дело обращались известные режиссеры авторского кино: Андрей Тарковский, Александр Сокуров, Алексей Герман, Константин Лопушанский. Из отечественных писателей второй половины XX века такой чести не удостоился больше никто. Но у этой востребованности есть и обратная сторона — от их произведений в получавшихся фильмах оставались мотивы, идеи, имена героев, и то не всегда. Сюжеты менялись, часто до неузнаваемости. Неважно, писали сценарий сами братья или нет, результат всегда был одним и тем же.
Читатели Стругацких были возмущены, прежде всего несоответствием языка. Их прозу — легкую, точную и крайне ироничную — было не узнать в сложном синтаксисе фильмов Тарковского или Сокурова. Книги Стругацких были для этих авторов только материалом, на котором они создавали совершенно оригинальные произведения. И те, кто работает с их текстами сейчас, приходят к тому же выводу: они вообще с трудом поддаются экранизации.
Евгений Марголит
Кому не везло у нас катастрофически с кино, так это им, бедным. Вот «Чародеи» — фильм, где, по-моему, Стругацкие и не старались, чтобы от них что-то осталось. Хотя сценарий писали сами. Я этот любимый народом фильм, признаюсь, никогда до конца досмотреть не мог — удивительно заунывное зрелище. Но едва ли не такое же непопадание — фильмы, сделанные мастерами нашего авторского кино. По большому счету что «Сталкер», что «Дни затмения», что «Гадкие лебеди» — все это имеет очень приблизительное отношение к первоисточникам и их смыслам.
Александр Сокуров
Среда, реалии, какими они описаны в повести «За миллиард лет до конца света», — они, на мой взгляд, совершенно не кинематографичны. Они нуждались в переносе действия в другой мир, где внешние обстоятельства могли бы не дополнять, а создавать историю. Где среда, в которой происходит действие, равнозначна сюжетной коллизии. Так же как и в «Сталкере», где среда, созданная усилиями Андрея Арсеньевича, обрела конгениальное сюжету значение и звучание.
Андрей Золотарёв
Всё, о чем пишут Стругацкие, очень просто представить. Они отлично мизансценированы, там все очень четко. Герои говорят так, что ты веришь, что они живые. И в этом есть большая обманка. Потому что, когда ты садишься за экранизацию, ты понимаешь, что вот так, как у них написано, — это сделать вообще нельзя. Или можно, но тогда никто ничего не поймет.
Клим Козинский
В «Пикнике», сколько бы он ни выглядел как авантюрный детектив-боевик, нет кинематографической структуры. Там есть герой, но он как бы не дожат до жанра. Когда его читаешь, то понимаешь, что это не «Крепкий орешек», это как бы «Вялый орешек».
В «Жуке в муравейнике» вообще нет прямого действия. Это не чистый нарратив, а постепенное создание ощущения тревожности, которое под конец романа достигает апогея и сжимает тебе горло. Герои, сюжеты, диалоги, характеры — этого там в принципе нет. И если это снимать вот так, как написано, это будет унылое говно. Что такое кино? Это характеры, ты за счет артистов рассказываешь историю. И они у Стругацких есть как задел, но не то чтобы они на этом сильно концентрируются. Они скорее про описание, про мир, про иронию этого мира.
Мы в итоге пришли к тому, что делаем фильм, который в какой-то момент подхватывает книгу, и они идут вместе. И в итоге пришли к стопроцентному триллеру с очень-очень ясным конфликтом и твистом, для того чтобы людям это было интересно смотреть. Потому что я из тех людей, которые могут смотреть все что угодно, но люблю я «Крепкий орешек».
Константин Лопушанский
Поскольку Аркадий Натанович был в восторге от фильма «Письма мертвого человека», то братья предложили написать для меня сценарий по любому из своих произведений. Это было просто царское предложение. Я, не думая, сказал: «Гадкие лебеди». И они написали сценарий за месяц — без договора, без ничего. Он опубликован в их собрании сочинений, называется «Туча». А мне он не понравился, кинематографически не понравился. Самое ценное, как мне казалось, из «Гадких лебедей» ушло, остались фабульная линия, фантастика, приключения, философская же составляющая ушла. Я какое-то время от них прятался, а потом надо было все же выяснить отношения. И в общем они все поняли. Но обиделись. Молодому режиссеру классики подарили сценарий, а он еще крутит хвостом!
Дороги наши разошлись на какое-то время. Вспомнил я про «Гадких лебедей» уже в новое время, в 2002–2003 годах. Мы с продюсером Андреем Сигле позвонили Борису Натановичу. Он спокойно отнесся. Сказал: «Ну что, приезжайте, поговорим». Я ему рассказал, как вижу кино и как собираюсь его снимать. Он покивал: ну да, да, может быть, и так. А в конце сказал: «Чем дальше вы отойдете от книги, тем для вас это будет лучше».
Александр Сокуров
К кино они относились спокойно. Борис Натанович говорил мне: нам кино не очень интересно, мы никогда не вмешиваемся в то, что хочет режиссер. И у них никогда не вызывало протеста то, что в итоге получалось. Это у Станислава Лема произведение Тарковского вызвало гневное отторжение, а Стругацкие были очень либеральными, умными и глубокими людьми. С «Днями затмения» они писали вначале сами, но все варианты сценария, которые были написаны при их участии, не вызывали у меня никакого интереса. Тогда мы договорились с Борисом Натановичем, что я приглашу Юру Арабова. И мы даже не предъявляли Стругацким новый вариант сценария, потому что Борис Натанович сказал мне: «Делайте что хотите».
Евгений Марголит
Самые известные режиссеры, которые брались за Стругацких, к сожалению, объединены, кроме своего масштаба, невероятным отсутствием чувства юмора. Что Тарковский, что Сокуров, что Лопушанский (с Германом сложнее). И они почему-то экранизируют Стругацких, у которых никогда не исчезает иронический прищур, даже в поздних произведениях. Наличие чувства юмора тут необходимо: подлинно смешное возникает из стремления преодолеть ужасное, освободиться от страха. Тотально серьезным людям, по-моему, доверять Стругацких нельзя. Они сами, конечно, уважали серьезных режиссеров и думали, что, может быть, в кино так и надо. Но, знаете, они были людьми интеллигентными и деликатными, поэтому, что они думали на самом деле, мы не знаем.
Константин Лопушанский
Я пытаюсь студентам своим объяснить: в отличие от книги, у тебя в полнометражном фильме всего два часа, а многожанровость — это очень сложная история. И введение, например, в философскую фантастику комедийных элементов может разрушить материал. Представьте себе юмор в «Сталкере» или в «Письмах мертвого человека» — думаю, это были бы совсем другие фильмы.
Клим Козинский
Я вообще-то суперироничный человек, я что угодно могу превратить в шутку. Но «Жук в муравейнике», в отличие от того же «Обитаемого острова» или даже «Трудно быть богом», написан просто как хоррор. Там вообще нет смешных шуток, просто ни одной. Есть их фирменная, спрятанная в быту ироничность — она, конечно, останется, это просто необходимо жанру. Если ты надеваешь на артиста костюмы, в которых есть вайб футуризма, и они у тебя ходят с суровым лицом по экрану, они становятся похожи на клоунов. Нужно их заземлять, и Стругацкие отлично это делали. Это, кстати, работает и в «Звездных войнах», когда сцена начинается в баре, где бухают какие-то странные чуваки, точно так же, как в баре в твоем доме. А «Стражи Галактики» — это вообще стендап. Я, конечно, все это учитываю, мы все время вместе с актерами, особенно с Колоколом, досочиняем шутки. Но при этом я сейчас собираю основной монтаж, и это триллер. Это, блин, «Семь» Финчера!
Гамлет на планете Чертаново
Что привлекает режиссеров в фантастическом мире Стругацких, если все в один голос говорят о том, что их произведения не кинематографичны? Тексты Стругацких вряд ли могут даже послужить основой для полноценной кинофантастики, фантастическими они могут показаться только тем, кто не знает жизни. В фильме Алексея Германа «Трудно быть богом» Румата натуралистичен до отвращения, как и весь Арканар; Герман снимает его с достоверностью камеры наблюдения. Именно этот прием — камера, вмонтированная в шлем Руматы — был изначально задуман режиссером. Впоследствии от него было решено отказаться, но это никак не повлияло на эффект полного погружения в Средневековье.
Единственная пока экранизация Стругацких, полная фантастических деталей, — это «Обитаемый остров» Фёдора Бондарчука. Сегодня особенно заметно, что, несмотря на цитаты из голливудских фильмов (сам Бондарчук называет среди референсов «Бегущего по лезвию», рецензенты писали о штурмовиках из «Звездного десанта»), фильм наследует именно советской фантастике с ее неуклюжей ламповостью и наивностью и стоит на одной полке скорее с «Отроками во вселенной», чем со «Звездными войнами». Как ни парадоксально, за этим единственным исключением, собственно фантастических фильмов по произведениям Стругацких не снято. Возможно, баланс изменят новейшие сериалы.
Ольга Городецкая
Если честно, я не очень много советской фантастики читала, мне это вообще не близко. Я больше люблю киберпанк, экшен, технологии. А Стругацкие не про это. Стругацкие — про масштабные идеи, в том числе идеи социального строительства. Особенно если брать их поздние произведения, рассказывающие о том, как эти идеи рушатся. О том, что люди в общем-то к будущему не готовы. Если говорить об основной идее Стругацких, то это, как мне кажется, она.
Я не могу назвать произведения Стругацких фантастическими. Мне кажется, что это философская литература, которая использует фантастические элементы просто для того, чтобы говорить как бы не про наше время. Чтобы можно было свободно проводить параллели и говорить на эзоповом языке о реальности. Они-то на самом деле всегда не про будущее, а про настоящее писали.
Евгений Марголит
Ни к какой фантастике Стругацкие никогда по большому счету отношения не имели. Их сюжет — сконцентрированная до метафоры коллизия, внятная здесь и сейчас. Самое точное в литературе ощущение атмосферы 1970-х (наряду с великой прозой всех нас сосчитавшего Трифонова) — «За миллиард лет до конца света» с этой вязкой жарой, в которой невозможно нормальное резкое движение. Причем это «здесь и сейчас» длится и захватывает уже сегодняшний день. Чего уж говорить про «Трудно быть богом» или про «Обитаемый остров» с его башнями-излучателями… Поэтому картина, которая демонстрирует, с моей точки зрения, глубочайшее непонимание Стругацких, — это «Обитаемый остров». Фёдор Бондарчук — один из немногих, кто в сегодняшнем кинематографе мне по-человечески интересен, особенно как актер. При этом в постановке своей он воспроизвел всё с точностью до наоборот, пытаясь превратить Стругацких в фантастику.
Кого с помощью современных компьютерных технологий можно погубить еще более свирепо, чем «Властелина колец», так это Стругацких. Их нужно снимать в документальной манере. Как снимает сумасшедший дом в «Днях затмения» Сокуров. Как Герман снимает Арканар. И Бондарчук после «Обитаемого острова» не случайно ведь снял «Притяжение». Он, видимо, догадался, как нужно было делать «Обитаемый остров», просто поздно. Там у него большая часть действия происходит в самых заурядных, до зубной боли знакомых спальных кварталах. Засуньте туда Максима Каммерера, и все заработает. Стругацкие — они все про это.
Фёдор Бондарчук
Когда я прочел перед съемками «Обитаемый остров», у меня было два пути, по которым можно было двигаться. Первый — снимать всё в реалиях страны, не придумывая мир Саракша, не строя декорации и не создавая фантастических костюмов. И второй путь — экранизировать то, что у них написано. С космическими челноками, с Максимом Каммерером, который прилетает на другую планету, где стоят все эти башни-ретрансляторы. После оглушительного успеха «Девятой роты», с верой в нашу новую индустрию, которой к тому времени еще на самом деле не было, мы с продюсерами выбрали второй путь — путь создания визуальной фантастики.
Я прошел с этим производством настоящий ад. У нас были выкошены целые цеха, все пришлось изобретать заново, а возможности CGI были несравнимы с теми, которые есть у нас сегодня. Зато я вышел оттуда режиссером, которому вообще ничего не страшно. Я могу работать с любым материалом и с любой длиной производственного периода, потому что на «Обитаемом острове» у меня было 222 съемочных дня.
Оглядываясь назад, я думаю, что же я тогда не принял решение переместить этот мир в день сегодняшний? Может быть, он сейчас выглядел бы и более страшным, и более актуальным, и более понятным. И все аналогии Стругацких приземлились бы в реальность того времени более выпукло. Но произошло так, как произошло.
Евгений Марголит
Надо еще добавить, что наше кино принципиально сторонится героя Стругацких. Ведь самое значительное, что Стругацкие привнесли в высокую русскую литературу, — они привели туда героя, которого там не было, победительного интеллектуала-воина. Это и дон Румата, и Иван Жилин, и Виктор Банев. Господи, наконец появился тот, кто в состоянии «серым» дать в морду! В кинематографе того времени был единственный ему эквивалент — это Гамлет Смоктуновского. Григорий Козинцев, по-моему, о существовании Стругацких так и не узнал, с его Олимпа он на такое не глядел, но Стругацкие точно были зрителями его фильмов. И «Трудно быть богом» весь пропитан оглядками на шекспировскую трагедию. Румата даже читает скрытому книгочею «Быть или не быть» в собственном переводе на ируканский. Единственный актер в нашем кино, который мог сыграть такого победительного, ироничного и обреченного на героическую гибель интеллектуала, — это, конечно, Высоцкий. Не зря же Стругацкие c ним дружили и им вдохновлялись, сочиняя Виктора Банева из «Гадких лебедей».
Клим Козинский
Когда я разбирался с «Жуком в муравейнике», я в какой-то момент понял и Тарковского, и Германа. Ведь какая поразительная вещь: мы имеем дело с миром, в котором нет бога. Что такое мир Полудня? Это мир, в котором вся экзистенциальная ответственность возложена на человека. Поэтому ты не можешь, принимая решение, положиться ни на что, помимо самого себя. Ни Румате, ни Рудольфу Сикорски неоткуда черпать веру. Герой Стругацких действует всегда сам. И все время возникает главная их тема: кто тебе скажет, прав ты или не прав? Где эта граница? Потому что когда ее нет, ты расчеловечиваешься.
Для Тарковского это главный вопрос, разложенный на трех героев, которые ходят и думают, загадывать им желание или нет. О чем он, как мне кажется, думал: эти люди живут в мире, в котором нет идеи Творца. И это приводит их в состояние тотальной растерянности. У Германа это еще более наглядно, потому что роман тематически этому посвящен.
Леонид Ярмольник
То, что Стругацкие были неверующие, это абсолютно точно. Потому что если на секунду представить, что они верующие, тогда они страшные богохульники. А богохульниками их назвать никак нельзя. Они гениальные фантасты в прошлом, а сегодня — реалисты!
Евгений Марголит
Что касается фильма «Трудно быть богом», то я недавно совершил одно маленькое открытие. В первом варианте сценария «Трудно быть богом», который Стругацкие писали для Германа и при его участии в 1968 году (он недавно обнаружился в ЦГАЛИ), в ключевом диалоге с Будахом уже возникает мотив нечистот. Которого в романе нет. А в этом сценарии есть фраза: «Души их полны нечистот, и каждый час ожидания загрязняет их больше и больше». Это уже не Стругацкие, это Герман. И это (пока что чистая метафора, в версии 1968 года) одна строка. А с 1968-го до 2013-го, когда фильм наконец был снят и вышел, нечистот становилось все больше и больше. В фильме эта метафора овеществляется до предела, превращается в ключевой образ пространства.
Леонид Ярмольник
Герман — особый режиссер. Все снимают сюжет, а он снимал атмосферу. Он вообще очень естественный, для него самым главным было ощущение, что то же самое может произойти с тобой в любой подворотне. То есть драка у него — это не спортивное состязание, а бытовая возня. И поведенчески, и атмосферно все должно было быть снято так, как если бы мы оказались в настоящем Средневековье, когда люди были проще, ярче и определеннее в своих проявлениях.
Борис Стругацкий разрешил Герману изменить, может быть, главный смысл всей его истории. В книге у Стругацких Румата возвращается на Землю, а у Германа — нет. Он не хочет возвращаться. Я полагаю, когда Герман придумал, что Румата остается в Арканаре, это стало для него невероятно важно и интересно.
Now Future
По легенде, когда Алексею Герману в 1989 году предложили вернуться к старому замыслу и запуститься с «Трудно быть богом», он отказался, сказав, что это «комсомольская проза». В годы перестройки необходимость в иносказательности отпала, и не случайно Герман вернулся к своей идее только в 1999 году.
Не нужно быть киноведом, чтобы сложить два и два и понять, почему именно в 2025 году в производстве оказалось сразу четыре сериала по Стругацким. Продюсерский расчет на фан-базу (Стругацких продолжают издавать и читать), запрос на сказки и фантастику, новые возможности CGI — все это, безусловно, сыграло свою роль. Но также есть все основания полагать, что Стругацкие востребованы сегодня у кинематографистов в том числе и как мастера иносказания. Что история совершила очередной виток по спирали и новый Румата опять приземлился на Арканар. И, как и в фильме Алексея Германа, ему больше некуда возвращаться.
Ольга Городецкая
Могу сказать однозначно: то, что сейчас выйдет, — это будут не Стругацкие. Не те идеи, которые они выражали в своих произведениях. Тот же «Союз спасения» — можно же было по-разному эту историю снять. Но ее сняли так и с теми идеями, которые авторы туда вложили. И в том числе те же продюсеры делают сейчас «Машину желаний». Там, насколько я знаю, целый мир будут выстраивать, это будет не «Сталкер», а скорее, что-то в сторону «Людей Икс». Большой, масштабный проект c акцентом на сюжетную составляющую, которая подправляется в соответствии, скажем так, с духом времени, как его себе понимают авторы. Это будет коммерческое кино, классно сделанное, с экшеном и хорошей графикой. Актеры там будут хорошие играть. Будет на что смотреть. Но с точки зрения самого главного, за что любили Стругацких, рефлексии о реальности, в которой они жили, — это туда не войдет.
Константин Лопушанский
Их творчество сейчас, по-моему, пытаются сделать привлекательным, более простеньким, понятным всем пэтэушникам. Мне кажется, великие смыслы, которые в их книгах заложены, никак не востребованы сегодняшним днем. Поэтому обращение к Стругацким меня даже удивляет. И меня ошеломляет, что нашлись кинематографисты, которые хотят снять «Трудно быть богом». Если бы Германа не было — пожалуйста. Но на ближайшие лет сто, думаю, не надо уже обращаться к этому материалу.
Леонид Ярмольник
Я тут пошутил месяц назад, увидев Федю Бондарчука. Говорю: «Фёдор, ну что за смелость такая, что ты со мной решил соревноваться?» И Фёдор Сергеевич тактично ответил: «У вас с Германом свое кино, а у нас — свое».
Фёдор Бондарчук
В Стругацких есть идеи, которые будоражат каждого кинематографиста. Если говорить об «Обитаемом острове», там и Великие Отцы, которые есть в любом государстве, и башни-ретрансляторы, которые есть в любой стране и в любой политической системе. Есть сила у Максима Каммерера, и есть вопрос о том, вправе ли ты применять эту силу и за счет нее пытаться изменить ход событий, давал ли кто-то тебе на это право.
Это же есть и в «Трудно быть богом». Плюс это история попаданца, когда человек из условного нашего сегодня, а точнее, завтра, оказывается на другой планете. И через этого героя мы можем посмотреть на самих себя — либо на планете Саракш, либо на планете Арканар. Структура одна и та же, и эта структура очень кинематографична. И, конечно, то, что они нашли форму, в которой они могли говорить о современности в дизайне фантастических миров, тоже делает их сегодня очень актуальными.
Андрей Золотарёв
Для меня «Трудно быть богом» — это история про человеческие страсти. Это не про систему вообще и не про какие-то сложные политические смыслы. Это история про человека и про вызовы, которые перед ним стоят. Про то, как тонок налет цивилизации, как легко его с нас стряхнуть. Фильм мы делали об этом, и мне кажется, что и Стругацкие об этом.
Вообще, любой фантастике свойственно провоцировать участников экранизации на контрабанду смыслов. Будут ли они пользоваться этим — вопрос к их совести. Я не вижу необходимости через Стругацких протаскивать эту контрабанду, они сами по себе такие лютые контрабандисты, не очень понятно, что еще накидывать в этот воз. Там и так столько смелого и классного придумано и сказано, про всё на свете. Потому эти книги и пережили свое время. Ведь много забытой фантастики, а они не забыты. И нет у них фиги в кармане никакой. Что в «Сказке о Тройке», что в «Обитаемом острове» — там все довольно открыто, прямым текстом сказано.
Ольга Городецкая
«Жук в муравейнике» — это книга про абсолютно чудовищный страх. Я не представляю, как ее сейчас экранизируют, если честно. Там ведь очень четко выведена мысль, что именно мешает людям двигаться в светлое будущее. Помните финальную сцену? Там прямо говорится, что мешает в этом тайная полиция, которая везде ищет врагов. И если размышлять, что сегодня попадает в нерв времени, то из всех произведений имело бы смысл экранизировать «Жука в муравейнике».
Леонид Ярмольник
«Жук в муравейнике», может быть, самое современное из всех Стругацких. Мне больше всего хотелось бы, чтобы сериал «Полдень», где я играю роль Рудольфа Сикорски, посмотрело большое количество зрителей. Может быть, это поможет что-то изменить в нашей жизни.
Вообще, нетрудно догадаться, почему все сейчас бросились к Стругацким. Потому что очень многое сегодня как бы не рекомендовано к экранизации, а Стругацкие — это фантастика. Или, точнее, пророческая классика. Моя роль Сикорски очень отличается от роли Руматы во всех смыслах. Румата — это бессмертный солдат и поэтому подобен богу. А Сикорски — это вечный генерал, руководитель. Вечный функционер. Вечный умница и вечный дурак. Всегда и везде есть такой Сикорски.
Клим Козинский
Вот я делаю «Полдень» и все время пытаюсь понять: а как мне рассказать сегодня про будущее? Что может чудесность будущего подчеркнуть? Что бы я ни придумал, гуглишь, а это уже есть. У Стругацких была нуль-транспортировка, так она уже есть — в японском университете первые частицы научились телепортировать. Прогрессоры легко осваивают языки — так это просто Google-переводчик. Почти все, что казалось во времена Стругацких чудесным, уже реализовано.
И главное отличие: у Стругацких ничего этого не было, но у них были надежды. В этом разница между ними и нами. Да, эти надежды не сбылись, не оправдались. Но сегодня из-за того, что нет этих надежд, состояние сознания очень прагматичное, очень трудно вообразить себе антиутопию. Смешно, кстати, что в «Жуке в муравейнике» планета, на которой происходит весь ... [ужас], называется Надежда. А надежда, как мы знаем, — это последнее, что лежит на дне ящика Пандоры.
Автор: Константин Шавловский
Фото: ТАСС, Мосфильм / «Легион-Медиа»