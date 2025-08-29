Зона интересного: как снимали фильмы по Стругацким и зачем это делают снова

Я вообще-то суперироничный человек, я что угодно могу превратить в шутку. Но «Жук в муравейнике», в отличие от того же «Обитаемого острова» или даже «Трудно быть богом», написан просто как хоррор. Там вообще нет смешных шуток, просто ни одной. Есть их фирменная, спрятанная в быту ироничность — она, конечно, останется, это просто необходимо жанру. Если ты надеваешь на артиста костюмы, в которых есть вайб футуризма, и они у тебя ходят с суровым лицом по экрану, они становятся похожи на клоунов. Нужно их заземлять, и Стругацкие отлично это делали. Это, кстати, работает и в «Звездных войнах», когда сцена начинается в баре, где бухают какие-то странные чуваки, точно так же, как в баре в твоем доме. А «Стражи Галактики» — это вообще стендап. Я, конечно, все это учитываю, мы все время вместе с актерами, особенно с Колоколом, досочиняем шутки. Но при этом я сейчас собираю основной монтаж, и это триллер. Это, блин, «Семь» Финчера!