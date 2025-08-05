Святой и отмененный: кто такой Дэвид Фостер Уоллес и зачем читать его посмертный роман «Бледный король»

В 1998-м, через два года после публикации «Бесконечной шутки», режиссер Гас Ван Сент взял интервью у Уоллеса, из которого стало известно, что писатель ходит на курсы по налоговому аудиту — «курс для Уиллов Хантингов», как он сам его называл. Это примерная дата, от которой мы можем отсчитывать начало работы над «Бледным королем». За оставшиеся десять лет Уоллес издаст еще несколько произведений, но так и не сможет завершить роман. В 2005 году Уоллес признавался в письме Джонатану Франзену: «Это торнадо, которое не задерживается на месте достаточно долго, чтобы я мог разглядеть, что в нем полезно, а что нет». Это не просто метафора писательского кризиса. Это образ всей книги, нескладной и ускользающей; книги, которая отказалась становиться книгой.