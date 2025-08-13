«Пора сыграть нормального человека»: Сергей Гилёв — о «Хирурге», сбывшейся мечте и планах на «Звездные войны»

Он мечтал стать актером с детства (по крайней мере, все указывали ему на способности), но по-настоящему добился успеха в 40 лет. За прошедшие пять лет Сергей Гилёв стал одним из самых востребованных актеров России, без участия которого обходится редкий заметный проект — от «Актрис» до «Фишера» и «Выживших», от «Кентавра» до «Пророк. История Александра Пушкина». «Это всё просто случайность, а я человек, который хорошо умел ждать», — объясняет в беседе с Кинопоиском Гилёв.
Сергей Гилёв (1979) — российский актер. Родился в Ижевске. Сменил множество профессий и образовательных заведений. Учился в Ижевской сельхозакадемии и на журфаке РГГУ, писал картины, работал грузчиком, радиодиджеем, эсэмэмщиком на Sports.ru, образовательной платформе «Мел» и в редакции Кинопоиска. Окончил Школу драмы Германа Седакова, снимался в эпизодах и участвовал в театральных постановках. Хобби превратилось в полноценную профессию после выхода сериала «Чики», где Гилёв сыграл главного антагониста — казака Данилу. Далее последовали «Пищеблок» и «Контакт», второй сезон «Последнего министра» и третий сезон «Содержанок», небольшие роли в «Триггере», «Хрустальном», «Черной весне» — почти 60 ролей за прошедшие пять лет. В новом сериале «Хирург», который идет на платформах «Иви», START, Kion и Кинопоиске, у Гилёва главная роль. Его герой, талантливый доктор, занимается подпольной трансплантологией, но после конфликта с подельниками попадает под суд. Сбежав из тюрьмы, он решает поквитаться с бывшими коллегами и добиться правды.
О том, как важно делать и не бросать
Я начал работать актером 5 лет назад, когда мне исполнилось сорок. То, что у меня получилось, — это ошибка выжившего. Я делал и не бросал. Нас миллионы таких, кто работает, не бросает, говорит всем «Я актер», продолжает сниматься и даже совмещает это с другими работами. Так сложилось, что я не бросил, у меня накопились дружба и связи, которые помогли узнать обо мне большому количеству людей. По крайней мере, внутри индустрии.
Я думаю, что произошедшее со мной — это, конечно, случай. Такое не спланируешь. Я бы с радостью стал актером еще раньше, например в девяностые или нулевые. Но стал именно в 2020 году. Жизнь весело мне сказала: «На тебе, пожалуйста. Твоя мечта сбылась. Иди».
Для того чтобы сниматься, тебя должны знать. Раньше меня никто не знал. Для развития должна была накопиться какая-то критическая масса. Тех, кто ходит на пробы, — их же десятки тысяч. Я почему-то всегда называл цифру в 30 тысяч действующих актеров в Москве, и все эти люди готовы сниматься прямо сейчас, приходить на пробы и так далее. Вот ты среди них, а мест рабочих сколько? Допустим, в год снимают примерно 300 фильмов и сериалов. Это 300 главных ролей и еще 900 неглавных. Плюс реклама. Если ты не бросаешь, ходишь на пробы и начинаешь сниматься хотя бы в эпизодах, то потом тебя может кто-то узнать. Чем больше роль, тем сложнее преодолеть новый порог и оказаться в категории актеров, которые могут претендовать на большие роли.
Чтобы стать актером, который имеет право сниматься в главной роли, ух сколько всего нужно пройти. Нужно зафиксировать себя в голове у продюсеров, которые принимают окончательное решение. Каждый из них должен думать: да, я знаю этого человека, я что-то с ним видел. Это первое. Второе: продюсер должен быть уверен, что этого человека знают люди. Потому что продюсеры-то могут знать актера, а вот зрители — нет. В общем, должно сложиться много всего. Каким-то невероятным образом это у меня продолжает складываться. В том числе благодаря вам и тому, чем мы прямо сейчас занимаемся. Потому что ведь кто-то это читает. Тысячи человек.
Не было еще момента, когда я был бы в чем-то уверен. Его и до сих пор нет. Недаром актеры становятся режиссерами, продюсерами, сценаристами. Или открывают кафе, покупают коммерческую недвижимость, даже просто квартиры, которые можно сдавать в старости. Потому что ты ни на что не можешь рассчитывать. У тебя нет никакой компании за спиной. Ты сам по себе. Ты фрилансер. Тебя взяли на работу — работаешь. Вдруг перестали присылать сценарии, и у тебя нет работы; всё, сидишь. То есть если я работаю в Яндексе, то знаю, что у меня каждый месяц есть зарплата. Как актер, я должен ждать, что мне пришлют сценарий, я соглашусь в этом участвовать, а далее удачно пройду пробы, чтобы меня утвердили. А вдруг меня не захотят утверждать? Что я буду делать? Хотя смотрю на некоторых суперзвезд, и со стороны есть ощущение, что уж они-то точно должны быть во всем уверены.
О «Звездных войнах» и ДиКаприо
Я был человеком, который может хорошо ждать. Я был уверен, что впереди что-то будет. Оно не случалось, но я все равно верил и был готов ждать много лет. Помню, как решил: если до 40 лет не стану актером, то уеду жить в Нью-Йорк, буду там жить и работать кем угодно. Новый город, новая страна, язык, люди. Я бы рисовал картины, продавал их на уличных маркетах, и у меня были бы деньги на еду. Работал бы грузчиком, мойщиком посуды, водителем. Обязательно выучил бы язык, познакомился бы со всеми студентами всех киношкол, начал бы сниматься у них бесплатно, завел знакомства, а потом совершенно случайно появился бы в одном из сериалов вселенной «Звездных войн». Потому что для тех, у кого английский не родной, это лучшее место для входа в профессию. Во вселенной «Звездных войн» мы видим разные планеты, на которых люди говорят с акцентами. Всегда думал, что это мой главный шанс — появиться в «Звездных войнах». (Смеется.) А потом уже дальше двигаться.
С детства я следил за Джонни Деппом, он был первым любимцем. Потом появился ДиКаприо и стал главным, потому что он меня старше всего на три года, я его знаю с самого детства, он взрослеет на моих глазах Единственный актер, у которого видел все фильмы, и по возрасту мы с ним так двигались, что он взрослел, и я следом. Прямо сейчас я наконец дошел до книги Зинаиды Пронченко, купил ее и понял, что буду читать примерно год, потому что после описания каждого фильма мне хочется пойти и этот фильм пересмотреть. Надо еще раз пройти все работы ДиКаприо, чтобы понять, в чем его величие. На днях случайно попал на кусочек «Выжившего». Подумал: вот так надо играть. До такого уровня я еще пока не дошел. Каждый раз играю страдания и боль и думаю, как плохо у меня все получилось. А у ДиКаприо видно, что человеку холодно, что ему больно, что он страдает.
Об актерах и не-актерах
Не помню, когда я понял, что хочу быть актером и это серьезно. Я так никогда не формулировал. Или это уже случилось, когда я стал взрослым. Хотя и занимался этим с детства. Люди, которые были рядом, что-то говорили и в школе советовали, мол, тебе надо ехать куда-то учиться. Но это было не очень возможно.
Сейчас коллеги по съемкам пытаются меня своеобразно похвалить. Например, у меня получилось что-то хорошо, и Вика Исакова говорит: «Это ты так сделал, потому что ты не актер». Окей. Другой артист говорит: «Блин, может, и правда не надо было учиться в институте, чтобы нормально играть?» То есть актеры называют меня не-актером. Ну ладно. Ничего страшного. Однажды я ко всем этим актерам приду еще и в качестве режиссера буду объяснять, как сыграть, понятнее, чем это делают другие режиссеры! Часто ведь бывает, что режиссер знает, что ему нужно, но не может найти слова, чтобы добиться этого от актера. А я все это время занимаюсь тем, что коплю варианты, как объяснить. Как футболисты, которые только закончили играть, а уже стали тренерами. Вроде бы даже не учились на тренера, но уже ими стали. Потому что учились в процессе. Я сейчас тоже в процессе учусь.
О самом популярном
Если меня узнают на улице или в магазине, то чаще всего благодаря сериалу «Триггер». Судя по всему, это самое популярное, в чем я поучаствовал. Если брать фильмы, то добавится еще «Пророк. История Александра Пушкина». Хотя у меня там не очень большая роль, но упомянуть его надо. В фильме, собравшем в прокате миллиард с лишним, не так часто снимаешься. И роль как будто бы получилась неплохой. Большая аудитория у фильма как раз означает, что тебя начинают узнавать и зрители, и продюсеры. У них в голове заполняется какой-то пробел, они думают, что тебя можно звать на роли побольше. А это очень важно, постоянно же приходится работать в этом направлении. Потому что если ты идешь, например, на главную роль в сериал или в фильм, то там начинается конкуренция с двадцатью-тридцатью лучшими актерами страны прямо сейчас. И как ты убедишь продюсера, что нужно взять именно тебя?
В моем случае сейчас должно сложиться одновременно очень много обстоятельств. Я, наверное, стою гораздо дешевле, чем, например, Юра Борисов, Ваня Янковский и Саша Петров. Это, наверное, мне в плюс можно записать. У этих ребят график распланирован на несколько лет вперед, и поэтому, если вдруг кто-то собрался снимать фильм через полгода, на них он уже может не рассчитывать, а может пойти ко мне и к другим актерам, которые, так же как я, пока еще в ближайшие полгода свободны.
О том, как все пошло не по плану
Первой важной работой я бы назвал «Чики», с которых все началось. Ровно 5 лет назад, кстати. В этом году мы даже поздравили друг друга с этой датой в чатике, где состоят люди, работавшие над сериалом. Я так хорошо начал, что в первое же лето, через месяц после того, как стал работать актером, попал на пробу в большой, невероятный фильм «Нуучча», который, кажется, до сих пор остается лучшим в моей фильмографии. Но так как он тоже оказался запрещенкой, его никто не видел. А так все могло бы идти по очень хорошему плану. Классный фильм, который съездил на фестиваль, получил приз за лучшую режиссуру на последнем «Кинотавре». В общем, если бы он вышел, все бы немножечко по-другому у меня развивалось. Я, может быть, снимался бы намного реже, зато мог бы выбирать роли — уже не вторые, не эпизоды, а главные. И стал бы актером, который снялся в девяти фильмах за жизнь — по фильму раз в пять лет. И все великие. Но что-то пошло не так.
Еще я сильно рассчитывал на сериал «Актрисы». Мне казалось, что его посмотрят миллиарды, будет зрительский суперхит. Там все сходилось: премьера весной на Кинопоиске, снимал Фёдор Бондарчук, играют звезды. В итоге по какой-то причине он прошел как будто бы совсем незаметно. Говорят, что зрители не очень любят проекты про актеров и кино с формулировкой: «Никто же не знает, как там все устроено у вас внутри. Зачем нам на это смотреть?» Всё так, но, с другой стороны, вы все и не полицейские, и не пожарные, не знаете, как у них все внутри устроено. Вы в основном не преступники. Почему тогда вы с такой радостью смотрите сериалы и фильмы про них? А про актеров как-то отдельно выделяете.
Я рассчитывал на сериал «Шаман», в котором у меня одна из главных ролей. И опять-таки план был, но все пошло немного не по нему. Я думал, два сериала, в которых у меня такие заметные роли, будут супершумными, но не получилось. Видимо, однажды все это покажут на фестивале под названием «Полка» (я его придумал, я его организую, это будет приятное мероприятие).
О жуткой истории в основе «Хирурга»
Я почитал, что написал про «Хирурга» соавтор сценария и автор идеи Стас Иванов в своем Telegram-канале «Профпригодный режиссер». На Кипре рыбак рассказал ему историю. Они с сыном отправились рыбачить и зашли в целое море плавающих мертвых тел. У трупов были вспороты и грубо защиты животы. Это, видимо, были какие-то беженцы. Сюжет сошелся у Стаса с историей одного приятеля, который после вечеринки очнулся без почки.
Изначально сериал назывался «Пленники», потому что, как объяснял Стас, каждый из героев находится в плену обстоятельств, он ни хороший, ни плохой. Потом уже Илья Ермолов на съемках сформулировал, что мы снимаем про злых и суровых, и сериал переименовали в «Хищников». Показалось, что это точнее, так как герои и есть хищники — они крадут чужие органы. А потом оказалось, что зрители, услышав такое название, сразу вспоминают Хищника из космоса с дредами в фильме со Шварценеггером. Потом вдруг откуда-то появился вариант «Хирург» — так авторы указали на моего героя как на центрального, хотя рядом со мной есть и другие, не менее важные.
Как повелось в современных сериалах, здесь все немножечко неоднозначны, все делают что-то, что им выгодно прямо сейчас, и это влияет на всех остальных. Считать это чистым злом или необходимостью, продиктованной благими намерениями? Непонятно. Я считаю, мой герой — человек, с которым поступили нечестно, и он пытается восстановить справедливость. Кажется, зрители должны быть на его стороне?
Об обычных бытовых трюках
Судя по всему, ребята, которые писали «Хирурга», вдохновлялись в том числе старыми добрыми боевиками, но я хоть и одного с ними возраста, не обратил на это внимания. Наверное, если бы я знал об этом заранее, то чувствовал бы себя совершенно иначе. Не дай бог, пошел бы пересматривать эти фильмы. Но я ни о чем таком не думал, так что для меня прямо сейчас, после премьеры, происходит настоящий сюрприз. Я вдруг узнаю, что одна из сцен цитирует «Последнего бойскаута». А позже мне сказали, что начало фильма похоже на «Беглеца» 1993 года, где Харрисон Форд бежит из тюрьмы. Правда, он там, кажется, был однозначно хорошим парнем.
На премьере сериала режиссер Илья Ермолов сказал со сцены, что все трюки я выполнял сам. Как будто никто не понял шутки, потому что трюков-то там полтора. Один — прыгнуть в болото. Уж кто совершал здесь трюки, так это водолазы, которые девять часов ползали по дну, убирали ветки, чтобы актеры при прыжке ни на что не напоролись. А мы просто прыгнули в него, прошлись по болоту, вышли, сделали глоток коньяка, чтобы обезвредить горло и рот, и отправились сниматься дальше. Ну и какие это трюки? Ну, за рулем я ездил сам в сцене погони. Но это не страшно, так все делают. По какой-то веревке еще слезал. Так что не стоит называть это трюками в том смысле, в каком используют это слово, говоря про Тома Круза. Мы все знаем, что это такое. Обычные бытовые трюки. На некоторых других съемках бывало посуровее.
Например, в фильме «Декабрь» (который так и не вышел, и непонятно, выйдет ли) Саша Петров, игравший Есенина, зимой на морозе по-настоящему висел под движущимся поездом, голыми руками держался за какие-то железки и пробирался по ним. Вот это был трюк. Я сам не видел, но мне ребята потом рассказывали.
О злодейской статистике и неоднозначном парне
Люди думают, что я играю сплошь злодеев, психопатов, людей с зависимостями, потому что видели со мной что-то вроде «Триггера», где я и правда негодяй, все время мешаю главному герою. На самом деле, всё не так. У меня даже статистика есть: из моих шестидесяти ролей лишь пятнадцать — злодеи. Сразу после «Чик», где я играл человека, которого все ненавидели, мне стали присылать пробы на роли абсолютно разных людей. И так продолжается до сих пор. Нет такого, чтобы мне предлагали только злодеев. Например, в двух последних фильмах я играл хороших людей. В фильме у Антона Бильжо сыграл Льва Выготского, человека, который придумал все современное детское воспитание. С тех пор за 100 лет никто не предложил ничего лучше. Второй фильм — «Планета», в котором я играю режиссера Павла Клушанцева. Это человек, который придумал, как снимать космос в кино. Ну, как он может быть плохим?
Мне надо поиграть хороших парней, но уже в ролях побольше. Бывает ли сейчас так, чтобы главная роль и хороший парень? Это уже играет Максим Матвеев в «Триггере». Да и то хороший ли он там? То есть кажется, что главных героев — хороших парней теперь нет. Есть главный герой — неоднозначный парень. Наверное, надо по-другому это описать: не хороший-добрый, а красивый, нарядный, чистый, не сумасшедший, не злодей, харизматичный, улыбчивый парень, которого любят все вокруг. В общем, пора сыграть нормального человека, какой я в жизни. В жизни же я со всеми дружу, улыбаюсь людям, шучу шутки.
Об источниках вдохновения
Никогда про себя не играю. Про себя вообще скучно. Мне больше всего нравится, когда есть роль и я точно знаю, что это мой конкретный друг. Абсолютно идеально, если так складывается. Если у меня возникает в связи с ролью кто-то из друзей, то я готов к этой роли прямо сейчас.
Единственная работа, за которую меня номинировали (на премию АПКиТ. — Прим. ред.) — роль второго плана в сериале «Дети перемен». Я одновременно играю моего папу, потому что это буквально и есть мой папа в том самом возрасте в 1996–1997 годах. Ему было ровно столько лет, сколько мне сейчас и моему Генриху Павловичу. Который, кстати, совсем не плохой человек, просто алкаш.
Кроме этого, я говорю и двигаюсь так, как это делает мой самый старый друг Алёша Крысин, я его знаю с первого класса. Мы с Алёшей если настраиваемся, прямо разговариваем одинаково, у нас похожие тембр, слова, выражения. Получается, к роли Генриха Павловича я готовился с 1986 года, поэтому она мне далась легко. Алёша сделал мне эту роль.
Знают ли мои друзья, что я их время от времени играю? Алёша знает. Я даже приводил его на последнюю смену сезона в Петербурге, познакомил с режиссерами. Но друзья заканчиваются, особенно близкие. Кажется, что я переиграл уже их всех, и теперь иногда прямо не могу определиться, что же мне делать и кого играть.
О «Великом русском фильме»
В 2019 году я работал в редакции СММ Кинопоиска. Что-то было хорошо, но иногда я делал и довольно странные вещи. К тому моменту мне уже надоело быть в СММ. Я был старым, уставшим эсэмэмщиком. И говорил, что иду в актеры, потому что там можно работать всю жизнь, ведь люди, которых ты играешь, бывают и 70, и 90, и 100 лет. Значит, ты можешь это делать до поздней старости. Чего не скажешь про СММ. Наверное, 70-летний эсэмэмщик — это странно. Хотел бы я до пенсии этим заниматься? Что может быть тревожнее и скучнее для человека? Безысходность абсолютная.
Но я всегда любил веселиться. В очередной раз намечался «Кинотавр». И я сказал нашим ребятам, что поеду на фестиваль и сниму там фильм, который мы потом покажем на Кинопоиске и в соцсетях. Снимать мы собирались по сценариям, которые напишут читатели в комментариях. Они всегда лучше всех знают, почему фильм или сериал получился плохим, и вот у них появился шанс написать правильный фильм. Мы сказали им: «Вы пишете сценарий, мы на „Кинотавре“ берем знаменитых актеров и снимаем с ними „Великий русский фильм“. И ни один из вас в комментариях не сможет его обругать, потому что он будет снят по вашим правильным сценариям».
Я выбрал пять наиболее внятных и реальных историй, расписал их. Встречал на «Кинотавре» актеров и говорил им что-то в духе: «Денис Шведов, здравствуйте. Это Кинопоиск, мы хотим снять „Великий русский фильм“. Вот сценарий, нам от вас нужно ровно полчаса. Особо ничего делать не надо, я все подскажу». Каждый из актеров, находясь на фестивале в отпуске, с премьерой, кучей интервью, делами, автографами, иногда с похмелья, все равно соглашался подарить нам эти полчаса. Так мы сняли «Великий русский фильм», который до сих пор лежит на YouTube.
Любопытно, что люди действительно написали невероятные сценарии. В 2019-м этот фильм был суперсвежим и современным, невероятным и глядящим в будущее. Он и сегодня предсказывает это будущее лучше, чем любой другой российский фильм. Каждый год продолжает сбываться что-то из того, что мы обозначили в нашем фильме. Посмотрим, что еще будет в 2077 году, про который мы тоже там говорим. У нас там замечательное волшебное будущее.
Российское кино в порядке. И продолжает быть в порядке, просто у него всегда есть какие-то причины приболеть. Оно всегда развивалось, просто сейчас это развитие поставлено на паузу. Надеюсь, небольшую. С ним все будет хорошо в итоге. А то, что это развитие есть, заметно и изнутри в том числе.
Что Сергей Гилёв смотрит и другим советует
Я понимаю, что надо выбирать из фильмов и сериалов, которые сняты за всю историю человечества, и я выбрал этот, потому что мне кажется, что это один из самых недооцененных сериалов. Его по какой-то причине недостаточно много посмотрели на данный момент, и напрасно. Он вышел прямо перед Новым годом, все ждали, что его посмотрят на праздниках, но многие люди предпочли ему что-то другое. Да и сам сериал завис в безвременье: он не относится к 2024 году, хотя вышел в его последние дни, но не принадлежит и к 2025-му, так как датирован годом предыдущим. Соответственно, мало кто этот сериал в подборках, обзорах рейтинга упомянул. Посмотрите этот сериал. Илья Ермолов будет рад!
Недавно прошел третий сезон, хотя этот сериал может длиться хоть 17 сезонов. Там настолько классные герои, что они могут существовать в любых обстоятельствах, какие бы им ни написали. Это сериал, в котором чуть ли не лучше всех написанный главный герой (в исполнении Любови Аксёновой) в истории русских сериалов.
Некоторым этот сериал по какой-то причине не понравился, а мне вот очень. Там в главной роли Алексей Розин, выдающийся человек. А еще там можно обратить внимание на Всеволода Володина, который играет доброго, но глупого человека. Я хотел попасть во второй сезон этого сериала, мне даже что-то отвечали с той стороны, но потом все затихло. Значит, буду его просто смотреть.
Там много солнца, там все тупят и ошибаются на каждом шагу, поэтому постоянно приходится бегать друг за другом и драться. Очень увлекательно и необычно, потому что не Москва. И Паша Попов там очень хорошо всё сделал.
Нам всем каждый год надо пересматривать два сезона этого оригинального сериала Кинопоиска!
Автор: Андрей Захарьев
Фото: Маша Федина для Кинопоиска