«Пора сыграть нормального человека»: Сергей Гилёв — о «Хирурге», сбывшейся мечте и планах на «Звездные войны»

Любопытно, что люди действительно написали невероятные сценарии. В 2019-м этот фильм был суперсвежим и современным, невероятным и глядящим в будущее. Он и сегодня предсказывает это будущее лучше, чем любой другой российский фильм. Каждый год продолжает сбываться что-то из того, что мы обозначили в нашем фильме. Посмотрим, что еще будет в 2077 году, про который мы тоже там говорим. У нас там замечательное волшебное будущее.

Российское кино в порядке. И продолжает быть в порядке, просто у него всегда есть какие-то причины приболеть. Оно всегда развивалось, просто сейчас это развитие поставлено на паузу. Надеюсь, небольшую. С ним все будет хорошо в итоге. А то, что это развитие есть, заметно и изнутри в том числе.