Как снимали фильм «Огненный лис» на Камчатке. Это история настоящего лиса!

В начальной школе Дмитрий ездил в будущую охранную зону «Брянский лес» и наблюдал за ее обитателями, а дома подкреплял знания книгами Джеральда Даррелла и Жак-Ива Кусто. Эти увлечения удачно соединились с любовью к кино. «Я посмеивался над братьями-фотографами, пока не попал в детскую киностудию. Там я начал снимать животных еще на старую тарахтящую кинокамерой. И меня это все увлекло. Я и не представлял, как можно жить какой-то другой жизнью», — вспоминает Дмитрий, который до «Лиса» снял похожие проекты про жизнь дикой природы — «Нерка. Красная рыба» и «Медведи Камчатки». На «Нерке» к нему присоединилась Анна, тогда еще носившая фамилию Сухова. Историк по образованию, она работала и жила в Москве, но личный кризис и желание повлиять на мир привели ее к волонтерству. Так Анна стала частью проекта о лисах, а потом и частью семьи Шпиленков.