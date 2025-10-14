Что смотреть в кино: звездный неовестерн Ари Астера, антибайопик Лермонтова и страшно много хорроров

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут звездный неовестерн Ари Астера «Эддингтон» (из Канн!), антивестерн «Жатва» (из Венеции!), антибайопик «Лермонтов», триллер «Ледяной предел» и сразу три фильма ужасов под Хеллоуин — инди-хоррор «Глазами пса», треш-хоррор «Бэмби. Лесной кошмар» и секс-хоррор «Опасные игры». В Москве проходят фестивали авторского, африканского и страшного кино, а в Санкт-Петербурге — смотр документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку».

Главные премьеры

В маленьком американском городке наступает эпидемия коронавируса, которая становится катализатором для стремительно растущих противоречий в обществе и вражды между мэром Тедом Гарсией (Педро Паскаль) и шерифом Джо Кроссом (Хоакин Феникс). Смесь из черной комедии и неовестерна — четвертая совместная работа Ари Астера и студии А24 («Реинкарнация», «Солнцестояние», «Все страхи Бо»). «Эддингтон» отобрали в основной конкурс Каннского кинофестиваля, хоть и оставили без призов. Помимо Феникса и Паскаля, в актерском составе есть Эмма Стоун, Остин Батлер, Люк Граймс и Дирдри О’Коннелл. «Слишком длинный, слишком несобранный, слишком анархический», — пишет про ленту Станислав Зельвенский, отмечая, что «в отказе играть по правилам весь смысл и все обаяние этого странного, дикого фильма — слепка странного, дикого времени».

Созерцательная хроника последних дней поэта Михаила Лермонтова (стендапер Илья Озолин) перед дуэлью с майором в отставке Николаем Мартыновым. Действие разворачивается в Пятигорске, у подножия горы Машук, в июле 1841 года. Над фильмом работали режиссер Бакур Бакурадзе («Шультес») и студия СТВ. В картине также снялись Вера Енгалычева (Екатерина Быховец, любовь поэта), Евгений Романцов (Николай Мартынов), Дмитрий Соломыкин (Александр Пушкин), Андрей Максимов (Александр Бенкендорф) и другие. Съемки прошли в Пятигорске в 2024 году. По словам кинокритика и старшего редактора Кинопоиска Василия Корецкого, у Бакурадзе получилось модное и современное по духу и оптике кино. «Лермонтов в исполнении Озолина — прямой наследник расхлябанных люмпен-интеллигентов, сыгранных Олегом Далем (в диапазоне от инженера Зилова до собственно прапорщика Печорина в телепостановке Эфроса). Невысокий, щуплый, отпускающий противным скрипучим голосом deadpan-шутки за триста», — рассказывает Корецкий.

70-минутный хоррор о псе по кличке Инди, который пытается защитить своего хозяина от таинственных угроз в новом доме. Ленту Бена Леонберга впервые показали на фестивале SXSW, где она получила высокие оценки (рейтинг на Rotten Tomatoes достиг 91%). IndieWire считает, что это один из лучших фильмов ужасов года. Картина снята с точки зрения Инди, которого играет собака режиссера. Из-за сложностей работы с животным на съемки ушло больше трех лет.

Диего и Сейдж приходится якобы из-за ошибки арендатора делить с Уиллом и Син снятый на выходные домик у озера. Короткое сожительство под одной крышей оборачивается запутанным клубком из провокаций, сексуальных игр и лжи. В особняке герои находят не только кучу игрушек для секса, но и доску для спиритических сеансов с бензопилой. Очаровавший критиков эротический триллер Мерседес Морган, который вдохновлен «Заводным апельсином», «Зловещими мертвецами 2» и «Забавными играми». По словам критиков, первый час ощущается как европейская драма об отношениях, а второй — как увлекательный кровавый хаос.

Экранизация одноименного романа английского писателя Джима Крейса, над которой работала Афина Рахель Цангари («Аттенберг», «Шевалье»), одна из родоначальниц греческой «странной волны». Действие происходит в Средние века в тихой деревеньке в глуши. Крестьяне делят все радости и невзгоды и наслаждаются простой жизнью и природой, однако скоро идиллии приходит конец: сплоченное сообщество начинает раскалываться из-за трех чужаков, картографа и хозяина земель. Среди известных лиц — Калеб Лэндри Джонс и Гарри Меллинг. «Это настоящая британская хтонь, даже люди тут выглядят какими-то ожившими клубнями грязной картошки — настолько эффектна работа художников по гриму и костюму. В фильме предостаточно гротескного насилия. Так, в одном из эпизодов целую группу детей бьют головами о большой камень, якобы после этого подрастающее поколение не забудет свою малую родину. В общем, смелое, колкое и тревожное кино с отсылками к фолк-хоррорам и триллерам об оккультистах», — писал Кинопоиск из Венеции.

Хоррор-адаптация сказки от создателей «Винни Пух: Кровь и мед». В центре сюжета — инфернальный олень, жестоко мстящий охотникам за убийство матери. Режиссер картины Дэн Аллен назвал это историей о смерти детства, а заодно пообещал, что «британская деревня наконец-то получит своего Годзиллу». Картина входит в малобюджетную хоррор-вселенную, кульминацией которой станет фильм Poohniverse: Monsters Assemble, где, помимо Бэмби, Винни и его друзей, появятся Динь-Динь, Пиноккио, Питер Пэн, Безумный Шляпник и Спящая красавица. С 63% «свежести» на Rotten Tomatoes это самая качественная глава «вселенной извращенного детства» на данный момент.

Девушка-егерь и браконьер-отшельник должны найти на ледяном озере миллионы долларов, находившиеся в потерпевшем крушение самолете, чтобы спастись от бандитов. Триллер Штефан Рузовицки (обладатель «Оскара» за драму «Фальшивомонетчики»), к сценарию которого приложил руку композитор «Рок-н-ролльщика» Стив Айлс. В главных ролях — Юэль Киннаман («Отряд самоубийц»), Кара Джейд Майерс («Убийцы цветочной луны»), Дэнни Хьюстон («Голый пистолет») и Грэм Грин («Танцующий с волками»), для которого фильм стал последним в карьере.

Мелодрама Андрея Зайцева («14+», «14+ Продолжение», «Блокадный дневник»), получившая приз зрительских симпатий на ММКФ-2025. Интеллигентная супружеская пара (Светлана Крючкова и Александр Адабашьян), пережившая в детстве блокаду, коротает пенсионные дни с собачкой Пулей в Санкт-Петербурге. Их дети уехали из страны, но в поиске мудрости, спокойствия и терпения к ним тянутся потерянные молодые люди. «По касательной задеваются такие злободневные темы, как отношение местных властей к пенсионерам и ветеранам, домашнее насилие, эмиграция, разгул телефонного мошенничества. Но общая интонация остается умилительно-утешительной», — писала о картине Юлия Шагельман.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

Фестиваль авторского кино «Каро/Арт»

С 15 по 19 октября в Москве (киноцентр «Октябрь») и Санкт–Петербурге («КАРО 9 Варшавский экспресс»)

В Москве и Санкт-Петербурге продолжается фестиваль авторского кино «Каро/Арт». В программе — фильм китайского визионера Би Ганя «Воскрешение», черные комедии «Дело семейное» и «Частная жизнь», драмы «Ганди молчал по субботам» и «Звук падения», хоррор с Сергеем Безруковым и Виктором Сухоруковым «Искупление» и детективы «Отражения № 3» и «Однажды в Газе». Из классики зрители смогут увидеть «Хрусталёв, машину!», «Код неизвестен», «Был месяц май», «Шерлок-младший» и «Рогопаг». Полностью программа доступна на сайте смотра. С 30 октября по 4 ноября «Каро/Арт» пройдет в Краснодаре и Новосибирске.

Фестиваль африканской культуры и кино

С 15 по 19 октября в Москве в кинозале Инженерного корпуса Третьяковки и кинотеатре «Иллюзион» (Москва)

В Москве в третий раз пройдет фестиваль «Африка. Вместе в будущее», который познакомит зрителей с уникальной культурой африканского континента. В кинопрограмму фестиваля вошло семь картин: документальные фильмы «Саундтрек к государственному перевороту» (номинация на «Оскар») и «Как создать библиотеку», афро-нуарный триллер «Катанга. Танец скорпионов», комедия о самооценке, идентичности и борьбе с предрассудками «Тимпи Тампа», поэтическая ода кино «Видения предков о будущем», музыкальная драма «Все любят Туду» и драма «Длинное письмо». После показов у зрителей будет возможность пообщаться с создателями картин.

ФЕСПАКО-2025: как прошел главный кинофестиваль Африки в этом году («Катанга. Танец скорпионов», «Все любят Туду»)

«НСТ Хоррор Фест»

С 16 по 19 октября в кинотеатре «Пять звезд на Павелецкой» (Москва)

В Москве организуют фестиваль фильмов ужасов «НСТ Хоррор Фест», в программу которого вошли хорроры и триллеры «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы», «Паранормальное явление. Шум», «Голосовой помощник», «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит», «Извне. Петля времени». Откроет смотр сандэнсовский ASMR-хоррор «Ловушка для кролика» с Девом Пателем, рассказывающий про двух звукорежиссеров, которые начали получать от природы странные звуковые сигналы, когда остались с ней наедине. Фильмом закрытия станет культовая японская «Кинопроба» Такаси Миике. Показ представит Станислав Зельвенский. «Кинопроба» вошла в книгу «100 ужасов Станислава Зельвенского», которая станет доступна с 31 октября в электронной версии в Яндекс Книгах и в печатном варианте.

35-й международный кинофестиваль «Послание к человеку»

С 17 по 25 октября в Санкт-Петербурге

На различных петербургских площадках пройдет фестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку». На открытии покажут венецианских «Слонов-призраков» Вернера Херцога, а закроет смотр «Сират» Оливера Лаше, получивший приз жюри Канн. Кроме того, в программе — «Воскрешение» Би Ганя, «Новая волна» Ричарда Линклейтера, «Отражения № 3» Кристиана Петцольда, «Китайская рулетка» Райнера Вернера Фассбиндера, «Обводный канал» Алексея Учителя, «Упырь» Сергея Винокурова, «Саундтрек к государственному перевороту» Йохана Гримонпре, «Хлебный день» Сергея Дворцевого и «Беловы» Виктора Косаковского. Однако в первую очередь на «Послании» стоит ловить документальные ленты из национального и международного конкурсов, которые будет не так просто посмотреть где-то потом. О них мы рассказываем в нашем гиде.

Всё еще в прокате

Смесь авантюрного криминального триллера и романтической комедии с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст. Фильм вдохновлен реальными событиями и рассказывает о сбежавшем из тюрьмы воре Джеффе Манчестере. Скрываясь от полиции, он решает тайно поселиться в магазине игрушек и влюбляется в работающую там продавщицу. В актерский состав также вошли Питер Динклэйдж, Джуно Темпл, Лакит Стэнфилд, а режиссером стал Дерек Сиенфрэнс («Валентинка», «Место под соснами»). По тону «Грабитель с крыши» заметно отличается от прежних гослинговских драм постановщика, и многие критики называют Манчестера, смешного и трогательного простака с золотым сердцем, одной из лучших ролей в карьере Татума.

Эсэмэмщица Алиса (Мила Ершова, звезда «По щучьему велению») заселяется в просторную питерскую квартиру, где в ванной обнаруживает зеркало в параллельную реальность того же самого жилища. Там недвижимость занял тусовщик Иван (Юрий Насонов из сериала «ЮЗЗЗ»). Вскоре молодых людей начинает тянуть друг к другу. Роль женатого психолога Кости, работодателя и любовника Алисы, сыграл Антон Васильев. Ромком про параллельные реальности поставила дебютантка Дарья Лебедева. «В целом для молодежной легковесно-дурашливой комедии у Лебедевой получилось на удивление небесящее зрелище. А для бумеров, что не разбираются в обильно звучащей за кадром современной попсе, есть номер с голым танцем Васильева под „джага-джага“», — рассказывал о фильме шеф-редактор Кинопоиска Филипп Миронов, отмечая правдоподобную химию между актерами.

Спортивный байопик Юрия Тюкалова, рассказывающий, как юный блокадник занялся греблей после войны, стал спортсменом и художником, а затем отправился в Хельсинки на Олимпиаду-1952, где взял золото среди одиночек. Над фильмом работали постановщик боксерской драмы «Мистер Нокаут» Артём Михалков и сценарист «Кентавра» и «Мосгаза» Михаил Зубко. В главной роли — Глеб Калюжный из «Вампиров средней полосы» и «Черной весны». Кроме него в актерский состав вошли Андрей Смоляков, Артём Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Антон Филипенко и Ирина Паутова.

Купить билеты заранее

Очередной полнометражный фильм во вселенной «Мажора». Игорь Соколовский (Павел Прилучный) обосновался в Сочи, у него растет дочь, рядом есть друзья. Но один из них (Павел Чинарёв) отправляется в Дубай, чтобы быстро разбогатеть. Его план проваливается, и Игорь едет спасать друга. Егор Чичканов, ответственный за постановку картины, обещает подарить зрителям «настоящий летний попкорновый боевик».

Музыкальный фильм на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. В центре сюжета — школьница Алиса, которая из Страны чудес пытается вернуться домой. Роль Алисы исполнила Анна Пересильд («Слово пацана»), а Безумного Шляпника сыграл Милош Бикович. В режиссерском кресле — Юрий Хмельницкий («Лед 3»), сценарий написала Карина Чувикова («Между нами химия»). В «Алисе» также играют и поют Ирина Горбачёва, Паулина Андреева и Сергей Бурунов.

Сказка Дмитрия Хонина (сериал «Кислород») с необычным взглядом на историю трехглавого ящера. Во время спуска в батискафе на дно морское старший лейтенант ВМФ Алексей Алёхин (Александр Петров) попадает в подводную пещеру, служащую порталом в сказочный мир. Он переносится в неопознанное княжество, где становится опекуном и другом оставшегося без мамы маленького дракона. Вместе им предстоит срочно излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и встретить принцессу.

Автор: Михаил Моркин