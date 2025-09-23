«Лермонтов»: стендапер Илья Озолин в роли поэта, издевающегося над старшими

Новый фильм Бакура Бакурадзе «Лермонтов» открыл вчера фестиваль «Маяк», а 16 октября уже выходит в российский прокат. Созерцательную хронику последних дней поэта перед дуэлью с Мартыновым посмотрел Василий Корецкий и нашел фильм в чем-то даже обнадеживающим.

Василий Корецкий @kor-kor Кинокритик, старший редактор Кинопоиска

Июль 1841 года. Безлюдные окрестности Пятигорска: простые, крытые соломой мазанки теряются посреди величественных зеленых складок гор, дороги в грязь разбиты копытами лошадей, медленно, завораживающе поднимается перед нашим взором вертикальная каменная текстура — та самая стена Кавказа из знаменитого лермонтовского «Прощай, немытая Россия».

Здесь, в горах, все, напротив, тщательно следят за гигиеной — половину фильма персонажи проводят в купальнях теплых источников (входной билет — 5 рублей, это почти 8 кг говядины, между прочим!). Другой важный ритуал — распитие шампанского: бутылку откупоривают уже в 6 утра — подлечиться от простуды. Сам Лермонтов, энергичный юноша с немного дурацкой на общем фоне прической, невозмутимо занят двумя делами — координирует свою дуэль с Мартыновым и едет в светлый, словно осенний, лес на групповое свидание. Пока сам Михаил ведет откровенную беседу со своей дальней родственницей и конфиденткой Екатериной Быховец, ее больную тетку «дерет в кустах» (так в фильме) Лев Пушкин, брат Александра Сергеича, а где-то в глуши прогуливаются пьяный Александр Бенкендорф и доктор Майер (прототип доктора Вернера из «Героя нашего времени»). На следующее утро Лермонтов поедет стреляться с Мартыновым в овраге и будет убит.

В 1970-х, когда СССР въезжал в застой, в кино наступило время кринолинов и фраков, ампирных туник, деревенских поддевок, мундиров и самоваров; затосковав в мещанском разочарованном настоящем, советские режиссеры начали массово обращаться к русской литературе XIX века. Велик соблазн через картину Бакурадзе зарифмовать ту ретроволну с сегодняшними процессами в отечественном кино, но нет: тендеры на экранизацию русской классики стабильно появляются на «Госзакупках» уже лет двадцать.

Илья Озолин

Впрочем, кое-какие связи «Лермонтова» с застойными «дворянскими» фильмами имеются: выбор стендапера Ильи Озолина на заглавную роль, безусловно, продиктован советским влиянием. Лермонтов в его исполнении — прямой наследник расхлябанных люмпен-интеллигентов, сыгранных Олегом Далем (в диапазоне от инженера Зилова до собственно прапорщика Печорина в телепостановке Эфроса). Невысокий, щуплый, отпускающий противным скрипучим голосом deadpan-шутки за триста.

«Если кий возьмете в руки, то избавитесь от скуки» — такого и правда убить хочется.

Бакурадзе вообще отказывается рисовать парадный портрет «того, кто мог заменить нам Пушкина»: Лермонтов-литератор тут выглядит едва ли не куплетистом. Его главное произведение, «Герой нашего времени», оказывается как бы растворенным в меланхоличном ландшафте; протагонист и антагонист, Печорин и Грушницкий, сливаются в одинокой фигуре самого поэта, вечно скачущей по утреннему холоду на фоне гор. Это, на самом деле, гениальные кадры. Казалось бы, пустой, стандартный для любого кавказского фильма элемент в «Лермонтове» оказывается наполнен концентрированным смыслом: конь скачет с видимым трудом, будто выполняя тяжелую работу; силуэт всадника, обычно служащий в иконографии кино синонимом легкости и устремленности к цели, оказывается иллюстрацией едва выносимого атмосферного давления. Николаевская Россия, «темные годы реакции» и прочие строчки учебника в этой картине обретают почти тактильную выразительность.

Если вычесть костюмы, это вообще очень современное по духу и оптике кино. Да и по лексике тоже. Лермонтов тут совершает типичную для зумера ошибку: использует местоимение «самоё» (женский род, винительный падеж) в значение «само» (средний род, именительный падеж). Бакурадзе, режиссер, сформированный модой нулевых на созерцательный гиперреализм и «черной российской волной», предельно внимательной к диалогам, снимает кино модное. Например, точно такой же кадр с медленным вертикальным тревеллингом по отвесному утесу мы недавно видели в «Горной невесте» и только что в «Сироте». И еще это кино экстремально эскапистское: тут нет никакого особого действия, только фрагментарные, предельно жизнеподобные разговоры о всякой светской ерунде, усиленные великолепно свободной актерской игрой, да сокрушительная красота дикой природы. Причем результат этой «новой тишины» получается ровно противоположным: вытесненное из кадра создает зловещий эффект отсутствия, как в хорошем хорроре, до самого конца избегающем прямо показывать монстра.

И все же тень эпохи (и скорой смерти героя) не способна омрачить прозрачную меланхолию фильма. Очищенный от пафоса и идеологической нагрузки Лермонтов у Бакурадзе становится в один ряд с Пушкиным Умарова (при всей разности их подходов). Мы все, признаемся, отравлены школьной программой, в которой солнце русской поэзии сменяется луной, матерый старик Толстой выносит приговор обществу, а Чехов благородно «не терпит всякой пошлости», и как же приятно видеть, когда портреты со стен кабинета литературы становятся интересными масками для наших любимых актеров. Пушкин — рэпер и тюбик, Лермонтов — противный и ранимый сигма-бой. Так, глядишь, доживем и до Достоевского-игромана (у Романа Михайлова?) и релоканта-нытика Николя Гоголя.