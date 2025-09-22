Продолжение «Ландышей» и Данила Козловский в роли тренера. Что ИРИ покажет в новом сезоне

25 сентября прошла презентация нового сезона Института развития интернета (ИРИ). В числе проектов, поддержанных ИРИ, — музыкальный сериал «Ландыши», который стал хитом начала 2025 года. Какие шоу ИРИ выпустит в новом сезоне? Собрали главное с презентации.

Продолжение «Ландыши. Вторая весна»

«Ландыши» — музыкальный ромком про мажорку Катю Орлову (Ника Здорик), выросшую в Лондоне. Она вынужденно оказывается в вологодской глуши и выходит замуж за простого лейтенанта Лёху (Сергей Городничий). Катя — наследница большого состояния (ее родители погибли в автокатастрофе), теперь охотники за деньгами хотят отнять у нее всё.

Второй сезон снял клипмейкер Илья Шпота, для которого «Ландыши» стали дебютом в кино (кстати, Илья учился в Греции у Йоргоса Лантимоса). Во втором сезоне Катю ждут разные испытания: распад музыкальной группы, с которой она отправилась в Донбасс, борьба за наследство и поиски мужа Лёхи (Сергей Городничий), уехавшего на фронт. Как объявили на презентации, жизнь супругов навсегда изменят не зависящие от них обстоятельства, а сюжет продолжения тесно переплетен с музыкой. Показали также музыкальный номер из нового сезона, который выйдет в 2026 году.

Фантастический сериал «Трудно быть богом» по Стругацким

«Трудно быть богом» — приключенческая драма, основанная на одноименной повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких. В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник института истории Антон Малышев (сербский актер Александар Радойичич) отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Там ему предстоит стать доном Руматой Эсторским и раскрыть тайну, ведь где-то в Арканаре без вести пропал его отец.

Подготовительный этап сериала занял 8 лет, премьера состоится осенью 2026 года. В сериале также снялись Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев и Сергей Безруков. Съемки частично прошли в Иране.

«Айда!»: криминальная драма о первой ОПГ в духе «Слова пацана»

На презентации показали постер сериала «Айда!». Это история о подростке Грише (Алексей Онежен) из привилегированной семьи. В 1978-м он переезжает из Волгограда в Казань, где оказывается в эпицентре войны уличных банд. Неожиданным наставником для него становится идеолог банды «Тяп-ляп» Захаревич (Даниил Воробьёв), образованный и амбициозный манипулятор. Единственный, кто осознает надвигающуюся угрозу, — начальник уголовного розыска Никонов. Именно на нем, как поделились на презентации, и будет сосредоточено основное внимание в сериале. В ролях — Владимир Вдовиченков, Алексей Серебряков, Никита Кологривый и Екатерина Климова. Премьера состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре START и на НТВ.

Исторические сериалы ИРИ

ИРИ представил детектив «Царь ночи», недавно показанный на фестивале «Новый сезон». Главные герои — брат и сестра, разлученные после смерти отца в начале XX века. Чтобы встретиться вновь, им предстоит пройти через уличные банды, революционное подполье и другие испытания эпохи. В главных ролях — Елизавета Боярская и Владимир Вдовиченков. Сериал начнет выходить в октябре на Premier.

Ряд исторических детективов пополнит «Околоточный» — сериал о надзирателе Иване Хватове (Александр Устюгов), который раскрывает большие преступления в маленьком городе N в конце XIX века. В делах Ивану помогает скучающая княгиня (Марина Александрова), вызывающая у Ивана любовный интерес. Премьера в 2026 году.

«Новороссия. Потемкин» — художественный сериал о роли князя Потемкина (его играет Иван Колесников) в расцвете России, строительстве Херсона и запуске Черноморского флота. Премьера — весной 2026 года.

Сериал «Константинополь» об эмигрантах из Российской империи, в разгар революции застрявших в Константинополе и лишившихся человеческих прав, открыл фестиваль «Пилот» в этом году. В главных ролях — Сергей Марин, Кирилл Кяро, Оксана Акиньшина. Премьера в 2025 году.

Действие сериала «Князь Андрей» разворачивается в XII веке. В разгар жестокой междоусобной борьбы между Рюриковичами домой возвращается молодой княжич Андрей Боголюбский (Александр Голубев). Его мечта — княжить на родной суздальской земле, превращая ее в процветающий центр Руси. Но на пути к могуществу герою предстоит пересилить сопротивление отца и нажить множество врагов. Сериал выйдет весной 2026 года на Кинопоиске, а также на платформе «Смотрим» и в эфире «России 1».

Детские сериалы ИРИ

На презентации анонсировали, что второй сезон «Любопытной Варвары», детского детектива в стилистике Уэса Андерсона, выйдет 2 октября. «Варвару» продлили и на третий сезон, съемки уже идут. Главную роль сыграла Полина Айнутдинова («Папины дочки. Новые»). Продолжение семейной образовательной комедии «Каникулы Светофоровых» выйдет в марте 2026 года. Главные герои отправятся в путешествие «автопоездом» (на трех машинах) и изучат важные уроки о безопасности в пути. Анимационный сериал «Пушкин и… Кавказ», как можно понять из названия, о кавказском периоде жизни и творчества поэта выйдет в октябре. Стихотворения, завершающие каждый эпизод, зачитаны голосом Сергея Безрукова.

Что еще рассказали на презентации ИРИ

Медицинская драма «Фулл Хаус» с Петром Фёдоровым выйдет в ноябре. Сериал посвящен судьбе молодого трансплантолога Светланы (Мария Лисовая), которая после блестящей учебы в Москве попадает в Заполярье по распределению.

ИРИ продолжает участвовать в разработке видеоигр. По анимационному сериалу «Три кота» в 2025 году выйдет мобильная игра с подзаголовком «Большое путешествие». Своей игрой обзаведется и франшиза «Три богатыря». Опробовать кросс-платформенное сочетание RPG и стратегии можно будет уже в 2025 году. Еще готовится продолжение игры «Смута», чья вторая часть называется «Земский собор»; в ней, как объявили на презентации, учли предыдущие замечания пользователей.

На презентации представили секцию веб-сериалов — малобюджетных и малосерийных проектов для интернет-платформ. Большинство из них посвящены жизни в глубинке или в деревнях. Например, «Дидюшкино Лайф» с Антоном Богдановым, «Холодец-молодец» и «Курицы vs коровы».

ИРИ продолжает работать с документальными проектами. В их числе: «Народные художественные промыслы» — исследование 30 ремесел из 30 регионов; «История России от Петра до Павла» — продолжение исторического проекта Сергея Минаева; «Вирус попсы» — исследование популярной музыки; «Птички» — орнитологическое путешествие вслед за перелетными птицами; «Теория невероятностей» — возвращение к традициям советского научпопа; «Арт — это я» — пятисерийное интервью с людьми, посвятившими свою жизнь искусству (первая серия про цирк отмечена призом на фестивале «Пилот»); «В поисках Андрея Рублёва» — погружение в творчество художника; «Дочь священника» — истории о девушках, которые ищут свой путь, балансируя между традициями и современностью.

Автор: Бэтси Исакова