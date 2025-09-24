«Очень похоже было на армию»: воспоминания создателей «9 роты» к 20-летию эпохального фильма

Не пересматриваю фильмы, над которыми работала, и «9 роту» тоже. Впервые за 20 лет посмотрела этим летом и подумала: «Нормально!» Мне не стыдно за это кино. Это фильм, который можно любить. Фильм про юность, которая верна дружбе и не знает предательства. При этом считаю, что именно успех «9 роты» дал нашей индустрии ложный вектор: так называемые коммерческие фильмы стали снимать массово. Но мало кто брал в расчет, что и у Бондарчука, и у Тимура Бекмамбетова в бэкграунде было по 700 съемочных дней на рекламе и клипах, что у них прекрасная школа, высокая культура, большой талант, высокая точка обзора, что истории написаны лучшими сценаристами, что промо для русских релизов было впервые сделано в международном А-стандарте и транслировало национальную идентичность, как сами фильмы. Что эти успехи — штучные вещи. Для того чтобы сделать массовое, надо быть очень тщательным и аккуратным автором с талантом к созданию народного кино (как Джеймс Кэмерон, например). Иначе это просто кладбище денег. И Фёдор, и Максим говорили о том, что «Рота» — абсолютно рукотворная вещь, созданная при уникальном сочетании таланта, квалификации, взаимного доверия между разными людьми.