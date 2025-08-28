Умер композитор Юрий Чернавский. Вот фрагмент из его неизданной книги о съемках «Сезона чудес» с Аллой Пугачёвой

После его ухода я наскоро перелистал сценарий. Я к тому времени перечитал много сценариев для голливудских фильмов, но сценарии, которые писали в России, я читать не умел. У нас всегда излагали через другое место… Говорят, что так было положено, чтобы до кинобоссов дошло. Пошатался по студии, подумал. Посмотрел текст, пытаясь понять, чего это там Дербенёв придумал… Не понял. Загрустил, включил клавиши, поставил на стойку микрофон, включил пульт, магнитофон. Пощупал гармонию, настроение и… напел мелодию под одни клавишные, на тарабарском языке, с начала и до конца, даже бридж придумал по ходу. Со мной такое иногда случалось.