«Копировать не интересно»: актриса Елена Лядова — о ролях у Звягинцева, Крыжовникова и в «Ералаше»

В образовательном процессе буду учитывать то, как обучали меня. Я консерватор, уверена в своей школе и считаю, что на опыт отцов надо полагаться. Ниточку протянуть оттуда в наше время. Всецело доверять мастеру или дерзко идти супротив? Думаю, что здесь нет верного решения, но человек, который сопротивляется, влияет на общую атмосферу мастерской, негативно воздействует на других, пытается умалить достоинство мастера. Часто это заканчивается не очень хорошо. Можно, не доверяя мастеру, остаться с потерянным кредитом доверия. Если я даю, а ты не берешь, то какая у нас связь? Где химия? Учиться — это слышать, воспринимать, брать на меру, возможно, перерабатывать и даже где-то не соглашаться, но точно пробовать. Все-таки мы собрались не антагонизмом заниматься, а учиться. Если в этот процесс погружаться, то может родиться что-то прекрасное, а грамотный мастер это заметит и поддержит. Здесь многое построено на связи, без этого в творческих профессиях невозможно. Это всегда сенситивная история. Поэтому режиссеры и берут актеров, с которыми у них связь. Если спорил с мастером, то и с режиссерами будешь.