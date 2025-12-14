2025-й подходит к концу, а вместе с ним заканчивается и первая половина 2020-х. Хороший повод подвести итоги не только года, но и промежуточные итоги десятилетия. Обо всем действительно важном мы в этом видеоэссе рассказать не успеем, но попробуем выделить основные тренды в кино 2020-х, порассуждаем, каким получился этот год, разберемся, что не так с современными фильмами и чего ждать от 2026-го.
«Битва за битвой» и «Бугония», «Очень странные дела» и «Одна из многих», F1 и «Сентиментальная ценность», «Кей-поп-охотницы на демонов» и «Москва слезам не верит» — лишь небольшая часть тех фильмов и сериалов, о которых мы говорим в этом видео. Ждать ли в конце ролика суперкат? Разумеется!
Василий Покровский
автор сценария
Как в России, так и за рубежом крупные студии чувствуют запрос зрителя на эскапизм и безопасные развлечения, поэтому на большие экраны бесперебойно выходят сказки. Не всегда, впрочем, удачно. От новой «Белоснежки» вот камня на камне не оставили. Но даже если диснеевские сказки и правда вышли из моды, у продюсеров уже есть чем их заменить — многомиллионными адаптациями бродвейских мюзиклов. Те же сказки, но еще и с танцами.
Досаднее всего, пожалуй, что Pixar все так же расстраивает новыми мультфильмами. Продюсерам в этом году не удалось закрепить кассовый успех второй «Головоломки», и «Элио» скорее лишнее подтверждение стагнации некогда великой студии. Как минимум в этом розыгрыше пальма первенства по части анимации в Голливуде у Disney. «Зверополис 2» можно сколько угодно ругать за то, что это очередной бездушный корпоративный мультфильм, но перед нами все еще высококлассное развлечение для всей семьи.
Подписывайтесь на канал Кинопоиска в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео.
Авторы: Василий Покровский, Анастасия Усанова, Григорий Игнатьев