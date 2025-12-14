2025-й подходит к концу, а вместе с ним заканчивается и первая половина 2020-х. Хороший повод подвести итоги не только года, но и промежуточные итоги десятилетия. Обо всем действительно важном мы в этом видеоэссе рассказать не успеем, но попробуем выделить основные тренды в кино 2020-х, порассуждаем, каким получился этот год, разберемся, что не так с современными фильмами и чего ждать от 2026-го.

«Битва за битвой» и «Бугония», «Очень странные дела» и «Одна из многих», F1 и «Сентиментальная ценность», «Кей-поп-охотницы на демонов» и «Москва слезам не верит» — лишь небольшая часть тех фильмов и сериалов, о которых мы говорим в этом видео. Ждать ли в конце ролика суперкат? Разумеется!



