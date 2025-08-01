Как я встретил деда Славу. Фанаты «Вампиров средней полосы» — о человечности, домике в Костроме и новом сезоне

1 ноября в онлайн-кинотеатре START и на Кинопоиске в Плюсе с опцией START выходит третий и заключительный сезон «Вампиров средней полосы». Бессмертные в тихом Смоленске обнаружились весной 2021 года и с тех пор приобрели культовый статус и поклонников всех возрастов. К выходу финала «Вампиров» поговорили с фанатами о том, что для них самое важное в сериале, кого они любят больше всего и чего ждут от нового сезона.

Андрей Бебуришвили 33 года, стендап-комик и поклонник Юрия Стоянова

Я в принципе люблю вампирскую тему, она меня всегда забавляла. А если вампиры смешные — это еще круче. Я фанат фильма «Реальные упыри», у меня дома стоит практически монумент вампиру Модесту — одному из персонажей Юрия Стоянова в «Городке». Мы с женой часто изображаем Модеста даже в отношениях друг с другом. А про «Вампиров средней полосы» мы узнали благодаря сарафанному радио: жена воодушевленная сказала, что вышел новый сериал с Юрием Николаевичем и мы обязаны его посмотреть.

Больше всего мне нравится линия деда Славы (Юрий Стоянов) и новообращенного вампира Женька (Глеб Калюжный). Она напоминает мне отношения с собственным дедом, такая жесткая любовь.

Вообще, я бы сам с удовольствием сыграл в сериале какой-нибудь труп, чью кровь давно выпили и он просто лежит. Может быть, даже самого себя: труп комика, у которого очень невкусная кровь.

В «Вампирах» классно выстебываются клише, там в целом много смешного, и это нестыдный российский сериал.

От нового сезона буду ждать больше шуток и приколов. Драмы и так хватает, в наше время хочется больше смеяться, улыбаться и повышать себе настроение. Надеюсь, новый сезон как раз поможет с этим.

Глеб Калюжный и Юрий Стоянов

Полина Драницына 19 лет, студентка и самая удачливая девушка фандома

О «Вампирах» я узнала в декабре 2020-го, когда вышел первый тизер. Помню, что мне тогда понравился актерский состав и сочетание кадров с моей любимой песней — «Утекай» группы «Мумий Тролль». Потом START запустил конкурс, в котором разыгрывали билеты на премьеру первого сезона в кинотеатре. Я вообще ни на что не надеялась — а оказалась в числе победителей. Поехать, увы, не смогла, но этот случай меня и зацепил: появилась особая любовь к сериалу, удача во всяких конкурсах и мечта — попасть на премьеру хотя бы одного сезона в кинотеатре, увидеть актеров лично.

После «Вампиров» я по-другому посмотрела на фэнтези и детективы. Раньше они меня больше пугали, чем интересовали. А здесь все потустороннее так гармонично вписывается в реальность, что волей-неволей тебя это затягивает. Меня восхищает любовь к жизни у тех, кто живет сотни лет в очень мрачном, вообще-то, мире. А еще мне запомнилась фраза Ольги Анваровны (Ольга Медынич):

«Надо сохранить в себе человека, несмотря на то, что ты уже не человек».

Вообще, отношения Жана (Артём Ткаченко) и Ольги (Медынич) меня интересуют больше всего. Я еще свято верю в их воссоединение, хотя у них все ужасно сложно. В 2021–2023-м во время выхода сериала я делала много видео с ними. Ну и, мне кажется, невозможно не любить деда Славу, потому что Юрий Николаевич Стоянов сам по себе нереально крут.

От нового сезона я жду развязки всех сюжетных линий, ответов на вопросы, новых флешбэков и достойного финала (с надеждой на продолжение в виде какого-нибудь спин-оффа). А еще я снова выиграла конкурс от START на закрытую премьеру, и в этот раз я точно буду там!

Артём Ткаченко и Ольга Медынич

Полина и Денис Лапуновы 27 лет, школьный методист и аналитик РЖД, которые заставили посмотреть сериал всех своих знакомых

Денис: Я наткнулся на сериал случайно, рыская на Кинопоиске. Заинтересовало описание и высокий рейтинг. После двух серий первого сезона поймал жену и усадил рядом со словами «Мне жуть как нравится, будем смотреть вместе!». Полина скептически сперва отнеслась, но уже после первой серии ее от экрана было не оторвать.

Всему актерскому составу наше почтение! В кадре все выглядит вроде бы весело и ненапряжно, при этом проникаешься историей каждого героя. И подкупает хорошо прописанная сюжетная линия: от серии к серии герои раскрываются, становятся многограннее. У меня любимых персонажей два: дед Слава и Женёк. Думаю, не сильно преувеличу, если скажу, что у некоторых зрителей эти два персонажа слились в одну историю. Очень позитивный вайб от них обоих, ждем взаимодействия в новом сезоне.

Полина: Для меня «Вампиры» — про неоднозначность человеческого характера, про то, что мы не знаем, к чему то или иное решение или действие в итоге приведет. А еще про то, что в обществе никто из нас не может полноценно быть собой. Так или иначе приходится играть какие-то роли, чтобы тебя приняли.

Понятно, что мы не вампиры, но кое-что скрывать от внешнего мира иногда приходится, чтобы тебя сумасшедшим не сочли.

Моя любимая героиня — однозначно Мила (Ева Смирнова). Ее смерть в конце второго сезона просто сердце мне разбила, но завершить ее линию по-другому было бы сложно и даже неправильно. Она душевный и располагающий к себе персонаж. В теле маленькой девочки мы видим сильнейшую во всех смыслах женщину. И еще хочу отметить Бориса Феликсовича: такое органичное сочетание экстравагантности Егора Дружинина с образом и поведением героя, неожиданно и круто вышло.

Жду в новом сезоне если не однозначного примирения кланов, то хотя бы их слияния в той или иной мере. Уничтожения никого из них не хочется, я слишком миролюбива. И еще пусть Анна (Анастасия Стежко) наконец будет счастлива!

Анастасия Стежко

Карен Адамян 33 года, блогер, телеведущий, с удовольствием провел бы интервью с вампиром

Я услышал про сериал в каком-то блоге на YouTube. Вообще, я не фанат фильмов и сериалов про вампиров, разве что «Дневники вампира» смотрел в детстве — и то из-за Нины Добрев. И вот я решился посмотреть «Вампиров средней полосы». Для меня проект стал откровением. Свежее дыхание! Тема вечная, но язык повествования — максимально современный.

Можно сколько угодно писать про юмор в сериале, актерскую игру великого Юрия Николаевича Стоянова, но в первую очередь я хотел бы отметить атмосферу.

Создатели сериала абсолютно убедили меня в созданном ими мире. В 30 лет я поверил, что вампиры существуют.

Мне очень запомнился милый разгон деда Славы и Женька про бытовые проблемы вампиров: что, оказывается, кровь нынче не та, но вот скоро в Смоленск приедут белорусы — и это другое дело. «Белорусы вкусные, крахмала многовато, но все-таки», — говорил Вернидубович. Сериалу удается и пошутить, и по-доброму постебаться, и показать, как вампиры едят людей, при этом сохранив позитивную ноту. Я вообще люблю взаимоотношения и подколы деда Славы с Женьком, это моя любимая сюжетная линия.

Я и сам хотел бы сняться в этом сериале. Только представьте: кто-то из вампиров решает признаться во всем, раскрыть свой секрет. И приходит на мой канал на интервью. Жаль, фильм «Интервью с вампиром» уже сняли в 1994 году.

Юрий Стоянов

Елизавета Миловидова 36 лет, руководитель проектов в IT, мастер ролевой игры «Дозоры средней полосы»

Я узнала про сериал из Twitter (сейчас эта соцсеть называется X. — Прим. ред.) — как раз все смотрели первый сезон и кайфовали, плюс советовали друзья. Меня заинтересовало: я люблю сеттинги типа «Реальных упырей» и «Чем мы заняты в тени», которые не про готических вампиров, попивающих кровь из бокалов, а про что-то более интересное. Первый сезон как раз вышел полностью, и я его за раз посмотрела.

Мистический фэнтезийный сюжет не в западных, а в наших реалиях, в нашем нарративе и с нашей музыкой — это показалось мне очень задорной историей.

И еще зацепило сквозное размышление о том, что значит быть человеком: для этого нужно прикладывать усилия, недостаточно человеком родиться.

Даже будучи вампиром и ночной тварью, можно оказаться куда более гуманным, чем люди, стремящиеся к власти и бессмертию.

Эти размышления в конце концов вдохновили меня сделать игру по сюжетам наших мистических сериалов и русского бытия. Она называлась «Дозоры средней полосы»: там были герои из «Топей», «Пищеблока», «Территории» — и, конечно, вампиры всей компанией, включая Клима (Александр Устюгов), который у нас стал антагонистом. Большую роль играла музыка: для меня было важно, что герои слушают то же самое, что и мы — в юности или сейчас. А основной фокус был не на приключениях (хотя они тоже там были), а на том, чтобы каждый персонаж искал свое место в жизни.

В сериале идея человечности завязана прежде всего с дедом Славой, поэтому он мой любимый персонаж. Отличная у них парная игра с Женьком, и в целом вся история деда тоже отличная. Жду новых приключений, любимых героев, что с ними случится. Надеюсь не разочароваться.

Юрий Стоянов

Елена Николюк 32 года, операционный директор и косплеер, мечтающий о Смоленске

Я узнала о сериале во время игры «Дозоры средней полосы». У моей героини сюжетная линия пересекалась с семейством местных вампиров, и меня в итоге очень заинтересовал лор. Тогда вышел только первый сезон и новогодний выпуск. Мне безумно понравилось, второй смотрела во время выхода — у меня каждую неделю ритуал был. Даже мечтала сыграть в эпизоде третьего сезона, но не сложилось.

Планирую сделать косплей на Ольгу и выгулять на каком-то фестивале. Или сделать фотосет крупный. Еще планирую посетить Смоленск. Он у меня в одном ряду с Улан-Удэ, где я тоже обязательно побываю: там жили мои любимые герои из комиксов Bubble.

Самый важный троп для меня в «Вампирах» — обретенная семья. Я даже не знала, что для меня это настолько ценно. А любимая сюжетная линия — отношения между Сергеем (Дмитрий Чеботарёв) и Ольгой. Мне нравится, насколько они друг за друга: что бы ни случилось, чихали они на весь этот мир, они все равно друг у друга останутся. Очень люблю Жана — я восхищаюсь Артёмом Ткаченко, который его играет. И совершенно фантастическая Ева Смирнова, которая играла 80-летнюю бабушку, это просто гениально. Сейчас смотрю четвертый сезон «Папиных дочек», и мне очень нравится, как они туда ввернули эту тему с вампирами: героиня Евы говорит, что на самом деле она 88-летний вампир. Я долго хохотала.

Еще мне очень, очень нравится хранитель Константин (Дмитрий Лысенков), вся его противоречивая линия. Поэтому от нового сезона я жду вампирских клановых разборок, в которых должны участвовать хранители. Жду морального и физического столкновения Жана с Сергеем — мне кажется, оно неизбежно (хотя это ведь Жан помог ему стать вампиром). Конечно, очень жду развития отношений Сергея и Ольги. И хочу, чтобы семья Святослава Вернидубовича победила и сохранила себя.

Юрий Стоянов и Дмитрий Лысенков

Татьяна Малашева 61 год, пенсионерка и экскурсовод, знает, где поселить вампиров

Сериал выпал мне в рекомендациях Кинопоиска в 2022 году и быстро стал любимым, потому что для меня там было много узнаваемого. Полицейский участок, например: куча старых столов, темные коридоры, люди там бесконечно сидят, ремонт идет. Или больница: я же знаю, что в поликлинике, чтобы попасть в какой-нибудь кабинет на первом этаже, надо сперва подняться на третий, а потом опять спуститься на первый. Я даже увидела знакомую девушку в сцене, где Ивана (Михаил Гаврилов-Третьяков) привели на томограф! То есть за всей мистикой была наша обычная жизнь, а за историей про вампиров — семья и отношения в ней.

Для меня семейность героев — главная тема в сериале. Умиляет, как они умудряются помогать друг другу, хотя отношения у них противоречивые; смеются друг над другом, критикуют постоянно.

Это мне тоже близко: иногда без перевода я не могу понять свою младшую дочь, нам обеим требуется много терпения. Бывает, чувствую себя дедом Славой: я-то помню, как искать улицы или вызывать такси без смартфона, как раньше город выглядел, как договаривались о встречах… а мои дети — уже нет.

Я часто пересматриваю любимые моменты в сериале: это меня утешает, если тяжело. Мои любимые героини — Анна и хранительница Ирина, Татьяна Догилева замечательно играет эту роль. А в Анне меня привлекает то, как она переживает свою инаковость. Думаю, каждый человек боится, что, если он другой, откроется в отношениях и покажет себя без защиты, его отвергнут. Линия Ивана и Анны была очень романтической, красивой, жалко, что закончилась. Зато в новом сезоне жду, когда у Ольги родится ребенок и повзрослеет ли Женёк. Человеческих отношений, в общем, жду.

А еще я теперь часто думаю, что у нас в каждом городе есть места, где можно было бы поселить вампиров. Вот есть такой дом у нас в Костроме, мимо которого я часто хаживаю. Он двухэтажный, деревянный, с резной дверью, которая закрывается на длинный чугунный крючок. Думаю, нашим бы подошло.

Автор: Клара Хоменко (@klara_chitinka)