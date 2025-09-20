«Вампиры средней полосы»: центровые против уральских

На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» показали первые эпизоды финального сезона «Вампиров средней полосы», который завершит историю семьи смоленских кровопийц, расследующих загадочные убийства и налаживающих мосты между поколениями. В финале деду Славе и остальным придется столкнуться с уральским кланом вампиров, куда более кровожадным и агрессивным.

Что было в предыдущих сезонах

Действие первого сезона разворачивается в Смоленской области, где среди ничего не подозревающих людей живет горстка вампиров: чистокровный француз-лекарь Жан, блондинка и некогда чекистка Аня, а также глуповатый зумер Женёк. Все вместе они дружная семья вурдалаков, делящая донорскую кровь под руководством первородного дедушки-упыря Святослава Вернидубовича Кривича. Особняком от них держится Ольга, бывшая жена Жана, не простившая ему расставание и встречающаяся с молодым студентом Сергеем Барановским.

Мирное сосуществование кровососов со смертными прерывает жестокое убийство: в березовом пролеске находят полностью обескровленные трупы двух парней со следами укусов. Загадочные смерти привлекают внимание приезжего следователя Жалинского и так называемых Хранителей — людей, следящих за соблюдением договора с вампирами о том, что пить кровь можно, но не досуха. Их нынешняя глава Ирина Витальевна, уверенная в причастности смоленской клыкастой ячейки, дает Вернидубовичу ровно неделю, чтобы доказать свою невиновность. Правда действительно оказалась на стороне Кривича: за жестокими убийствами стоял его давний враг Клим, которого деду Славе удалось вновь одолеть. Вот только цена победы оказалась слишком высока: семья лишилась Женька, а беременную Ольгу приговорили к казни.

Во втором сезоне все становится еще мрачнее: Жалинский погибает, а Анна, расследуя смерть возлюбленного, находит таинственную девочку Милу, чьи мысли невозможно прочитать. Постепенно выясняется, что та связана с уральским кланом кровопийц, и на Смоленск обрушивается новая угроза в виде жестокого упыря-гедониста Бориса Феликсовича, одержимого контролем над вампирским сообществом. Конфликт с ним заканчивается жертвой Милы и магическим воскрешением Женька, который до кучи получает сверхспособности. Однако полностью победить Бориса не удается: он обещает вернуться и поквитаться с семьей деда Славы.

О чем третий сезон После поражения Борис Феликсович готовится отомстить смоленским вурдалакам. А вот его собратья во главе с 500-летней вампиршей, которую все лаконично величают Госпожой, не очень-то хотят развязывать клановую войну. Куда больше уральским упырям нравится развлекаться, устраивая в окрестностях своей фермы охоту на живых людей. Однако семейство деда Славы, памятуя об угрозах недоброжелателей, к нападению все же готовится. Как минимум нужен запасной путь отступления, который Вернидубович поручает копать Женьку, обретшему иное лицо, сверхспособности и любовный интерес. В новом статусе осваивается также пара Барановского и Ольги. Первый выжимает все соки из полученного бессмертия, а вторая готовится родить ребенка, который, судя по сопровождающим беременность аномалиям, будет отнюдь не рядовым кровососом. В рядах Хранителей меж тем разлад. Ирина Витальевна отстраняет от дел своего сына Костика, который охранял вампирскую тайну с упорством чиновника средней руки, и начинает наводить порядок. Он-то как раз и не помешал бы, ведь в Смоленске снова начали пропадать люди.

Кто это сделал

За два сезона в «Вампирах средней полосы» менялись не только некоторые актеры, но и режиссеры. На этот раз место постановщика, которое до этого занимали Антон Маслов («Последний богатырь. Наследие») и Дмитрий Грибанов («Два холма»), досталось Алексею Акимову, бессменному шоураннеру проекта и по совместительству одному из его сценаристов. Вместе с ним третий сезон писали Кирилл Соловьёв, Дмитрий Матросов и Алексей Шляппо, которые вместе работали над продолжением комедийного суперхита «Папины дочки. Новые».

К своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв и Анастасия Снекко. Женька в новом сезоне вместо Глеба Калюжного, ушедшего в армию, сыграл Тимофей Кочнев, известный широкому зрителю по «Мамонтам» и «Соловью против Муромца». Вместе с ним к касту присоединились Евгения Дмитриева, Антон Косточкин, Мария Лисовая, Дмитрий Миллер, Софья Шидловская.

Как это выглядит

Продолжение сериала не щадит тех, кто последние три года не повторял сюжет «Вампиров» как «Отче наш». Создатели бросаются с места в карьер, продолжают сюжетные линии, начатые во втором сезоне, развешивают новые драматургические крючки и вводят целую вереницу новых героев — преимущественно из уральского клана.

Иными словами, неофитам без подробного рекапа здесь делать нечего, а вот зрители, которые предыдущие события помнят отчетливо, почувствуют себя как дома. Во многом благодаря тому, что сериал возвращается к жанровой схеме «от комедии к драме». Во-первых, благодаря воскрешению Женька: в постоянном диалоге с ним комический талант Стоянова вновь раскрывается, а зрительский лексикон, соответственно, пополняется новыми крылатыми фразочками («Нос как нос, чай не хер ко лбу прирос» и все в таком духе). Впрочем, теперь у деда Славы внезапно возникает комедийный конкурент — на долю новообращенного Барановского, который завершает свои панк-концерты показательными выстрелами в голову, приходится довольно много удачных шуток.

А вот национальный колорит, выгодно отличавший «Среднюю полосу» от другого вампирского контента, окончательно пропал. Его стало меньше уже во втором сезоне, но теперь становится окончательно ясно, в какую сторону движется сериал. Это больше не сатира про то, какими кровососам видятся наши дураки и дороги, а многофигурная мелодрама, которая могла бы высасывать зрительскую кровь еще долгие годы. То есть больше «Дневники вампира», чем «Реальные упыри». И все же авторы, подобно смоленской семейке Вернидубовича, поступают благородно и обещают завершить историю на третьем сезоне. А значит, в будущих эпизодах ставки будут планомерно повышаться.

Что пишут критики

Первый эпизод третьего сезона критики приняли сдержанно. Едва ли не все авторы сходятся на том, что за четыре года «Вампиры средней полосы» растеряли эффект новизны, некогда принесший им успех.

Обозреватель «Бюллетеня кинопрокатчика» Вероника Скурихина назвала шоу «традиционным продуктом для сформированной базы поклонников». Шеф-редактор «Оkkолокино» Максим Ершов подчеркнул, что мир сериала расширился, а вот его сюжет топчется на месте. «Экшен в проекте стабильно заменяется диалогами на повышенных тонах», — добавил он.

Автора канала «Комендант кинокрепости» Тимура Алиева смутило отсутствие баланса между заходом на глубину и тягой к мелодраматическому эпатажу. «Смоленские кровососы по-прежнему не пьют кровь, а высасывают из зрителя терпение», — пояснил критик.

Вердикт

Судить по одному эпизоду из десяти — задача со звездочкой. С одной стороны, уже можно констатировать отсутствие новых идей. С другой — детективная интрига едва успела закрутиться, и создатели наверняка приберегли все самое интересное на потом. Ясно лишь то, что за эти годы «Вампиры средней полосы» стали вещью в себе: шоу от фанатов и для фанатов. И последние наверняка будут рады провести еще десять часов в окружении упырей-гуманистов.

Автор: Никита Демченко