«Художники на нас оторвались»: как снимают третий сезон «Вампиров средней полосы»

Онлайн-кинотеатр START официально объявил о съемках третьего сезона «Вампиров средней полосы», который завершит историю семьи смоленских кровопийц, расследующих загадочные убийства и налаживающих мосты между поколениями. В финале деду Славе и остальным придется столкнуться с уральским кланом вампиров, куда более кровожадным и агрессивным. В разгар лета редактор Кинопоиска Никита Демченко побывал на съемочной площадке вампирской франшизы и выяснил, что больше всего безжалостные кровопийцы боятся ос и спойлеров.
«Вам наверняка интересно, как мы все оказались в одно время в одном месте», — доносится откуда-то из леса насмешливый голос. Принадлежит он Егору Дружинину, то есть хладнокровному вурдалаку-палачу Борису Феликсовичу, а обращен к смоленской семейке упырей, чье возвращение фанаты «Вампиров средней полосы» послушно ждут с 2023 года.
Если не брать во внимание, что Дружинин одет в забавный, с поправкой на хай-фешен, сафари-костюм, то сцена в общем-то жуткая. Лицо врача-ловеласа Жана (Артём Ткаченко) усеяно репейником и вымазано кровью, но несгибаемая следовательница Аннушка (Анастасия Стежко) и неубиваемый, как оказалось, раздолбай Женёк (Тимофей Кочнев) выглядят не менее измученными. Все вместе они стоят на коленях возле еще двух вампиров, широкой публике пока незнакомых. Напротив пируют другие клыкастые, восседающие за длинным столом, едва выдерживающим десятки фужеров со свежей кровью. Их лица, за исключением графини Ольги (Ольга Медынич), отчего-то одетой в оранжевую тюремную робу, и ее парня Сергея (Дмитрий Чеботарёв), тоже сплошь новые. Бледные, злобные и хищные. Это — уральские. Именно так на съемочной площадке называют этих бессердечных кровососов, бросивших вызов смоленскому клану деда Славы.
И снова звучит: «Вам наверняка интересно, как мы все оказались в одно время в одном месте?» Становится ясно, что злодейский монолог Бориса, в лучших традициях жанра сдобренный шахматными аллегориями, пока только репетируют, а не снимают. А значит, самое время рассказать, как все они оказались в одно время и в одном месте.
Готы на охоте
Одно место в нашем случае — глухомань на левом берегу реки Москвы, недалеко от города Лыткарина. «Добро пожаловать на Урал, — приветствует продюсер Анна Рыжикова дюжину журналистов, вывалившихся из белого микроавтобуса. — Извините, что не выключили солнце. Нам оно тоже сильно мешает». Про Урал это, разумеется, шутка. В 11 часов солнце еще не могло так напечь голову трудящимся с утра кинематографистам. Впрочем, путь до съемочной площадки был действительно неблизким. Кто же знал, что в шести километрах к юго-востоку от столицы, где-то за сетью узеньких улочек, тянущихся вдоль кровельных и деревянных заборов, скрывающих покосившиеся сараи и жилые домишки, есть лес, который напоминает елово-пихтовые склоны Урала. «В первых сезонах лес был смоленский, лиственный. Для съемок третьего пришлось подыскать хвойный. Наш уральский художник сказал, что этот похож на правду», — комментирует Рыжикова.
Бросив микроавтобус, который был вынужден капитулировать перед высокой растительностью, оставшийся путь до места съемок преодолеваем пешком. В пути диалог с продюсером не прекращается:
— Что снимают?
— Охоту.
— На кого?
— Ну, охоту…
Впереди вьются загадочные красно-черные флаги с номерами, тусуются импозантные люди со смоки-айс, в бомберах, кожаных штанах и берцах.
«Неужели в новом сезоне дед Слава повезет семью на Burning Man?» — спрашиваю у снующих мимо механиков, гримеров и техников. Нет ответа, все хранят подробности сюжета финального сезона в строжайшем секрете. «Нам даже фотографии в образах выложить нельзя, а вы тут про сюжетные коллизии спрашиваете», — жалуется актриса Ольга Медынич, готовясь войти в кадр. С ее графиней Ольгой и раньше случались неприятности, но сегодня ситуация, как пошутили бы фанаты «Секса в большом городе», критическая. Облитая кровью с ног до головы, Медынич наконец чуть-чуть приоткрывает тайну:
— Обычно я в элегантных готических нарядах, но сегодня вам повезло увидеть меня в оранжевой робе… Всё потому, что мы снимаем охоту, во время которой надо мной — дай бог здоровья сценаристам — издеваются все кому не лень. Фактически это гонка на выживание, затеянная уральскими вампирами, которые вот там расселись за столом.
Попытка подойти поближе к тому самому столу успехом не увенчалась — всю журналистскую братию, разлагающую дисциплину, отогнал второй режиссер: «Уважаемые, ни к чему не прикасаемся, в кадр не заходим, отключаем все телефоны. Тишина! Актеры, приехала пресса, но вы не обращайте на нее внимания! Лёша, командуйте!» Алексей Акимов — ранее шоураннер сериала, а ныне режиссер-дебютант — произносит «Камера! Мотор!». Все на площадке, кроме артистов, замирают. Егор Дружинин вступает: «Вам наверняка интересно, как мы все оказались в одно время в одном месте».
Две головы лучше
На третий раз эти слова звучат как издевательство. Интересно — не то слово, но никто из присутствующих все равно не расколется! Пока снимают дубль, решаю исследовать пространство за пределами кадра. Внимание привлекает еще один, теперь раскладной, стол, на котором аккуратно стоят полупустые бидоны с вишневым соком, разлитым по бокалам артистов, и две отделенные от тела головы. Правда, никого ими, кажется, уже не удивить. За два сезона «Вампиров» авторы показали зрителям и отрубленные конечности, и сломанные кости, так что человеческих останки волновали только меня, ос, слетевшихся на остатки сока, и девушку, которая бережно освежала вид плоти кинокровью. Жидкость эта, кстати, как оказалось, доставляет кинематографистам много хлопот и плохо отстирывается.
Художница шутит, что это головы артистов, которые плохо себя вели. «Еще есть версия, что актеры буквально разрывались между проектами, поэтому к нам доехали только бошки», — добавляет ее коллега. Истину же в перерыве между дублями выболтали Антон Косточкин и Мария Лисовая, играющие новых персонажей, Стефана и Мию: «Это все дело рук Станислава Вернидубовича». Юрия Стоянова, чтобы уточнить, тут сейчас нет, так что придется поверить на слово. Тем более что в предыдущих сериях мы видели, как дед Слава в одиночку запугивает армии Наполеона и Чингисхана.
Дабы не упускать шанс, пристаю к новичкам франшизы с вопросами о героях. «Мы брат и сестра, — рассказывают Косточкин и Лисовая. — Нам по 400 лет, и мы кошмарим народ. В быт обычных людей не вовлечены, живем обособленно на своей ферме, поэтому развлекаемся как можем: устраиваем охоту и носим всякие эксцентричные костюмы». Одеяния — это действительно первое, что бросается в глаза. Команда художницы по костюмам Северины Недельчук провела долгие часы во всевозможных магазинах и секонд-хендах в поисках нужных штанов, рубашек, жилеток и прочего. При этом для ряда персонажей — например, для Ольги — костюмы шили специально. Уральские же, судя по всему, предпочитают экстравагантный гардероб в стиле рок-звезд с узнаваемыми чертами, классических кино-Дракул, Дэвида Боуи и даже металлиста Джонатана Дэвиса. От солиста Korn Косточкину, видимо, достались роскошные дреды. «Грим занимает от двух с половиной до трех часов, — признается актер. — На нас художники оторвались, так что в этом плане мы точно самые яркие персонажи. А дреды, кстати, невыносимая хрень, потому что они лепятся на резинки, которые со временем лопаются. Возникает ощущение, будто в голове завелись какие-то насекомые. С учетом того, что кругом кусачие осы, это еще и страшновато».
Галя, у нас замена
А вот кто точно не излучает страха, а наоборот, его внушает, так это облаченная в стильный (а-ля Марлен Дитрих или Рената Литвинова) тотал-блэк Евгения Дмитриева — актриса с внушительной фильмографией, чьей наставницей в «Щепке» была сама Римма Солнцева, воспитавшая в том числе Тимофея Трибунцева и Елену Лядову. В тени за плейбэком, где гул корректирующих кадр киношников не так слышен, узнаем, что в новом сезоне Дмитриева играет 500-летнюю вампиршу, которую все лаконично величают Госпожой. «У нее есть суперспособность — перекрывать речь. Заставлять молчать. Так что вам, журналистам, не стоит плодить спойлеры, а не то я приду за вами», — хладнокровно улыбаясь, констатирует Дмитриева. На вопрос о том, что в работе сложнее всего дается, отвечает коротко: ждать. «Особенно в жару и в вампирских нарядах, которые максимально закрывают кожу, — продолжает она. — На ногах у меня обычно почти зимние полусапожки. Однако в сегодняшней сцене, где я преимущественно сижу за столом, мне разрешили побыть в сандалиях».
Разговор прерывает звонкое «Где вы, Святослав Вернидубович, ау?». Это Дружинин в очередной раз репетирует злодейский монолог между моторами. Теперь эту же сцену будут снимать с фокусом на крупных планах, так что выглядеть Егору нужно максимально убедительно. А вот деда Славу, к слову, потерял не только он. Обойдя всю съемочную площадку вдоль и поперек, журналисты обнаружили, что вагончик Юрия Николаевича Стоянова пока пустует — народный артист приедет лишь во второй половине дня, когда все уже вернутся в Москву.
Но вот Тимофею Кочневу, который в третьем сезоне экстренно заменяет Глеба Калюжного, от вопросов не увернуться. «Я не пародист, а актер. Поэтому копировать интонации и органику Глеба не стал, взял лишь только какие-то черты и характеристики, которыми обладает персонаж, то есть Женёк, — отбивается молодой артист. — С Калюжным у нас, к сожалению, даже очной встречи не состоялось. Хотя я и хотел с ним поговорить об образе».
К экстренным рекастам «Вампирам» не привыкать: во втором сезоне Аннушку вместо Екатерины Кузнецовой сыграла Анастасия Стежко. Однако в этот раз замена актера объяснена в сценарии:
«По сюжету Женьку, которого продолжают преследовать недруги, решают сменить облик. С этим помогает Жан, который создает персонажу другое лицо, — делится Кочнев. — И я рад стать частью смоленской семьи! Тем более что с Юрием Николаевичем мы работали и до „Вампиров“ — в „Мамонтах“.
Так что притираться особо не пришлось, и химию, которая была между Женьком и дедом Славой, мы смогли, как мне кажется, сохранить».
Больше всего Тимофей рад отыгрывать суперспособности, которые в себе вдруг открывает Женёк. Подробностей, как нетрудно догадаться, не последовало. Взглянув на грозный прищур продюсера, стоявшего рядом, Кочнев шепчет «секрет!» и рекомендует попытать удачу с Серафимой и Демидом — теми самыми уральскими, что попали на скамью подсудимых вместе со смоленским семейством.
Сыгравшие супружескую пару Софья Шидловская и Дмитрий Миллер из образа не выходят и, взявшись за руки, принимаются рассказывать о своей семейной жизни. «Мы женаты уже 200 лет, — вступает Миллер, показывая рукой на Софью, чье лицо испачкано в крови. — Но в семье у нас вечная нечеловеческая любовь. Никакого насилия — не обращайте внимания, пожалуйста, на лицо моей жены. Это не я! Просто жена любит ягоды. Как видите, всю малину в округе уже съела». «Еще мы любим колбасу, вырезку, фарш и все, что связано с кровью, — подхватывает Шидловская. — Регулярно присутствуем на всяких там пикниках да охотах».
Монолог ехидно шутящих артистов удачно рифмуется с командой «Объявляется обед!», прозвучавшей из ближайшей рации. Десятки человек оставляют рабочие места и выстраиваются в очередь к фуд-траку, а актеры расползаются по своим вагончикам, чтоб вкусить хоть что-то, кроме вишневой кинокрови. Журналистов провожают до белого микроавтобуса, которому с таким же трудом придется преодолевать обратный путь до метро «Котельники».
На автомате садясь в транспорт, осознаю, что ответа на сакраментальный вопрос Дружинина, как все герои оказались вместе, получить не удалось. Досадно. Придется ждать релиза новых эпизодов. Но это ничего! Как сказал бы Святослав Вернидубович: «Придет времечко — вырастет и семечко».
Автор: Никита Демченко
Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START