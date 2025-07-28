«Художники на нас оторвались»: как снимают третий сезон «Вампиров средней полосы»

Так что притираться особо не пришлось, и химию, которая была между Женьком и дедом Славой, мы смогли, как мне кажется, сохранить».

Больше всего Тимофей рад отыгрывать суперспособности, которые в себе вдруг открывает Женёк. Подробностей, как нетрудно догадаться, не последовало. Взглянув на грозный прищур продюсера, стоявшего рядом, Кочнев шепчет «секрет!» и рекомендует попытать удачу с Серафимой и Демидом — теми самыми уральскими, что попали на скамью подсудимых вместе со смоленским семейством.