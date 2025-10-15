Как критик-ютубер стал режиссером и продал свой фильм Neon? Рассказывает автор хоррора «Шелби Оукс»

В российский прокат вышел хоррор «Шелби Оукс. Город-призрак» — режиссерский дебют кинокритика и видеоблогера Криса Стакманна, едва ли не самого популярного англоязычного обзорщика фильмов в YouTube (у его канала более двух миллионов подписчиков). Михаил Моркин созвонился с энергичным 37-летним дебютантом, чтобы составить список правил для тех, кто хочет сменить профессию и продать свое первое кино Neon.

Михаил Моркин @morkin редактор списков медиа Кинопоиска

По сюжету главная героиня отправляется на поиски своей сестры-ютуберши, которая пропала без вести во время исследования паранормальных явлений в заброшенном городке Шелби Оукс. Стакманн объединил в своем малобюджетном фильме элементы тру-крайм-мокьюментари, стилистику «найденных пленок» и традиционный киноязык.

Стартовые 1,4 млн долларов кинокритик собрал на Kickstarter, где фильм стал самым успешным хоррор-проектом в истории краудфандинговой платформы. После премьеры ленты на фестивале фантастического кино Fantasia к проекту в качестве продюсера присоединился хоррормейкер Майк Флэнаган, а права на «Шелби Оукс» приобрела Neon. В итоге модная компания, выпустившая «Собирателя душ» и «Одно целое», выделила дополнительный миллион, чтобы Стакманн доснял ряд кровавых сцен, добавил музыку и перемонтировал кино с другим монтажером.

Бывшие коллеги Стакманна остались не в восторге от «Шелби Оукса»: рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет всего 57% при 95 рецензиях. Критики жалуются, что дебютант собрал солянку из оммажей «Ведьме из Блэр», «Реинкарнации», «Ребенку Розмари» и другим известным ужастикам. Впрочем, начинающего режиссера, который записывает свои видеообзоры, сидя на фоне впечатляющей коллекции дисков, фигурок и афиш, хочется поддержать, а не критиковать. Тем более что у него есть чему поучиться.



Правило № 1

Снимай кино, а не только смотри его

Если бы я не обозревал фильмы, то все равно смотрел бы их без конца. Когда ты пишешь о кино или делаешь видеообзоры, то пытаешься выразить себя и сформулировать зрительские впечатления для других людей. Это лучшая работа в мире, потому что можно смотреть кино все время. Понятное дело, что я известен в первую очередь благодаря своему YouTube-каналу, но он не шибко помогает снять фильм. Опыт кинокритика не помогает найти финансирование, достать агента, разобраться в объективах и технических аспектах, получить контакты продюсеров или понять, где набрать съемочную группу. Только непосредственно работа на площадке тебя действительно чему-то научит. Кстати, еще подростком я наснимал кучу любительских короткометражек с друзьями на любительскую видеокамеру, которую мне подарила мама. Сам разбирался, как монтировать в iMovie на старом маке.

Правило № 2

Изучай, как снимают кино

Два мокьюментари, австралийское «Озеро Мунго» и японское «Проклятие», особенно повлияли на «Шелби Оукс». Они меня сильно впечатлили, и я пытался перенять методы их создателей. Еще я пересмотрел много тру-крайма и хорроров в формате «найденных пленок». В свое время меня сильно испугали «Знаки» М. Найта Шьямалана — особенно любительское видео с детского дня рождения, где неожиданно появляется инопланетянин. При этом важно не просто смотреть картины, но и анализировать, как они были сняты, какие условия были на съемках. Меня всегда интересовало, с какими трудностями режиссеры сталкиваются во время работы над фильмами.

Правило № 3

Рассказывай личные истории

Шьямалан меня вдохновляет, потому что всегда снимает фильмы на личные темы, однако делает это так, чтобы интересно было всем. Он делает личное универсальным, чтобы зрителю было легко подключаться. На первый взгляд «Знаки» — это хоррор о вторжении инопланетян, но на самом деле оказывается драмой о том, как человек потерял и заново обрел веру в Бога. Уверен, что для режиссера это в какой-то мере личная история. Я тоже стремлюсь рассказывать личные истории через жанр. Например, из-за того, что мои родители растили меня в вере, мне не разрешали видеться с сестрой, которая ушла из религиозной организации. Я не видел ее больше 10 лет, пока сам не ушел. Теперь я снимаю хоррор о женщине, чья сестра пропала без вести на примерно такой же период времени. Как вы понимаете, это не простое совпадение.

Правило № 4

Используй возможности по максимуму

Для начинающего режиссера очень полезны интервью с опытными коллегами, которые могут рассказать про свои первые фильмы с крошечным бюджетом. Я уважаю, как Кевин Смит и Роберт Родригес подошли к съемкам своих дебютов (имеются в виду фильмы «Клерки» и «Музыкант». — Прим. ред.). Эти парни просто шли и снимали кино за копейки во дворе у друзей или в супермаркете, где работали. Они использовали все, что имелось в их распоряжении, чтобы сделать фильм. На «Шелби Оуксе» мы действовали похожим образом: доступ к большинству локаций мы получили через друзей, которые там работали. Благодаря им фильм выглядит гораздо дороже, чем он есть.

Правило № 5

Будь готов подстроиться под погоду

Когда во время съемок «Парка Юрского периода» на Гавайях начался сильнейший ураган, Спилберг использовал непогоду, чтобы включить в фильм тропический шторм и его последствия. В «Шелби Оуксе» есть длинная сцена в заброшенном парке развлечений. В день съемок пошел ливень, лило как из ведра все время. А мы снимали ночью. Там и так нужно было убедиться, что снимать было безопасно: ржавые аттракционы, еноты, олени, даже змеи. Ливень сделал площадку еще более опасной, было много луж и грязи. Всем пришлось надеть пончо. Каким-то чудом дождь на это время прекратился, и нам удалось снять пару кадров. Из-за дождя парк начал сверкать, и это отлично выглядело в кадре. Однако было скользко, и подготовка площадки шла медленнее, чем нужно. Но, к счастью, мы успели отснять все сразу.

Правило № 6

Экспериментируй с форматами

Часть фильма снята в формате мокьюментари, часть — в стилистике «найденной пленки», часть — в традиционном формате. Конечно, когда я питчил фильм продюсерам, то объяснял им, что благодаря такому подходу всё можно сделать эффектно и дешево. Это кино, снятое в смешанной технике. Я использовал разные медиаформаты в работе — это отражает мир, в котором мы живем. Люди больше не получают информацию одним способом, истории приходят отовсюду: YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, телевидение, газеты, фильмы, книги, аудиокниги. Мне показалось, что будет интересно рассказать линейную историю, но разбитую на разные форматы.

Правило № 7

Используй связи в индустрии

В 2014-м я записал положительный обзор на фильм «Окулус», и после этого Майк Флэнаган сам мне написал, чтобы поблагодарить. Мы подружились — он очень добрый человек, и его советы всегда ценны. Я показывал разные версии фильма не только ему, но и другим знакомым кинематографистам: Дэвиду Ф. Сандбергу, Скотту Беку и Брайану Вудсу, Севаку Оганяну. Они делились своим мнением и давали полезные комментарии, благодаря которым я сделал фильм короче и понятнее.