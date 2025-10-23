Что смотреть в кино: «Мажор в Дубае», «Папины дочки» в Кисловодске, «Брат навсегда»

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут полнометражки во вселенных «Мажора» и «Папиных дочек», документальная лента «Брат навсегда», каннский лауреат «Сират», экшен с Тэроном Эджертоном «Детка на драйве», южнокорейский триллер «Старуха с ножом» и сразу три фильма ужасов: «Оболочка», «Шелби Оукс. Город-призрак» и «Хеллоуин. Ночной кошмар».

Главные премьеры

Новый полнометражный фильм во вселенной «Мажора». Ваня Соловьёв (Павел Чинарёв) отправляется в Дубай, чтобы заработать деньги на свадьбу с Верой. Там он сталкивается с местными бандитами и впутывается в масштабную криминальную авантюру. На помощь товарищу отправляется Игорь Соколовский (Павел Прилучный). Егор Чичканов (сериал «И снова здравствуйте!»), ответственный за постановку картины, на съемках обещал снять для зрителей «настоящий летний попкорновый боевик». В приключенческой комедии также появятся Елизавета Шакира, Линда Лапиньш, Аслан Гучетль и Винценц Кифер.

Полнометражное продолжение ребута культового сериала. По сюжету семья Васнецовых-Васильевых отправляется на важное торжество в Кисловодск, где сестры пытаются помирить неожиданно вернувшуюся Дашу (Анастасия Сиваева) с Веником (Филипп Бледный). В фильме появятся буквально все актеры оригинальных «Дочек» — от Пуговки и Галины Сергеевны до Тамары Львовны Кожемятько и олигарха Аллигатора. Снял семейную комедию Анатолий Колиев, который поставил третий сезон «Папины дочки. Новые» и драму о похоронках «Семь черных бумаг».

Гипнотическая лента кумира синефилов Оливера Лаше, получившая приз жюри на Каннском фестивале. Луис (Серхи Лопес) отправляется на нелегальный рейв в марокканской пустыне, чтобы найти пропавшую дочь, а на фоне разворачивается нечто вроде Третьей мировой. «Ожидаемо эффектная, учитывая место действия, картинка; ухающий саундтрек; в ролях, за исключением заслуженного Лопеса, колоритные непрофессионалы. Аллегория отчасти поэтическая, отчасти политическая», — писал Станислав Зельвенский о ярком и нетривиальном фильме. Продюсерами выступили братья Альмодовар.

Документальный фильм, посвященный дилогии «Брат» Алексея Балабанова и приуроченный к 25-летию второй ленты о похождениях Данилы Багрова. Над картиной работали Григорий и Анна Сельяновы — сын и невестка основателя студии СТВ и продюсера практически всех балабановских картин Сергея Сельянова. Картина состоит из интервью, редких архивных материалов и малоизвестных эпизодов из истории создания «Братьев». Надежда Васильева, вдова Алексея Октябриновича, провела экскурсию по загородному домику, где Балабанов писал и часами смотрел на огонь. Авторы даже заглянули в музыкальный магазинчик на Брайтон-Бич, где снимали один из эпизодов, и поговорили с американскими артистами, работавшими над «Братом 2». Это не развернутое эссе о феномене дилогии, а теплое признание в любви Балабанову.

После выхода из тюрьмы Нэйт бросается защищать 11-летнюю дочь от своих опасных врагов из банды «Арийская сталь». Жестокий триллер Ника Роулэнда, автора криминальной драмы про ирландскую глубинку «Стойкая броня». Главные роли в фильме исполнили Тэрон Эджертон («Тетрис»), Одесса Эзайон («Марти Великолепный»), Джон Кэрролл Линч («Зодиак») и юная Ана Софиа Хегер. Рейтинг ленты на Rotten Tomatoes составил 86% «свежести». Критики хвалят кино за игру Эджертона и Хегер, саспенс, отсутствие излишней сентиментальности, а в The Hollywood Reporter написали, что рядом с «Деткой на драйве» сериал «Во все тяжкие» выглядит как семейная комедия.

Смесь из боди-хоррора и черной комедии, которую поставил актер Макс Мингелла («Социальная сеть», «Пила: Спираль»). Карьера актрисы Саманты Лейк (Элизабет Мосс) переживает не лучший период из-за стандартов красоты и культа молодости в киноиндустрии. После очередного отказа на кастинге Саманта решает воспользоваться услугами Зои Шэннон (Кейт Хадсон), генерального директора мутного велнес-бренда «Оболочка». Вскоре клиенты компании начинают таинственно исчезать, а Саманта сталкивается с ужасающими побочками «Оболочки». В сатирическом фильме, который уже успели сравнить с «Субстанцией», также сыграли Кайя Гербер и Элизабет Беркли, звезда культовых «Шоугелз».

Видеоблогер Крис Стакманн, едва ли не самый известный англоязычный обзорщик фильмов в YouTube, дебютировал в режиссуре с хоррором в духе «Озера Мунго» и «Проклятия» (японского, но не того). По сюжету главная героиня отправляется на поиски своей сестры, которая пропала без вести во время исследования паранормальных явлений в заброшенном городке Шелби Оукс. Финансирование на съемки инди-ленты нашли через Kickstarter, а после премьеры на фестивале фантастического кино «Фантазия» к проекту присоединились продюсер Майк Флэнаган и прокатная студия Neon («Собиратель душ», «Анора»). Затем фильм досняли и перемонтировали. Критики кино местами хвалят, но в целом считают, что оно получилось сырым и вторичным.

Олдскульный слэшер Брэндона Кристенсена (хорроры «Z», «​​Близнецы», «Суперхозяйка»), действие которого происходит в 1980-х в тихом городке. По сюжету маньяк в маске черепа снимает снафф на VHS и терроризирует студентку-няню (Джессика Клемент из «Героя наших снов»), приглядывающую за сыном шерифа в жутком домике на отшибе. В оригинале кино называется «Ночь жнеца», и его рейтинг на Rotten Tomatoes составил достойные для поджанра 79% «свежести».

60-летняя наемная убийца, десятилетиями избавляющая общество от вредных элементов самыми изощренными способами, берет под свое крыло юного киллера, не догадываясь, что их связывает тайна из прошлого. Южнокорейский экшен-триллер, премьера которого прошла вне конкурса на Берлинале. В главной роли — Ли Хе-ён из «Мамы» и «Нужд путешественника».

Перевыпуск

Ранний фильм Жан-Люка Годара по мотивам романа Альберто Моравиа. Французский сценарист Поль Жаваль (Мишель Пикколи) отправляется на Капри, чтобы помочь американскому продюсеру Джереми Прокошу (Джек Пэланс) и австрийскому режиссеру Фрицу Лангу (классик играет сам себя) снять кино об Одиссее и Пенелопе. Во время поездки брак Поля с красавицей Камиллой (Брижит Бардо) начинает трещать по швам из-за его ревности и ее презрения к мужу. Важная работа французской новой волны, попавшая в топы Мартина Скорсезе, BBC и Sight & Sound.

31 октября в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Страшный и смешной постмодернистский сказ о трех рассерженных мужиках, которые отправляются в Москву, чтобы наказать нефтяного олигарха, укравшего у них землю. Фильм стилизован под кинематограф 1930-х, однако намертво связан с реалиями 1990-х. Сценаристы Пётр Луцик (1960–2000) и Алексей Саморядов (1962–1994) остались в истории ключевыми фигурами для понимания поколения 1990-х и постмодернистских поисков отечественного кино. Культовая «Окраина», единственный режиссерский опыт Луцика, вышла в 1998-м. «Герои Луцика и Саморядова будто персонажи древних мифов; не люди, а богатыри, глыбы, которые на пути к цели не гнушаются самого садистского насилия. Авторы и восхищаются ими как представителями первородного хаоса, и ужасаются, ведь в этих сверхлюдях не остается ничего человеческого», — писал о фильме Кинопоиск. Показ приурочен к выходу «Ветра» — нового фильма по старому сценарию Луцика и Саморядова. Картину представит и обсудит продюсер «Окраины» и режиссер «Ветра» Сергей Члиянц.

Фестиваль авторского кино «Каро/Арт»

С 30 октября по 4 ноября в Краснодаре и Новосибирске

30 октября фестиваль авторского кино «Каро/Арт» переезжает в Краснодар и Новосибирск, где продлится до 4 ноября. В программе — «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Отражения № 3» Кристиана Петцольда, «Гирокастра» Юрия Арабова, хоррор с Сергеем Безруковым и Виктором Сухоруковым «Искупление», «Код: Неизвестен» Михаэля Ханеке, «Однажды в Газе», «Ганди молчал по субботам» и другие фестивальные новинки. Полностью программа доступна на сайте смотра.

«Большой фестиваль мультфильмов»

До 5 ноября в Москве

В Москве продолжается международный анимационный смотр «Большой фестиваль мультфильмов». Из полных метров еще можно успеть посмотреть сюрреалистическое исследование сложностей любви «Оливия и облака», венгерский документальный мультфильм «Синий пеликан», сатирическое фэнтези «Чао», драму «Мой дедушка — настоящий японец», приключения «Тайна певчих птиц», экранизацию романа Амели Нотомб «Маленькая Амели и метафизика труб», фантастику «Арко» и анимационное роуд-муви Константина Бронзита «На выброс». Онлайн-версия фестиваля пройдет с 7 по 16 ноября на всей территории России. Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте.

«Время новой волны»

До 16 ноября в кинотеатре «Художественный» (Москва)

Кинотеатр «Художественный» продолжает фестиваль к выходу «Новой волны» Ричарда Линклейтера — игровой ленты о съемках «На последнем дыхании». Помимо отреставрированной в 4K версии главной работы Жан-Люка Годара, в программу вошли еще четыре фильма режиссера: «Презрение», «Альфавиль», «Банда аутсайдеров» и «Жить своей жизнью». Кроме того, зрители смогут увидеть «Клео от 5 до 7» Аньес Варда, «Красный круг» Жан-Пьера Мельвиля и четыре картины Франсуа Трюффо — «Четыреста ударов», «Жюль и Джим», «Карманные деньги» и «История Адели Г.».

«Ретроспектива. Новая волна»

До 16 ноября в Центре «Зотов» (Москва)

Аналогичная ретроспектива в честь релиза «Новой волны» еще идет в Центре «Зотов». В рамках программы на большом экране покажут «Четыреста ударов», «Нежную кожу», «Украденные поцелуи» и «Жюля и Джима» Франсуа Трюффо, «Жить своей жизнью», «Презрение» и «Банду аутсайдеров» Жан-Люка Годара, «Клео от 5 до 7», «Счастье» и «Пуэнт-Курт» Аньес Варда и «Шербурские зонтики» и «Девушки из Рошфора» Жака Деми.

Всё еще в прокате

Музыкальный фильм на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. В центре сюжета — школьница Алиса, которая из Страны чудес пытается вернуться домой. Роль Алисы исполнила Анна Пересильд («Слово пацана»), а Безумного Шляпника сыграл Милош Бикович. В режиссерском кресле — Юрий Хмельницкий («Лед 3»), сценарий написала Карина Чувикова («Между нами химия»). В «Алисе» также играют и поют Ирина Горбачёва, Паулина Андреева и Сергей Бурунов.

Сказка Дмитрия Хонина (сериал «Кислород») с необычным взглядом на историю трехглавого ящера. Во время спуска в батискафе на дно морское старший лейтенант ВМФ Алексей Алёхин (Александр Петров) попадает в подводную пещеру, служащую порталом в сказочный мир. Он переносится в неопознанное княжество, где становится опекуном и другом оставшегося без мамы дракончика. Вместе им предстоит срочно излечить хандру князя Филимона, одолеть непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и встретить принцессу.

Продолжение анимационной истории про проказника-домового. В сиквеле девочка Кристина повзрослела, а сам Финник потерял главную черту домового — быть невидимым, чем подставил и остальных своих сородичей (они теперь тоже заметны людям). Чтобы вернуть все как было, герои отправляются на поиски волшебного посоха. Написали продолжение истории о загадочных существах авторы первого «Финника» Татьяна Белова и Денис Чернов.

Черно-белый оммаж Ричарда Линклейтера о том, как создавался «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, один из главных шедевров французского кино. В центре сюжета находится съемочная группа годаровского дебюта: Жан-Поль Бельмондо, Джин Сиберг, взволнованный продюсер де Борегар и невозмутимый оператор Рауль Кутар. Однако фильм назван по имени движения, и среди героев также оказываются Трюффо, Росселлини, Брессон, Мельвиль, Кокто и еще пара десятков исторических персонажей. Единственное известное лицо в актерском составе — Зои Дойч в образе Джин Сиберг (культовую американку не так давно в отдельном байопике играла Кристен Стюарт). Одним из главных фанатов «Новой волны» в Каннах стал Квентин Тарантино. Станислав Зельвенский также проникся любовным посланием Линклейтера французскому кино 1950–1960-х, которое можно смотреть как воздушную комедию про чудаковатых парижан.

Неожиданное воскрешение франшизы про команду иллюзионистов «Четыре всадника», которая использует свое мастерство для грандиозных ограблений. На этот раз ребята вербуют молодых коллег с целью кражи крупнейшего в мире алмаза. В режиссерском кресле Рубен Фляйшер, автор «Венома» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд». К основной четверке героев (Джесси Айзенберг, Дэйв Франко, Вуди Харрельсон, Айла Фишер) присоединились трое новых звезд, в числе которых Доминик Сесса, проснувшийся знаменитым после «Оставленных» Александра Пэйна.

Автор: Михаил Моркин