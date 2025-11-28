«Жизнь слишком коротка, чтобы смотреть Райана Мерфи». Осгуд Перкинс — о «Собирателе душ» и своем новом фильме «Крипер»

— Дело было так: в конце 2022-го я приехал в Ванкувер, чтобы снять «Собирателя душ». На тот момент никакого «Крипера» не существовало. Я снял три фильма, которые типа многим понравились, но при этом денег не заработали. «Собиратель душ», как мне казалось, должен был получиться более доступным и вроде бы более зрительским, чем мои предыдущие работы. На съемках я действительно нашел настоящих единомышленников, своих людей. Мы просто прекрасно провели время. И мы должны были сразу снимать «Обезьяну». Сценарий был уже готов, но из-за забастовки Гильдии сценаристов мы не могли заключить контракт и приступить к съемкам. В итоге мы с моим продюсером Крисом Фергюсоном решили срочно придумать фильм, чтобы не терять время и людей. Так в ожидании окончания забастовки мы придумали и сняли «Крипера». Это наш общий плод любви со съемочной группой «Собирателя душ», все были крайне воодушевлены. Все цеха работали ради общей цели и без особого бюджета. Мы закончили фильм и сразу же начали снимать «Обезьяну». Такой марафон изматывает, конечно, но мне никогда в жизни так не везло. Сейчас снять фильм сложно, как никогда, а сделать так, чтобы твое кино заметили, еще сложнее. Так что мне невероятно повезло найти хороших партнеров в лице компании Neon. «Молодых людей» я написал с нуля, пока монтировал «Обезьяну». Мы нашли свою волну, и важно не останавливаться. Режиссерам редко выпадает возможность самовыражения, при этом на большую аудиторию.