«Крипер»: атмосферный, но банальный хоррор режиссера «Обезьяны» и «Собирателя душ»

В российском прокате «Крипер» — в нынешнем году второй после «Обезьяны» фильм Осгуда Перкинса, одного из новых королей хоррора. На этот раз — страшная сказка о женщине, которая себе на беду отправляется с возлюбленным в его лесной дом.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Художница Лиз (Татьяна Маслани) уже год — рекорд по ее меркам — встречается с врачом Малкольмом (Россиф Сазерленд), и по такому случаю они отправляются на выходные загород, где у бойфренда есть дом. Лиз там никогда не была. Дом стоит посреди леса; по соседству живет только кузен, о котором Малкольм отзывается без особой теплоты. В разгар романтического ужина кузен (Биркетт Тертон), действительно крайне неприятный, появляется в компании восточноевропейской модели (Иден Вайсс), якобы не говорящей ни слова по-английски. Однако, улучив момент, модель вдруг сообщает Лиз, что торт, который вроде бы оставила домработница и которым Малкольм собирается ее угощать, на вкус как дерьмо; вскоре выясняется, что это был не пустой звук.

«Крипер» (очень вольная локализация оригинального Keeper, играющего с идиомой «she’s a keeper», то есть «за нее стоит держаться») начинается с коллажа: камера следит за несколькими женщинами в разные моменты прошлого, а то и позапрошлого, века под песенку из 1950-х «Love is Strange» (которую многие знают по «Грязным танцам»), а потом мы видим их кричащие окровавленные лица. Значение этих кадров, как и многих других деталей, станет понятно только после. Несмотря на то, что сюжет довольно простенький, фильм самоуверенно напрашивается на повторный просмотр. Впрочем, что-то можно почувствовать сразу, еще не представляя общей картины: гендерное насилие — центральная тема «Крипера» — аранжировано поп-музыкой из золотой патриархальной эпохи. Обманчиво детскую «I Don’t Want to Play in Your Yard» в версии Пегги Ли («Не хочу играть у тебя во дворе, если ты не можешь со мной по-хорошему»), лейтмотив картины, вы вряд ли скоро захотите переслушать.

Осгуд Перкинс в интервью говорит, что по-быстрому организовал этот фильм во время голливудской забастовки, чтобы не распускать съемочную группу в паузе между «Собирателем душ» и «Обезьяной», и это хорошо заметно. Во-первых, благодаря изобилию канадцев (не скованных американскими профсоюзными обязательствами) и в кадре, и за ним. В частности, автор сценария всего во второй раз в карьере Перкинса не он сам, а некто Ник Лепард, который недавно дебютировал перехваленным триллером «Хищные твари» (примерно про то же, поскольку «хищные твари» — это мужчины; фильмы могли бы поменяться названиями). А во-вторых, это маленькое, действительно проходное кино. В нем все равно виден режиссерский талант, но есть ощущение, что оно сделано немного впопыхах.

Татьяна Маслани и Россиф Сазерленд

Действие в общем ограничено лесным домом. Маслани (игравшая и в «Обезьяне») почти все время в кадре и тащит фильм фактически в одиночку, хотя ее героиню даже трудно как-то охарактеризовать за пределами самых общих признаков. Иногда компанию ей составляет персонаж Россифа Сазерленда (не самый прославленный сын Дональда) — вкрадчивый, слегка мутный мужчина с уютной седеющей бородой, любитель качественной шерсти и хорошего вина; он пригласил ее на уик-энд, но вскоре надолго отбывает по медицинским делам. Малкольм почти вызывающе нормален, и что-то здесь не так. Все начинается со странных звуков и невесть откуда взявшихся сердечек на стекле, но вскоре перерастает в кошмарные галлюцинации (галлюцинации ли?). Опять же торт. Маслани тут соревнуется с Руни Марой в знаменитой пироговой сцене из «Истории призрака».

Все это вроде и неплохо, но центральная метафора (которую во избежание спойлеров придется не расшифровывать) оказывается обескураживающе незатейливой. Жанр феминистской хоррор-басни за последнее десятилетие несколько поистрепался, и, чтобы произвести на зрителя впечатление, нужно определенно больше выдумки. Поскольку «Крипер» оперирует на территории фолк-хоррора, в пару ему хочется предложить «Род мужской» Алекса Гарленда, но тот сделан повеселее, если можно так выразиться. Из классики вспоминается «Выводок» Кроненберга (все-таки Канада), но это и вовсе другой уровень.

Татьяна Маслани

Сильная сторона Перкинса — пресловутая атмосфера: он нарочито странно обрезает кадры по краям и нестандартно их монтирует, создавая ощущение постоянной тревоги, в которую иногда не ткнешь пальцем, но она есть. Он хорошо умеет обращаться с элементарными вещами: вода (много воды), дерево, стол, стул, коробка, полиэтиленовый пакет. Отдельные образы из фильма остаются в голове. Но в этот раз туповатый сценарий берет верх над постановочным мастерством. Как только недосказанность переходит в определенность, «Крипер» стремительно теряет энергию, и в развязке остается только пожать плечами — как говорится, сам виноват.