Что не так с американскими зумерами в «Эйфории»? Мы спросили у подростков из российских сериалов и фильмов

Второй сезон «Эйфории» продолжает бить рекорды HBO. По данным Variety, среднее количество его просмотров выросло почти на 100% по сравнению с показателями первого. Сериал о проблемах американских зумеров уже продлили на третий сезон, а актеры из него снимаются в крупных проектах: Джейкоб Элорди (Нейт) сыграл в эротическом триллере «Глубокие воды», Барби Феррейра (Кэт) — в хорроре «Нет» Джордана Пила, а Сторм Рейд (Джиа) — в сериале «Одни из нас».
Несмотря на хорошие показатели и зрительскую любовь, к шоу все же есть претензии. Одна из них в том, что это сериал вовсе не о поколении Z. Точнее, оно тут показано не совсем реалистично; это версия зумеров для миллениалов. Как пишет британский Esquire, шоу скорее предлагает миллениалам поностальгировать о школьных годах, а не показывает реальную жизнь подростков (поэтому мы почти не видим тут занятий в школе, а лишь переживания героев в ее коридорах и туалетах). К финалу второго сезона Кинопоиск расспросил молодых российских актеров, которые сами играют подростков, о том, что общего они видят между собой и героями «Эйфории», а что в сериале им кажется неправдоподобным.
Из всех проблем героев мне созвучно, наверное, одиночество. Не наркотики — это всегда было далеко от меня. Даже когда у тебя есть друзья, ты все равно чувствуешь себя одиноким волком. Особенно если ты, как Ру, как я, подолгу не появляешься в обществе; ты как бы вне него. Вроде свой, но вроде и чужой.
Классе в девятом-десятом я, как Кэт и почти вся молодежь «Эйфории», остро ощущала зависимость от мнения окружающих. Это было ужасно. Въедаешься в себя и не можешь отцепиться.
В сериале ничего не кажется неправдоподобным. Меня хоть и ограждали от подобного, но я знала, что такие проблемы существуют. И даже в моем ближайшем окружении. Это как бы естественный этап взросления, познания себя. Тут уже все зависит от человека, степень его жестокости в своих действиях. А вообще, если бы родители умели слышать и разговаривать со всеми этими подростками, то, скорее всего, 80% ситуаций просто бы не случилось.
Мария Мацель (21 год)
Я думаю, что все проблемы, которые поднимаются в «Эйфории», созвучны с проблемами подростков. То, что я могу отметить, — это влияние мнений ребят из твоей школы, института, окружения, ты сильно от него зависишь.
Лично я очень внимательно следила за отношениями Ру и Джулс. Когда два человека как будто бы должны быть вместе и как будто бы нет никаких препятствий, но почему-то они не могут быть вместе. Из-за своей глупости или из-за того, что они боятся довериться и открыться. Мне это близко.
Что касается России, у нас в школе вряд ли бы учились ребята-трансгендеры и вряд ли бы так открыто говорилось про однополые отношения. А вот про травлю, буллинг, наркотики, алкоголь и то, что тебе говорят в интернете, — это все правда. В принципе сам сериал преувеличенный, слишком красочный, сделанный жирными мазками. Взять даже последнюю сцену первого сезона, где начинается танец Ру и рецидив показывается в форме клипа. Это же очень не бытово. По одной этой сцене можно сказать, что и сериал сам по себе похож на сон.
Интересно, как «Эйфория» работает с тем, что все герои отрицательные. Нет героя, на которого можно посмотреть и сказать, что он хороший. Все эти ребята делают гадости, все они в чем-то слабые, неуверенные в себе, у всех какие-то психологические проблемы. Они довольно мерзко друг к другу относятся, но ты всем им сопереживаешь. Кому-то сразу, а кому-то — через время. Потому что понимаешь: ты такой же, как они, был или есть. Ты тоже неидеальный, особенно в таком возрасте; ты не очень понимаешь, как себя правильно вести, и только пытаешься понять, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому ты сильно к этим ребятам подключаешься, несмотря на то что они американцы и какие-то вещи нам не близки.
Евгений Шварц (26 лет)
Не могу сказать, что какая-то из проблем героев касалась лично меня, но в мою школьную бытность, в 16 — 17 лет, в нашем маленьком городке Кропоткине мои ровесники употребляли наркотические вещества. И я своими глазами видел, как они губили свои жизни.
В мои школьные годы не было, пожалуй, такого откровенного свободолюбия, касающегося сексуальных отношений. То есть отношения были, но об этом не настолько открыто говорили. Может быть, время меняется. То, что показано в «Эйфории», больше похоже на студенческую жизнь, первый-второй курсы, когда мы уходим из своих домов и становимся предоставлены самим себе.
Никого не удивлю, если скажу, что подростковые любовные треугольники были, есть и будут. Они были и в моем детстве, в моей школе, у меня и у друзей. Авторы ничего здесь не придумали, но очень точно показали это с точки зрения молодого человека. Потому что в таком юном возрасте любовные переживания — это, пожалуй, самые первые чувства, которые реально могут сводить с ума.
Мне понравилась откровенная актерская работа Зендеи в пятой серии второго сезона, где она мучается от ломки, отношений с матерью и сестрой. Мне кажется, это настолько филигранно сыграно, что даже какая-то актерская зависть берет. Зендея теперь состоявшаяся, умная, тонкая актриса, которой ничего, кроме «браво!», я не могу сказать.
Анфиса Вистингаузен (22 года)
На мой взгляд, почти все проблемы подростков из этого сериала надуманы. Я разделяю лишь любовные переживания. У меня никогда не было никакой зависимости, а из-за влюбленности в школе, помню, сильно переживала. Я понимаю, что юношеский максимализм, эксперименты, тяга к запретному плоду — это часть сексуального развития, но в «Эйфории» эта тема за гранью фантастики. Например, в сериале «Сексуальное просвещение» такие ситуации выглядят более приближенными к реальности — безобидными, комедийными, связанными с неопытностью, стеснительностью, стыдом.
В сериале многое мне кажется неправдоподобным. Ведь это квинтэссенция всех пороков, представленная как будничная жизнь. Эти гротескные образы явно выходят за рамки жизни среднестатистического подростка, особенно в России.
В «Эйфории» удивили зацикленность людей на порочных темах и отсутствие развития персонажей в конструктивном ключе. Создается ощущение, что американские подростки не читают книг, не учатся в школе, не получают нормального образования и не умеют общаться с собственными родителями. Искренне сочувствую, если это так, но что-то мне подсказывает, что в реальной жизни в Америке есть нормальные люди, в том числе и подросткового возраста.
По всему сериалу красной нитью идет тема ответственности. И, наверное, самая большая проблема для меня и для всех героев — тот груз ответственности, который начинаешь ощущать, когда взрослеешь. Ты не успеваешь привыкнуть к тому, что раньше мог делать безрассудные вещи, а теперь должен сначала думать о том, что из этого выйдет.
Интересную линию развили у Кэла, отца Нейта, во втором сезоне. Я увидел сходство с собой, потому что Кэл ведет внутреннюю борьбу. Он выбирает, кем хочет быть — тем, кем является, или тем, как его представляют близкие. У меня нет прямых сходств с историей Кэла, но направление мыслей одно: мы запутались. Тут такая борьба, что тебе выбрать — свой комфорт или комфорт других.
Из всех героев я бы выделил Феско, меня удивляет вся его линия. Это, наверное, самый зрелый как личность персонаж, потому что он познакомился со взрослой жизнью раньше, чем остальные. Сам он очень классный. Казалось бы, видишь этакого персонажа-отморозка и думаешь, что он будет делать абсолютно неразумные вещи, не переживая ни о чем содеянном, а он такой же живой, как и ты.
Еще я вспомнил о персонаже Маккея, которому во втором сезоне уделили не так много экранного времени. Ему, как и мне, сложно сделать выбор, потому что его последствия пока неосязаемы. Сложно делать выбор, когда тебе еще не так много лет, чтобы определять свою судьбу, а ты уже должен это сделать. Интересная фраза прозвучала в диалоге между Мэдди и Кэт: не всегда тебе нужно то, чего ты хочешь. Я когда услышал эту фразу, завис немного, посидел, подумал.
Что мне показалось неправдивым в жизни героев, так это практически отсутствие переживаний насчет школы. Я понимаю, школьные будни не так интересны и динамичны, но все же очень много ребят переживают, как и я, насчет уроков, экзаменов. Меня также удивила вся концепция сериала. Потому что при первом просмотре показалось, что это большая спекуляция на теме наркотиков. Но при втором просмотре я увидел, что это офигенный сериал про отношения людей.