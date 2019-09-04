Что не так с американскими зумерами в «Эйфории»? Мы спросили у подростков из российских сериалов и фильмов

Я думаю, что все проблемы, которые поднимаются в «Эйфории», созвучны с проблемами подростков. То, что я могу отметить, — это влияние мнений ребят из твоей школы, института, окружения, ты сильно от него зависишь.

Лично я очень внимательно следила за отношениями Ру и Джулс. Когда два человека как будто бы должны быть вместе и как будто бы нет никаких препятствий, но почему-то они не могут быть вместе. Из-за своей глупости или из-за того, что они боятся довериться и открыться. Мне это близко.

Что касается России, у нас в школе вряд ли бы учились ребята-трансгендеры и вряд ли бы так открыто говорилось про однополые отношения. А вот про травлю, буллинг, наркотики, алкоголь и то, что тебе говорят в интернете, — это все правда. В принципе сам сериал преувеличенный, слишком красочный, сделанный жирными мазками. Взять даже последнюю сцену первого сезона, где начинается танец Ру и рецидив показывается в форме клипа. Это же очень не бытово. По одной этой сцене можно сказать, что и сериал сам по себе похож на сон.

Интересно, как «Эйфория» работает с тем, что все герои отрицательные. Нет героя, на которого можно посмотреть и сказать, что он хороший. Все эти ребята делают гадости, все они в чем-то слабые, неуверенные в себе, у всех какие-то психологические проблемы. Они довольно мерзко друг к другу относятся, но ты всем им сопереживаешь. Кому-то сразу, а кому-то — через время. Потому что понимаешь: ты такой же, как они, был или есть. Ты тоже неидеальный, особенно в таком возрасте; ты не очень понимаешь, как себя правильно вести, и только пытаешься понять, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому ты сильно к этим ребятам подключаешься, несмотря на то что они американцы и какие-то вещи нам не близки.