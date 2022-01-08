Вышел второй сезон «Эйфории» (спустя почти три года!). Вспоминаем истории ее героев

Сериал о жизни зумеров «Эйфория» начался в 2019-м, а прошлой зимой вернулся с двумя спецэпизодами, поскольку съемки второго сезона отложили из-за пандемии. За это время шоураннер Сэм Левинсон успел поставить с Зендеей романтическую драму «Малкольм и Мари» и продать ее Netflix за 30 млн долларов, а сама актриса получила за «Эйфорию» премию «Эмми». В первом сезоне каждая серия ближе знакомила зрителей с героями — учениками школы «Ист-Хайленд». К продолжению шоу вспоминаем, что пережили основные персонажи.

Ру Беннет (Зендея)

17-летняя Ру борется с наркозависимостью. Она начала употреблять, после того как ее отец умер от рака. Еще до событий первого сезона Ру попала в больницу из-за передозировки. Кроме этого, у нее депрессия, тревожность, СДВГ, а еще Ру подозревает у себя биполярное расстройство. Теперь она посещает групповую терапию, где ее наставником и другом становится завязавший наркоман Али. А в школе Ру заводит дружбу и отношения с новенькой Джулс и из-за этого хочет перестать употреблять. В финале сезона, когда Джулс сбежала жить в большой город, у Ру случился рецидив. А в спецэпизоде она признается Али в суицидальных мыслях. Именно Ру — ироничная, невозмутимая и искренняя рассказчица, чей закадровый текст объединяет всех героев сериала.

Джулс Вон (Хантер Шафер)

Трансгендерная девушка, лучшая подруга и партнерка Ру. У нее понимающий отец, но ее мама — наркозависимая, как и Ру — давно ушла из семьи. Когда Джулс было одиннадцать, та отправила дочь в психиатрическую больницу, потому что не приняла ее. В спецэпизоде Джулс призналась психотерапевту, что хочет остановить трансгендерный переход и прекратить гормональную терапию, которая подавляет мужские черты в ее внешности. Она объясняет свое решение тем, что всю жизнь пыталась сделать себя максимально женственной, но это было не ее желание, а то, чего хотели мужчины вокруг.

До Ру Джулс исследовала свою сексуальность через анонимные случайные связи со взрослыми мужчинами. Однажды она переспала с Кэлом Джейкобсом, не зная, что он отец ее одноклассника Нэйта. В свою очередь, Кэл записал их встречу на видео, не зная, что Джулс несовершеннолетняя. Когда Нэйт случайно узнал об их связи, он выманил у Джулс интимные фотографии, чтобы шантажировать ее, если она расскажет кому-то о встрече с его отцом. В финале первого сезона Джулс уезжает в город, но, как мы видим в трейлере, затем снова возвращается в школу.

Нэйт Джейкобс (Джейкоб Элорди)

Звезда школьной команды по американскому футболу, страдающий приступами агрессии. Нэйт встречается с Мэдди Перес, хотя их отношения токсичны и абьюзивны. Например, он избил до полусмерти парня по имени Тайлер, с которым Мэдди изменила ему на вечеринке. Затем он шантажом заставил Тайлера взять на себя вину за нападение на Мэдди, которое сам Нэйт и совершил, и заявил в полицию на наркоторговца Феско, друга Ру. Кроме того, он еще шантажирует Джулс с помощью ее интимных фото: Нэйт заставляет ее лжесвидетельствовать, что именно Тайлер нанес побои Мэдди. В финале расстается с девушкой.

Мэдди Перес (Алекса Деми)

Популярная чирлидерша и победительница детских конкурсов красоты. Ее мама работает мастером маникюра, а папа молча сидит перед телевизором. Мэдди поняла, что в жизни ей придется самой о себе заботиться, и рано научилась использовать свою внешность для достижения целей. В первом сезоне она разрывает нездоровые отношения с Нэйтом (уже не в первый раз) и находит видеозапись, где отец Нэйта, Кэл, который ее открыто недолюбливал, занимается сексом с Джулс.

Кэтрин «Кэт» Эрнандес (Барби Феррейра)

Кэт с детства не уверена в себе из-за своего веса: первый бойфренд бросил ее, когда она поправилась во время каникул. После того как в интернет утекает ее секс-видео, Кэт кардинально меняет свой образ и начинает зарабатывать вебкамом. В сети у нее появляется таинственный поклонник Джонни, а в реальности ей нравится милый и неопытный одноклассник Итан. Сначала она ему отказывает, решив, что он флиртовал на карнавале с другой девушкой. Но в финале первого сезона Итан и Кэт все-таки признаются друг другу в своих чувствах.

Кэсси Говард (Сидни Суини)

Подруга Мэдди и Кэт. Ее мама заботится о ней, но много пьет, а ее отец стал наркозависимым и перестал участвовать в ее жизни. Кэсси популярна в школе, но ее самооценка сильно зависит от мужского внимания. Она доверчива и легко вступает в отношения, которые заканчиваются для нее неудачно. В первом сезоне она встречается со спортсменом-первокурсником Кристофером Маккеем, который ее любит, но все же переживает из-за ее прошлых связей. В конце сезона она делает аборт, забеременев от Маккея, а тот знает о ребенке, но не поддерживает девушку, потому что думает только о себе. При этом Кэсси переживает, что на вечеринке поцеловалась с другим парнем, и хочет рассказать об этом бойфренду.

Крис Маккей (Элджи Смит)

Парень Кэсси. В школе он был звездой американского футбола, но в университете оказывается в тени куда более успешных спортсменов. Требовательный отец продолжает давить на Маккея и считает, что тот просто недостаточно старается. Когда члены студенческого братства врываются в комнату Маккея и подвергают его унизительному обряду инициации, то парень отказывается обсуждать хейзинг и агрессивно занимается сексом с Кэсси. Когда та беременеет, Маккея в первую очередь заботит то, как отцовство разрушит его планы на учебу.

Феско (Ангус Клауд)

Местный наркоторговец, хозяин продуктового магазинчика и близкий друг Ру, который ухаживает за своей бабушкой (она в коме). В конце первого сезона Феско приходится смыть в унитаз партию наркотиков, когда к нему домой по наводке Нэйта врывается полиция. Чтобы расплатиться с опасным гангстером Маусом, он грабит местного врача. Кража со взломом принимает совсем скверный оборот, когда Феско избивает доктора на глазах его ребенка. Финал не дал однозначного ответа, принял ли окровавленные деньги Маус. Судя по трейлеру, во втором сезоне Феско ждут новые неприятности, а также конфронтация с Нэйтом. Феско пообещал его убить, если тот не оставит в покое Ру и ее друзей (а он вряд ли оставит).

Кэл Джейкобс (Эрик Дэйн)

Влиятельный отец Нэйта, который владеет недвижимостью по всему городу. У него есть тайна: в свободное время этот примерный семьянин встречается с трансгендерными женщинами и гомосексуальными мужчинами. При этом герой понимает, что его подавленные желания и секреты превращают его сыновей в агрессивных абьюзеров. Строг и требователен с Нэйтом, но не подозревает, что тот знает о его тайной жизни.

Лекси Говард (Мод Апатоу)

Подруга детства Ру и младшая сестра Кэсси. Они перестали близко общаться с Ру, но после событий первого сезона их дружба возродилась. Лекси — тихоня и умница, она переживает, что парни вокруг не проявляют к ней интерес.

Джиа Беннет (Сторм Рейд)

Тринадцатилетняя сестра Ру, которая нашла ее без сознания после передозировки и вызвала скорую. Переживает за сестру, а Ру, в свою очередь, следит, чтобы Джиа не попала в дурную компанию.

Али / Мартин (Колман Доминго)

Проницательный наставник Ру и выздоравливающий наркозависимый, историю которого подробнее рассказывают в первом спецэпизоде. Али посещает групповую терапию вместе с Ру, помогает ей перестать заниматься саморазрушением, разобраться в жизни и правильно расставить приоритеты. Уже 12 лет не принимал наркотики, в разводе. Переживает, что однажды избил жену при дочерях, став похожим на собственного отца-абьюзера, которого всегда ненавидел. Пытается восстановить отношения с дочерьми.