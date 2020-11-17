Зимний спешел «Эйфории»: Что это было?

На HBO вышел первый из двух спецэпизодов «Эйфории» — пожалуй, одного из главных сериалов о подростках последних лет (и точно самого откровенного). Новая серия не похожа на то, что мы видели в «Эйфории» ранее. Смотрим и рассказываем почему.

Чем закончился первый сезон?

Ру (Зендея), вот уже как три месяца завязавшая с наркотиками, идет на выпускной с Джулс (Хантер Шафер), то ли все еще подругой, то ли уже девушкой — статус их отношений до конца не понимает и сама героиня. Незадолго до этого Джулс, вернувшаяся из поездки к старым друзьям, признается, что переспала со своей подругой Анной, и весь выпускной задорно переписывается с ней. Несмотря на это, героини признаются друг другу в любви, и Ру предлагает подруге сбежать из города. На вокзале Ру меняет свое решение, и Джулс уезжает одна. Ру возвращается домой, находит заначку с таблетками и срывается. Заканчивается серия впечатляющей танцевальной сценой, в конце которой она падает с горы человеческих тел.

Что происходит в спецэпизоде?

Хантер Шафер и Зендея

В «Неприятности не вечны» Ру просыпается в одной кровати с Джулс. Та собирается на презентацию, где должна показывать свои рисунки (это, кстати, рисунки самой Хантер Шафер). Как только дверь за ней закрывается, Ру отправляется в ванную и достает наркотики. Тут и выясняется, что все это — ее фантазия. На самом деле героиня сидит в пустом дайнере в родном городке. За окном декабрьская хмарь, канун Рождества. Компанию ей составляет Али (Колман Доминго), бывший наркозависимый из общества анонимных наркопотребителей, отчасти заменивший девушке отца. В общем-то весь 50-минутный эпизод — это разговор Али и Ру с редкими вкраплениями телефонных разговоров и работников забегаловки. Пожилая официантка, тоже бывшая наркозависимая (как и женщина, ее сыгравшая), советует Ру не заводить отношений, до тех пор пока окончательно не получится слезть.

Сначала девушка пытается убедить Али, что она не употребляет и вообще у нее все отлично. Но быстро сдается: ментор видит, что она сидит перед ним обдолбанная. В разговоре с Али Ру обвиняет в своем срыве Джулс, но вскоре получает от нее сообщения «Я скучаю по тебе» и песню соул-исполнителя Мозеса Самни «Me in 20 Years». От актуальных тем (BLM, протесты, революции) и личного опыта (как потерять всех и заставить себя ненавидеть из-за употребления наркотиков, что считать отношениями, как понять, где настоящий ты, а где — зависимость) их разговор переходит в более экзистенциальные и абстрактные плоскости. Например, к религии (Али помог завязать переход в ислам), смыслу жизни, наказанию, искуплению и прощению. В конце концов Ру и Али уезжают из дайнера под «Ave Maria».

Почему он не похож ни на что, что было ранее в сериале?

«Неприятности не вечны» сильно отличается от обычных эпизодов «Эйфории», наполненных событиями, героями и клиповыми — или, скорее, тиктоковыми — фрагментами с неоном и вечным летом. Тут же вся серия напоминает больше ожившую картину «Полуночники» Эдварда Хоппера с поправкой на пандемию. В дайнере сидят посетители в масках, а Ру и Али натягивают пуховики и выходят в зимний мрак со снегом и дождем. Это тоже происходит из-за пандемии: съемки второго сезона, который должен был выйти в этом году, пришлось остановить. Спешелы снимали в новых условиях, ограничивающих количество актеров и членов команды на площадке. По словам Доминго, глубокие разговоры между его героем и Ру должны были быть в нескольких сериях второго сезона, но, перед тем как заморозить съемки второго сезона, Сэм Левинсон и Зендея придумали этот эпизод. Получился мост между двумя сезонами, который показывает, где находится Ру, а заодно подытоживает 2020-й.

Эпизод снят на пленку, что еще больше сближает его с инди-фильмами девяностых и нулевых, которыми, очевидно, вдохновляется шоураннер Сэм Левинсон. Он сам адаптировал сценарий одноименного израильского сериала про трудных подростков и снял почти все серии «Эйфории». 35-летний Левинсон долгое время боролся с зависимостью, что отразилось на пугающей реалистичности сериала в части воздействия наркотиков на сознание и восприятие окружающих вещей.

Колман Доминго

Также серия наконец позволяет в полной мере оценить, за что Зендея получила статуэтку «Эмми» как лучшая драматическая актриса, став самой юной лауреаткой в этой номинации. В первом сезоне ей не всегда хватало времени раскрыться.

Чего ждать дальше?

Дата выхода второго спецэпизода не раскрывается, но, по слухам, он выйдет в декабре-январе и, скорее всего, будет посвящен Джулс. Когда возобновятся съемки второго сезона, также неизвестно. Зато фанаты сериала вновь обсуждают, не умерла ли Ру в конце первого сезона от передозировки и не значит ли спешел, что она попала в чистилище (надеемся, это не так!).