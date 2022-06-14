«Вуса»: трагедия пропагандиста из семидесятых

Внутренний конфликт между любовью к правде и к шабли не слишком угнетает Рейнхарта — он спасается жалостью к себе, тихим саботажем (скажем, приглашением дружественной группы обкуренных хиппи на правый митинг) и презрением к карикатурному либералу Рэйни, над которым действительно несложно посмеяться. В кульминационной сцене он произносит целую речь, сочащуюся выстраданным сарказмом: про то, что «наш путь — это невинность такая колоссальная, что весь мир пресмыкается перед ней», и «когда наши ребята бросают напалмовую бомбу на узкоглазых, это бомба с сердцем», и «помните, кто бы что ни говорил — мы в порядке».