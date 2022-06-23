«Закрыть гештальт», «Главная роль» и продолжение «Засланца из космоса»: 23 премьеры Кинопоиска в августе

Самый долгожданный проект года — масштабный приквел «Игры престолов». Действие разворачивается в Вестеросе за 200 лет до событий основного сериала. Тогда здесь властвовали Таргариены, белокурые наездники драконов. Но в их рядах возникает раскол: на вакантный Железный трон претендуют сразу несколько представителей известной фамилии. Вестерос охватывает гражданская война, которая войдет в историю как Танец Драконов.

Шоураннерами нового сериала выступили Райан Кондал («Колония») и Мигель Сапочник, снявший многие зрелищные эпизоды «Игры престолов» (в том числе «Битву бастардов»). Шоу основано на книге «Пламя и кровь» Джорджа Р. Р. Мартина, который также консультировал создателей «Дома Дракона». А главные роли исполнили как относительно малоизвестные актеры (Эмма Д’Арси, Фабьен Франкель), так и британские звезды (Мэтт Смит, Стив Туссэн, Оливия Кук, Рис Иванс, Пэдди Консидайн).

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