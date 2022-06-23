«Закрыть гештальт», «Главная роль» и продолжение «Засланца из космоса»: 23 премьеры Кинопоиска в августе

Мистическая драмеди от создателей «Проекта „Анна Николаевна“», фестивальная комедия с Пенелопой Крус и фантастический сериал про пришельца в человеческом теле — рассказываем о самых интересных новинках месяца в онлайн-кинотеатре, которые можно посмотреть в подписке.
Даты премьер могут меняться
Главные премьеры
«Дом Дракона», 1-й сезон
Премьера: 22 августа
Самый долгожданный проект года — масштабный приквел «Игры престолов». Действие разворачивается в Вестеросе за 200 лет до событий основного сериала. Тогда здесь властвовали Таргариены, белокурые наездники драконов. Но в их рядах возникает раскол: на вакантный Железный трон претендуют сразу несколько представителей известной фамилии. Вестерос охватывает гражданская война, которая войдет в историю как Танец Драконов.
Шоураннерами нового сериала выступили Райан Кондал («Колония») и Мигель Сапочник, снявший многие зрелищные эпизоды «Игры престолов» (в том числе «Битву бастардов»). Шоу основано на книге «Пламя и кровь» Джорджа Р. Р. Мартина, который также консультировал создателей «Дома Дракона». А главные роли исполнили как относительно малоизвестные актеры (Эмма Д’Арси, Фабьен Франкель), так и британские звезды (Мэтт Смит, Стив Туссэн, Оливия Кук, Рис Иванс, Пэдди Консидайн).
Смотрите «Дом Дракона» в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти c Амедиатекой.
«Засланец из космоса», продолжение 2-го сезона
Премьера: август
В теле американского доктора Гарри Вендершпигля (Алан Тьюдик) находится пришелец, которого послали на Землю в качестве авангарда грядущего вторжения. Но «Гарри» изменился: он стал более человечным и даже расследовал таинственное убийство в глубинке. В новых сериях главный герой вместе с Астой (Сара Томко) отправится на поиски инопланетного детеныша, который тоже очутился на Земле.
«Закрыть гештальт», 1-й сезон
Премьера: 11 августа
Новый комедийный сериал режиссера Максима Пежемского, сценариста Дмитрия Лемешева и шоураннера Дмитрия Нелидова, создателей «Проекта „Анна Николаевна“». Главный герой — менеджер Федор Ярцев (Александр Ильин-мл.), который обрел способность общаться с умершими после несчастного случая. Теперь ему придется регулярно помогать душам обрести покой, завершая их земные дела, а параллельно как-то разбираться с собственными проблемами.
Сериал будет доступен на Кинопоиске в Плюсе и на Okko.
«Жиза», 1-й сезон
Премьера: 4 августа
Подросток Якут (Максим Сапрыкин) попадает в детдом и влюбляется в главную красавицу Полину (Валентина Ляпина). Но вскоре им придется оттуда бежать: парень поссорился с местным хулиганом, а девушка забеременела от руководителя театрального кружка. Полина хочет найти своего настоящего отца в Москве, куда они отправляются с Якутом. А по их пятам отправляется киллер. «Жиза» — режиссерский дебют Арсения Робака, сына актера Александра Робака.
Драмы
«Главная роль»
Премьера: 2 августа
Участник Венецианского кинофестиваля в 2021 году. Режиссеры Мариано Кон и Гастон Дюпра сняли сатирическую комедию о тонкостях кинопроизводства. Пожилой миллиардер Умберто Суарез (Хосе Луис Гомес) решает создать лучший фильм за всю историю кинематографа. Для этого он нанимает артхаусную режиссерку Лолу Куэвас (Пенелопа Крус), популярного голливудского актера Феликса Риверо (Антонио Бандерас) и ветерана драматического искусства Ивана Торреса (Оскар Мартинес). Эта троица испортит друг другу нервы в попытке снять гениальный фильм по роману нобелевского лауреата.
«Девять дней»
Премьера: 22 августа
Отшельник Уилл (Уинстон Дьюк) живет в небольшом домике, который находится посреди пустынного острова. К нему регулярно заглядывают души, которым он проводит необычное собеседование: при удачном стечении обстоятельств они получат шанс родиться. В меланхоличной мистерии, ставшей хитом «Сандэнса», снялись Зази Битц, Билл Скарсгард, Бенедикт Вонг, Тони Хейл и другие.
«Конец пути»
Премьера: 23 августа
Фрэнк Фогл (Джон Хоукс) недавно стал вдовцом. Его жена Анна (Андреа Ирвин) скончалась от рака, но перед смертью попросила развеять ее прах в родной Ирландии. В этом путешествии его будет сопровождать сын Шон (Логан Лерман), который вышел из тюрьмы. Сам Шон вовсе не собирался в Ирландию, но отец пообещал, что навсегда отстанет от него, если они выполнят посмертное желание матери.
«Неоспоримый 4»
Премьера: 1 августа
Продолжение культовой в узких кругах франшизы. Юрий Бойка (Скотт Эдкинс) участвует в Европейском чемпионате по смешанным боевым искусствам в Будапеште и случайно убивает на ринге своего оппонента. Героя мучает чувство вины, и он решает отправиться в Россию, чтобы встретиться с вдовой убитого.
«Четыре хороших дня»
Премьера: 13 августа
Наркозависимая девушка Молли (Мила Кунис) оказывается на пороге у своей матери Деб (Гленн Клоуз), с которой у нее напряженные отношения. Героиня хочет получить новое экспериментальное лечение, но для него нужно на некоторое время отказаться от наркотиков. Деб и Молли проведут эти четыре мучительных дня вместе и попытаются восстановить разрушенные семейные узы. Фильм основан на вышедшей в 2016 году в Washington Post статье «How’s Amanda?» журналистки Эли Саслоу.
Детективы и криминал
«Город тайн»
Премьера: 19 августа
Успешный детектив Аарон Фальк (Эрик Бана) возвращается в родной городок, где он не был уже 20 лет. Причина грустная — похороны его старого друга Люка (Мартин Дингл Уолл). Тот якобы убил жену и сына, а затем покончил жизнь самоубийством. Фальк берется за это запутанное дело, которое оказывается связано с событиями давно минувших дней. Австралийский нуар снят по роману Джейн Харпер «Засуха».
«Порт», 1-й сезон
Премьера: август
Коррумпированный таможенник Лев Гарин (Роман Маякин) оказывается в центре сложной ситуации. Его любовница Ариадна (Вильма Кутавичюте) бесследно пропала вместе со своим мужем-предпринимателем. Льву нужно договориться с шантажистами (тогда пострадает его карьера) или же отказаться от их предложения (в этом случае смерть грозит Ариадне). Сериал снял Нурбек Эген («Шерлок в России», 4-й сезон «Мажора»). Производством «Порта» занималась продюсерская компания «Среда».
«Мука», мини-сериал
Премьера: 3 августа
Испанский телевизионный триллер по мотивам одноименного бестселлера Начо Карретеро. Действие происходит в 1980-е в Галисии. Опытный рыбак Сито Миньянко (Хавьер Рей), как и многие его коллеги, занимается незаконным ввозом беспошлинного табака. Но вскоре правительство решает ужесточить закон, по которому контрабандисты могут получить приличные сроки. Тогда Сито и его друзья решают сыграть по-крупному и переквалифицируются в перевозчиков наркотиков.
«Тед К. Унабомбер»
Премьера: 19 августа
Байопик печально известного Теодора Качински, который вошел в историю как террорист по прозвищу Унабомбер. Выдающийся математик, философ и преподаватель крупнейших американских вузов на протяжении многих лет отправлял почтовые отправления с бомбами в университеты и аэропорты, протестуя против современных технологий. В фильме рассказывается, как Качински стал опасным террористом. В заглавной роли — Шарлто Копли, звезда «Района № 9».
«Пожары»
Премьера: 15 августа
Ранний фильм Дени Вильнёва, снятый задолго до «Прибытия», «Дюны» и других высокобюджетных блокбастеров. Близнецы Жанна (Мелисса Дезормо-Полен) и Симон (Максим Годетт) получают завещание матери, где она просит их отыскать отца и брата. Но их ждет шокирующее открытие, связанное с запутанным семейным древом. Драма по мотивам одноименной пьесы Важди Муавада получила номинацию на «Оскар-2011» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Триллеры и хорроры
«Пост Мортем»
Премьера: 28 августа
Венгерский хоррор, действие которого происходит вскоре после окончания чудовищной эпидемии испанки и Первой мировой войны. Ветеран Томас (Виктор Клем), чудом выживший в бойне, решает заняться фотографией. Он специализируется на посмертных фото, где запечатлевает недавно умерших людей и их живых родственников. Томас приезжает в маленькую деревушку, где творится настоящая чертовщина. Призраки изводят местных жителей, и Томасу предстоит выяснить, как угомонить злобных духов.
«Не дыши 2»
Премьера: 25 августа
Американский слепой ветеран Норман Нордстром (Стивен Лэнг) воспитывает девочку-подростка Феникс (Мэдлин Грэйс), не позволяя ей ходить в обычную школу и общаться со сверстниками. Однажды на их дом нападают бандиты, которые ранее жестоко расправились с местным шерифом. Норману, как и в первом фильме, придется противостоять незваным гостям, а Феникс откроет неожиданную правду о своем происхождении.
«Вертолет»
Премьера: 2 августа
Напряженный якутский триллер. Молодая семья — Иван (Гаврил Менкяров), его жена (Инга Леонова) и их новорожденная дочка — прилетает в отдаленный поселок, чтобы навестить родственников. Вскоре ребенок заболевает дизентерией. Уехать отсюда не получится: телефон не работает, дороги размыло, улететь можно только на вертолете. Иван решает пешком дойти до ближайшего населенного пункта, откуда можно будет вызвать помощь.
Дорамы
«Красная манжета», 1-й сезон
Премьера: 1 августа
Действие сериала разворачивается в XVIII веке в Чосоне. Принц Ли Сан (Ли Джун-хо) влюбляется в простолюдинку Сон Док-ми (Ли Сэ-ён). Она отвечает ему взаимностью, но сможет ли их чувство выдержать бремя классовых различий? Дорама основана на одноименном романе Кан Ми-ган.
«Призрачный доктор», 1-й сезон
Премьера: 1 августа
Фантастическая комедия в медицинском сеттинге. Талантливый кардиолог со сложным характером Чха Ен-мин (Рэйн) после аварии впадает в кому. Но его дух покидает тело и получает возможность вселяться в бестолкового стажера Ко Сын-така (Ким Бом), чтобы помогать ленивому юноше с выполнением сложнейших операций. Режиссером сериала выступил Пу Сон-чхоль («Наследники»).
«Черное солнце», 1-й сезон
Премьера: 1 августа
Один из лучших спецагентов, Хан Джи-хек (Намгун Мин) пропал без вести год назад. И вот его находят живым, правда, он ничего не помнит о своем последнем задании и находится в плачевном физическом состоянии. Хан возвращается на службу, но начальство ему больше не доверяет. Парню придется вспомнить все и найти предателя, который его подставил.
Для всей семьи
«Коати. Легенда джунглей»
Премьера: 15 августа
Американо-мексиканский мультфильм про зверька Коати. Он живет в джунглях Амазонии, которые оказываются под угрозой уничтожения. Чтобы спасти свой дом, Коати вместе с красивой бабочкой и смешным лягушонком отправляются в опасное приключение. Им предстоит сразиться с хитрой змеей, пережить землетрясение и увидеть извержение вулкана.
«Роботы-поезда. Теневая энергия»
Премьера: 1 августа
Корейский мультсериал про дружелюбных трансформеров, которые катаются по рельсам и защищают свой город от зла.
«Побег из космоса»
Премьера: 7 августа
Восьмой фильм из серии Boonie Bears. Добродушный и глуповатый медведь Брэмбл натыкается в лесу на загадочный артефакт и получает суперспособность: теперь его мысли воплощаются в реальность. Вместе с пришельцем Эви он попытается найти затерянный город и дать отпор злым захватчикам из космоса.
Автор: Марат Шабаев