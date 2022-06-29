Показываем трейлер комедийного сериала «Закрыть гештальт»! А еще объявляем дату премьеры

С 11 августа на Кинопоиске и Okko начнет выходить мистическая комедия «Закрыть гештальт» про менеджера автосалона, который внезапно обретает способности медиума и помогает душам вознестись на небеса. Рассказываем подробнее о сериале и о том, как шла работа над ним.

Главный герой — Федор Ярцев в исполнении Александра Ильина-младшего («Интерны», «Петровы в гриппе»). Чудом выжив после падения с 20-го этажа, Федор обретает необычный дар: теперь он видит призраков. Они просят героя закрыть их земные гештальты, чтобы отправиться дальше, куда следует. В числе заблудших душ — злопамятная теща, школьный физрук, бандит из 90-х и даже юный отец Федора (Денис Власенко), пропавший в 19 лет. Федор станет для призраков посредником между мирами, а заодно наладит отношения с папой, которого прежде не знал.

Над сериалом работали создатели шоу «Проект „Анна Николаевна“» и «Интерны»: режиссер Максим Пежемский, сценарист Дмитрий Лемешев и шоураннер Дмитрий Нелидов. В сериале также сыграли Юлия Ауг, Федор Лавров, Павел Майков, Дмитрий Лысенков, Анастасия Крылова, Евгения Дмитриева, Николай Шрайбер, Александр Баширов, Ирина Носова и другие. Первый эпизод проекта показали на фестивале российских сериалов «Пилот-2022».

Что рассказывает о сериале его создатели?

Максим Пежемский Режиссер

«Закрыть гештальт» — житейская, человеческая история. Каждую серию мы посвящали определенной ситуации из жизни обычных людей, и решали ее каждый раз в отдельном жанре. В нашем сериале затрагиваются темы прощения, обид, греха, важности семьи для каждого человека. Так что, я думаю, каждый найдет в той или иной серии свой интерес и некую схожесть со своей жизнью, своими проблемами, несмотря на то что это немного фантастическая история .

Мы хотели обратить внимание на тех, кто рядом с вами. Сказать, что не стоит обижаться на них, что надо ценить их такими, какие они есть. Потому что потом, когда понадобится попросить у близких прощения, может быть поздно. Это может быть просьба с того света, как у нас в сериале.

С исполнителем главной роли Александром Ильиным-младшим работалось отлично. Я его прекрасно знаю — мы с ним давно сотрудничали на сериале «Интерны». Он замечательный актер, музыкант, настоящая сильная личность. Саше пришлось играть своего героя очень компромиссным в самом начале истории. Только когда его герой стал выбираться из образа стандартного продавца-консультанта в автосалоне, начал встречать призраков и помогать им, тогда Саша смог играть героя, больше похожего на самого себя, уверенного человека с активной позицией в жизни.

Мне кажется, нам удалось передать драйв, обаяние персонажей-призраков. Они все разные. Даже находясь на том свете, они не изменяют себе, оставаясь прежними, со своими характерами и привычками. Мои любимые персонажи из призраков — герои пятой серии. Это два пенсионера, интеллигентные профессора, которые давно живут вместе и устали друг от друга. Но одна ситуация, в которой они оказались, вдруг помогает им обрести такой интерес к жизни, какого у них раньше не было. Притом что один из героев находится на том свете. А как это получилось, увидите в сериале.

Дмитрий Нелидов Шоураннер

«Закрыть гештальт» продолжает изучать почти вечную тему отцов и детей, но в перевёрнутом виде: в сериале отец оказывается младше сына. При этом его желание воспитывать меньше не стало, а сын, который старше лет на 10, тоже готов делиться своим житейским опытом. В союзе этих героев рождаются самые смешные и эмоциональные моменты сериала. Нам хотелось в легкой форме поразмышлять о смыслах жизни, о времени, когда ничего не успеваешь, о том, все ли мы успеем сказать своим детям и что в целом оставим после себя.