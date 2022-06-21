На Start выходит сериал о подростках, сбежавших из детдома. Мы поговорили с его режиссером Арсением Робаком

23 июня в онлайн-кинотеатре Start выходит сериал «Жиза» о двух подростках — 15-летних Полине (Валентина Ляпина) и Якуте (Максим Сапрыкин), которые вынуждены бежать из провинциального детдома. «Жиза» — режиссерский дебют продюсера и актера Арсения Робака. Его работу уже успели отметить на первом фестивале стриминговых сервисов Originals+ призом за оригинальное режиссерское видение.

22 июня в Москве прошла премьера первой серии «Жизы». На ней актеры рассказали, как готовились к съемкам. Валентина Ляпина, например, смотрела фильмы о детдоме или интернате («Мама, я убью тебя»), общалась с ребятами, которые там выросли, и специально на время дистанцировалась от семьи. Максим Сапрыкин рассказал, что по заданию Арсения посмотрел фильм «Брат», чтобы найти что-то общее между Данилой Багровым и Якутом.

Перед премьерой Арсений Робак рассказал нам о сериале, впечатлениях от работы в качестве режиссера и будущих планах.

Арсений Робак Режиссер, продюсер, актер

— Почему вы выбрали этот проект для режиссерского дебюта?

— Я его не выбирал, так просто звезды совпали. Изначально я был продюсером, мы работали над сериалом с моим партнером, продюсером Дмитрием Агневским, и с нашим автором Александром Прониным, который нам и предложил эту историю. Она нам понравилась. Саша писал, а мы что-то правили, предлагали ему другие ходы, направляли. Потом, когда я зашел в проект как режиссер, я уже больше принимал участие в написании сценария.

Два с половиной года назад, когда мы увидели эту историю, нам показалось, что давно такой темы не было. Тогда еще не так много было молодежных сериалов, в целом рынок был довольно пустой. С продюсерской точки зрения мы поняли, что это может быть успешная вещь, поэтому вцепились в нее и начали писать.

— В первых сериях показана жизнь ребят в детдоме. Общались ли вы с кем-то, кто пережил этот опыт в реальности?

— У нашего автора друг из детдома, у меня друг из детдома, мы с ними советовались. Вдобавок я учился в школе-интернате в похожем помещении. У нас был абсолютно такой же детский лагерь. Он летом функционировал как лагерь, а осенью уже работал как школа, мы там жили. В моей школе был точно такой же воспитатель, которому мы скидывали деньги, чтобы он нас пускал покурить ночью на веранду. В 11 вечера закрывался корпус, мы ему либо давали бутылку, либо скидывались по 150 рублей. То есть у Гнидыча (того, кто следит за ребятами в детдоме, его играет Григорий Багров. — Прим. ред.) есть реальный прототип.

Мне все-таки кажется, что мы не настолько подробно показываем детдомовскую жизнь. Просто сериал не про то, как живут в детдоме. Это роуд-муви. Дальше герои из этого детского дома сбегают, это некая точка отправления. Нас больше волновало, как ребята между собой взаимодействуют.

— Где проходили съемки?

— В Подмосковье. Причем пилот мы снимали прошлым летом в другом месте. Потом с сентября по январь дописывали сценарий, сезон снимали зимой. С лета в этом детском лагере провели капитальный ремонт. Понятно, что мы не могли там продолжать снимать. Единственное, что мы там отвоевали — театральная каморка, потому что ее бы мы не сделали никак в другом месте.

— А как появилось название?

— Название предложил наш автор Александр Пронин. Сначала проект назывался «Жизнь». Мы сказали ему, что это слишком пафосно, и потом появилась «Жиза». Тогда мы поняли, что это в десяточку.

Съемочная команда на площадке

— Сложно было работать на проекте и как режиссер, и как актер?

— Я думал сначала, что ничего сложного в этом нет. Я же снимался спустя какое-то время, это была середина проекта. Я подходил к актерам, говорил, как делать, что получается или не получается, как-то направлял. А когда сам оказался в кадре, было ощущение, что ребята подумают: «Давай, теперь покажи, как правильно-то». И в этот момент появился нереальный груз ответственности. Как будто ты сейчас не имеешь права сделать плохо. Меня это дико волновало, особенно перед первой сменой. Я не спал полночи, потому что переживал, что что-то не получится. А потом, войдя в кадр, понял, что все было не так сложно, как оказалось. Конечно, еще сильно поддерживали ребята, которые в этот момент сидели на плейбэке. Особенно Светлана Карасева, наш креативный продюсер. Она нам очень помогла, мне в особенности.

— Как долго подбирали каст?

— Каст на пилот, который снимали летом, довольно быстро мы собрали, буквально за месяц. При этом мы очень скрупулезно подходили к кастингу. На роль главного героя Якута было много ребят, в какой-то момент выбирали из трех-четырех. Выбрали Максима Сапрыкина, потому что показалось, что у него есть вес мужской. Он вроде еще молодой парень, но при этом у него есть задатки.

— Какие ваши любимые российские сериалы последних лет?

— Happy End, «Чики» и «Пингвины моей мамы».

— Какие у вас планы?

— Мы запускаем в августе детективный сериал, называется «Вторая семья». Это наш продюсерский проект. Много проектов в разработке, пока нет каких-то подтвержденных. Хочется делать что-то новое, прикольное для платформ и, может, полнометражное кино. К нему мы еще не притрагивались.