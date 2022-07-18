Как победить Сатану и запой: 10 лучших сериалов фестиваля «Пилот»

Лучший сериал фестиваля по версии жюри. Пасторальный Данилов Посад, где главные достопримечательности — памятник Ленину, на который граждане собирали железо еще в 1920-х, и старый храм, вокруг которого строится вся местная жизнь. У молодого дьякона Пети (Андрей Шибаршин) прямо во время службы умирает отец — настоятель Василий, который успевает предупредить сына, что Он уже рядом, и Его нельзя пускать в храм. Буквально тут же мы видим и Его: на лихом Ferrari отец Дмитрий сбивает курьера и вместо помощи жертве любуется трещинами на лобовом стекле (от того, как вкрадчиво играет это Филипп Янковский, которому ряса ужасно к лицу, мороз по коже). В Данилов Посад он врывается уже на черном джипе вместе с разнузданной женой Ольгой (Александра Ребенок) и черным мини-пигом, разрушив мечты Пети и его жены Маши (Варвара Шмыкова) стать новыми настоятелем и матушкой.

У режиссера Резо Гигинеишвили («Заложники») получилась лучистой красоты (снимали в Плесе) и многослойности история о проблемах и в церкви, и в обществе в целом. Прихожане замкнуты на своем мирке и не видят ничего дальше собственного носа. Петя втихую курит травку с Дмитрием, а после врет и поднимает против него бунт из зависти, а не ради благого дела. Маша тоже завидует новой матушке, которая сойдет за матушку разве что в эротических кошмарах. Вишенка на торте — владыка в клобуке набекрень и с холопами, пьющими за него водку (маленький, но яркий эпизод Авангарда Леонтьева). Но, конечно, центр притяжения — Янковский, получивший приз фестиваля как лучший актер. Он играет по-кошачьи, на полутонах, и до конца не понимаешь: его герой — просто развратный батюшка или же действительно Сатана в рясе. И очень хочется узнать, что же будет дальше — мистическая схватка Пети и горожан с дьяволом или же обычная борьба за власть.