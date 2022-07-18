Как победить Сатану и запой: 10 лучших сериалов фестиваля «Пилот»

В Иванове завершился четвертый фестиваль сериалов «Пилот». И если в прошлом году из-за пандемии его программа была скромной, то на этот раз зрители, жюри и критики посмотрели за 2 дня 21 новый проект. Коротко о каждом мы рассказывали в нашем Telegram-канале «Кинопоиск | Индустрия». А сейчас подробно поговорим о самых интересных, на наш взгляд, пилотах, которые обязательно нужно взять на заметку.
Еще немного цифр. Абсолютным рекордсменом на фестивале стал творческий тандем продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Вместе с теперь уже бывшей компанией 1-2-3 Production и новым «Местом силы» они представили в конкурсе восемь самых разнотипных проектов, шесть из которых уехали с призами. Три из них снято дебютантами-выпускниками Московской школы кино. Отдельно отметим «22:22» Эраджа Нидоева — социальную фантастику с редким для нашего кино примером дайверсити: главный герой — кыргызский парень Мика, и он студент-аниматор. Мика вместе с девушкой готовит презентацию проекта британцам и попадает в своеобразную временную петлю, которая запускается в 22 часа 22 минуты. Сыгравший главную роль Баястан Колдошалы получил диплом фестиваля «Открытие „Пилота“».
В этом году конкурсные пилоты были не только увлекательными жанровыми историями («Переговорщик» — триллер о захвате заложников, «Закрыть гештальт» — комедия о продавце автомобилей, который видит призраков), но и попыткой поговорить на злободневные темы общества: домашнее насилие, фемповестка, проблемы с родителями, наркотиками и принятием самого себя. Вот что нам показалось самым любопытным.
«Приход»
Где смотреть: Start — дата неизвестна
Лучший сериал фестиваля по версии жюри. Пасторальный Данилов Посад, где главные достопримечательности — памятник Ленину, на который граждане собирали железо еще в 1920-х, и старый храм, вокруг которого строится вся местная жизнь. У молодого дьякона Пети (Андрей Шибаршин) прямо во время службы умирает отец — настоятель Василий, который успевает предупредить сына, что Он уже рядом, и Его нельзя пускать в храм. Буквально тут же мы видим и Его: на лихом Ferrari отец Дмитрий сбивает курьера и вместо помощи жертве любуется трещинами на лобовом стекле (от того, как вкрадчиво играет это Филипп Янковский, которому ряса ужасно к лицу, мороз по коже). В Данилов Посад он врывается уже на черном джипе вместе с разнузданной женой Ольгой (Александра Ребенок) и черным мини-пигом, разрушив мечты Пети и его жены Маши (Варвара Шмыкова) стать новыми настоятелем и матушкой.
У режиссера Резо Гигинеишвили («Заложники») получилась лучистой красоты (снимали в Плесе) и многослойности история о проблемах и в церкви, и в обществе в целом. Прихожане замкнуты на своем мирке и не видят ничего дальше собственного носа. Петя втихую курит травку с Дмитрием, а после врет и поднимает против него бунт из зависти, а не ради благого дела. Маша тоже завидует новой матушке, которая сойдет за матушку разве что в эротических кошмарах. Вишенка на торте — владыка в клобуке набекрень и с холопами, пьющими за него водку (маленький, но яркий эпизод Авангарда Леонтьева). Но, конечно, центр притяжения — Янковский, получивший приз фестиваля как лучший актер. Он играет по-кошачьи, на полутонах, и до конца не понимаешь: его герой — просто развратный батюшка или же действительно Сатана в рясе. И очень хочется узнать, что же будет дальше — мистическая схватка Пети и горожан с дьяволом или же обычная борьба за власть.
«Друг на час»
Где смотреть: ТНТ — весна
Еще один лидер «Пилота», получивший награду «Выбор зрителей». Это ностальжи-драмеди на 8 серий о педиатре Николае Сергеевиче (блистательный Сергей Шакуров), которого в 65 лет отправили в «чудесный мир пенсионеров». В этом мире пенсия в 17 300 и гнилые овощи по акции, а сбережения потрачены на лечение жены, которая умерла год назад. Детей у Сергеича нет, смысла жизни — тоже, поэтому он решает покончить с собой, но напоследок покутить в когда-то любимом ресторане, а нынче стрип-клубе. Там к нему подсаживается Леха (Борис Дергачев) — он работает другом на час и задушевно выпивает с клиентами за их деньги. Увы, Леха перепутал Сергеича с Петровичем, потому что для него после шестидесяти все старики на одно лицо. Вместе пара накутила на 400 тысяч, и теперь Сергеичу умирать нельзя: он дает Лехе слово пацана вернуть половину долга. С пенсии такое не получится, поэтому Леха предлагает новому знакомому партнерство — стать в его маленькой фирме друзей на час еще одним, интеллигентным другом, который работает по театрам и музеям, а не по стрип-клубам и кабакам.
Легко и весело здесь говорят о грустном — обочине жизни, пенсионной депрессии, одиночестве и помощи, в которой нуждаются не только старики. Есть минимум две причины, по которым это все работает и без выжимания слезы: люто смешные и остроумные диалоги и то, как их феерически отыгрывают Шакуров и Дергачев. Неунывающий Леха врывается и в жизнь, и в дом Сергеича на мегаскоростях и заполняет ее собой, своей семьей и друзьям, к ужасу соседей пенсионера, которым после его смерти должен достаться дом с участком. Всю эту какофонию авторы показывают с невероятной теплотой и любовью, насыщая сюжет трогательными деталями вроде писем жены Сергеича с советами, которые та оставила ему на годы вперед.
«Горемыки»
Где смотреть: Premier и «2×2» — осень
Новаторское шоу, где вместе с артистами-людьми играют куклы. Они, собственно, и есть главные герои: пестрая троица снимает квартиру 82 кв. м у метро «Университет». Никита приехал в Москву из деревни, чтобы стать знаменитым, а дома оставлены жена Леночка и 32 ребенка. Гоша мутит бизнесы по телефону и постоянно влипает в неприятности. А Ефим Маратыч настолько жадный, что снял не комнату, а балкон, но все ради того, чтобы накопить на кругосветное путешествие. Вместе им приходится сталкиваться с самыми абсурдными ситуациями — от инопланетного вторжения до ареста настоящего Деда Мороза.
В эпизоде, показанном на фестивале, герои столкнулись с тем, что соседский мальчишка ворует у них интернет, потому что отец (Юрий Быков!) ушел в запой на два месяца и не может его оплатить. В лучших традициях Кристофера Нолана они понимают: чтобы вывести кого-то из запоя, надо в этот запой сходить, где Никита и Гоша и находят персонажа Быкова. Синефилы получат счастье от отсылок к «Началу» и «Маяку» Роберта Эггерса. За всем этим лихим безобразием скрывается, конечно же, бичевание современных нравов. Никита Тамаров, подаривший нам «Миллионера из Балашихи», получил приз фестиваля за лучшую режиссуру.
«Сны Алисы»
Где смотреть: Premier — дата неизвестна
Атмосферный мистический триллер, действие которого разворачивается в заснеженном городишке Архангельской области. Школьница Алиса (Алина Гвасалия) видит странные сны, в которых наступает тьма и убивают людей. Одноклассники ее травят, строгая мать, майор юстиции Самарина (Екатерина Вилкова), спит с отцом Вики, лучшей подруги Алисы (Василине Юсковец на фестивале вручили награду за лучшую актерскую работу). Отец Вики (Алексей Розин) не менее строгий сотрудник ракетного полигона, куда посмотреть на запуски приезжают туристы. Алиса и Вика мечтают сбежать в Питер, но вырваться из городка не так-то просто, к тому же странный сон Алисы об убитой девочке сбывается самым мрачным и неожиданным для нее образом.
В 54 минуты первого эпизода создатели, кажется, постарались утрамбовать буквально все, включая космическую ракету. Тут и бьющий девочку отчим. И больная мать Вики, для которой отец не хочет нанимать сиделку и использует дочь как служанку. И персонаж Дениса Шведова, у которого четыре года назад украли детей, и след их обнаружился в архангельских лесах. И руны на больничной стене в подвале. И голые старухи, и ведьма-оборотень в стиле «Топей», и загадочный убийца, который оставляет жертву без лица. Повествование тонет под всеми сюжетными линиями и деталями, и до финала серии с мистически-детективной завязкой всего сезона доживаешь с трудом. Спасает то, как роскошно это все снято: авторы мастерски погружают зрителей в безысходную ловушку маленького города.
«Цыцгендер»
Где смотреть: Start — дата неизвестна
Бодрая история с лучшей актрисой прошлогоднего «Пилота» Кристиной Кучеренко. Ее героиня — блогерка-феминистка Рита из Жигулевска. Она разоблачает неуставные отношения между преподавателями и студентами и устраивает полуголую акцию с лозунгом «Женское тело не ваших рук дело!». Рита хочет запустить проект «Школа феминизма», но для этого нужны подписчики и деньги. Она едет в Москву, чтобы выбить грант из столичного фонда, а в поезде встречает Антона: он боец без правил, а в столице собирается участвовать в схватках за деньги (Антон Артемьев получил за эту роль спецдиплом «Открытие фестиваля»). Рита записывает с Антоном ролик, где тот толкает классическое «феминизм от недотраха». В московском фонде Рита сразу же сталкивается с домогательствами руководителя. Грант накрылся, но появилась новая идея блога — перевоспитание «токсичного альфача» Антона.
С одной стороны, «Цыцгендер» сыроват и полон стереотипов: голая грудь здесь уже на пятой минуте эпизода, а к его финалу мы понимаем, что будет дальше. Рита станет мягче, Антон поумнеет, и от ненависти до любви будет 10 эпизодов по 20 минут каждый. С другой — в сериале есть драйв, юмор, обаятельная энергия Кучеренко и Артемьева и попытка поговорить об актуальном: женское тело действительно ничьих рук дело, а блогер — уже давно профессия.
«Морозко»
Где смотреть: Okko — дата неизвестна
Еще одна Рита (Аглая Тарасова) не блогер, а редактор светских новостей на канале «Звездное ТВ». Она живет с чучелом хорька Леонида, секса у нее не было два года, и в дополнение к беспросвету она узнает, что у нее начался ранний климакс. Остался последний фолликул, который доктор настаивает использовать по назначению — сделать ЭКО и заморозить эмбрион. Это единственный шанс Риты иметь детей, сейчас или никогда. То, что она в итоге на него согласится, мы узнаем сразу же: серия начинается со звонка эмбриону (есть такая услуга в клинике) и фразы «Расскажу тебе, как я встретила твоего папу».
На первый взгляд, «Морозко» может показаться клишированной дичью с текстами вроде «Стало очевидно, что скоро буду никому не нужна и некому будет подать стакан пива в старости». Но все не так просто: в основе сериала — личная история сценаристки и режиссера Юлии Лысовой, что сразу же дает проекту нужный градус симпатии. Рита и ее перипетии показаны гротескно, но за этим скрывается целый ворох проблем и вопросов: и кризис маскулинности (сотрудники редакции), и давление общества на женщину (роди здесь и немедленно), и новые криотехнологии в репродуктивной сфере. Отдельный милый штрих — главред «Звездного ТВ», отслуживший в горячих точках и окопавшийся в светской хронике. Если верить синопсису, далее история разовьется в детективную: эмбрион Риты похитят из лаборатории, и в процессе поисков героиня выяснит правду и об анонимном доноре, и о причинах своего одиночества.
«Трансформер»
Где смотреть: дата и платформа неизвестны
В столичном травести-клубе — прослушивание новеньких. Одна из них, дива с псевдонимом Македонская, на самом деле, капитан полиции Саня (Артур Бесчастный), который открыл в себе тягу к перевоплощению. И тут в клуб врываются коллеги Сани с рейдом — ищут опасный наркотик, который распространяется именно в таких местах. Сане удается вовремя переодеться и избежать разоблачения , но в отделении выясняется, что необходимо внедриться в клуб под видом дрэг-квин, чтобы раскрыть наркоцепочку. Пережив череду унизительных шуток над выбранным на эту роль товарищем, Саня добровольно вызывается «поработать трансвеститом», чтобы поймать преступников. Его легенда — «хочу выйти из зоны комфорта». А на самом деле, осуществить свою заветную дрэг-мечту.
Удивительно смелый для нынешних времен проект о поисках себя и грузе стереотипов, которым надо следовать вопреки всему. Здесь ядреная смесь токсичного полицейского юмора и живого героя с тонкой душой под толстым полицейском свитером. Саня — явно творческая личность, но все, что он может себе позволить, — изредка бацать на пианино на семейных застольях. Его надрыв подчеркивается поколенческой пропастью: сын Сани спокойно надевает платье в знак протеста, чем вызывает бурю в семье. У «Трансформера» пока что есть лишь пилот, и если все сложится (во что сегодня верится с трудом), то Артур Бесчастный обещает, что его Саня будет максимально неплоским и некарикатурным, номера и костюмы в клубе — на уровне, а саму дрэг-культуру покажут со всем уважением и глубиной.
«Капельник»
Где смотреть: Premier — дата неизвестна
Интерн-анестезиолог Ваня (Денис Прытков) отлично умеет работать с передозами из-за трагедии в прошлом, поэтому получает от начальства подработку — стать капельником, тем, кто тайно откачивает богатых и знаменитых. Ваня соглашается, потому что ему очень нужны деньги, и на первом же вызове сталкивается с инфлюенсершей Алко (Анастасия Резник), приехавшей из Благовещенска за славой и деньгами, чтобы не быть нищебродкой, как отец-дальнобойщик. Третий герой этой драмы — неудачливый таксист из глубинки: он потерял руку, работу, хотел свести счеты с жизнью, но в итоге становится напарником Вани в капельном бизнесе.
Звучит как чернуха, но на деле «Капельник» — дерзкая драйвовая история с хорошей порцией циничного юмора и жестким вскрыванием социальных нарывов. За реализм отвечает звездная блогерка-миллионник Ида Галич, автор идеи сериала. Все покровы сорваны с мира рилсов, сторис, «рекламы „Адика“ за два ляма», TikTok-хаусов и алчных лейблов. Параллельно в сериале «протягивают» коррупцию в медицине и нескончаемых мажоров, накаченных коктейлем из запрещенных порошков. Старшее поколение здесь тоже не из красивых: отец Алко (Сергей Степин) пытается насильно пристроить ее на «настоящую работу» на склад к другу, вместо того чтобы хоть как-то понять. Все веселье отдано таксисту, который не лезет за словом в карман и умеет мгновенно видеть выгоду в любом дерьме. Сыграл героя непрофессиональный актер Никита Никитин и сделал это настолько феерично, что абсолютно заслуженно получил диплом «Открытие фестиваля».
«Химера»
Где смотреть: ivi — дата неизвестна
Еще одна история о наркотиках, но уже несмешная и с голливудским замахом. Петербург, 2012 год. Два наркокартеля столкнулись за право быть главной организацией в городе. У Татарина (великий Андрей Смирнов), который контролирует поставки кокаина через морской порт, пытается отжать бизнес Рахмон (не менее великий Игорь Миркурбанов). Поймать всех мечтает брутальный майор Коньков из Федерального управления по контролю за оборотом наркотиков (перманентно полуголый Александр Кузнецов): он пьет «экспрессо» и планирует внедриться в один из картелей. Коньков объединяется с дерзкой журналисткой из криминальных расследований (Лукерья Ильяшенко) — та хочет получать от майора эксклюзив, чтобы сделать материал-бомбу о наркобизнесе в России. И пока полиция и старые банды ведут разборки, парень Дима с РАС (вросший в такие роли Эльдар Калимулин) после отчаянных попыток заработать на лечение брата придумывает сайт «Химера», чтобы продавать наркотики бесконтактным и безопасным способом.
Сценарий этой криминальной драмы написал Олег Маловичко («Нулевой пациент»), срежиссировал ее Душан Глигоров («Хрустальный»), а оператор Батыр Моргачев за съемку этого холодного красно-синего неонуара получил приз «Пилота». Музыку с тревожными скрипочками написал Райан Оттер («Триггер»), то есть силы стянуты немалые. «Химера» задает серьезную интонацию сразу же, с титров, сообщая, что, пока идет эта серия, один человек умрет от наркотиков. Злободневную линию озвучивает героиня Ильяшенко: «Наркомания — табу. Вся страна долбит, и все молчат». Пафос слегка разбавлен сценами секса героев Кузнецова и Ильяшенко — пожалуй, самое бодрящее, что есть в этом важном, но все же громоздком сериале.
«Красный 5»
Где смотреть: ТВ-3 — дата неизвестна
Комедийный боевик от режиссера «Полярного» Михаила Старчака получил спецприз фестивального жюри, напомнив ему «Дэдпула». Спецагент военной разведки Саня Бекешев (Владимир Вдовиченков) с позывным Красный 5 неправильно расслышал код операции и ликвидировал не того лидера боевиков в Афганистане. В результате в стране переворот, Россия в изоляции, в мире кризис, у нас — экономический крах. Бекешева отправляют на досрочную пенсию, в своей холостяцкой берлоге он уходит в запой и смотрит «Штирлица». Когда к нему внезапно просится пописать соседский мальчик Сева, у Бекешева начинается паранойя, и он понимает: ему нужен проводник в мирную жизнь. Им становится бывший сослуживец Анатольич (Александр Балуев). В дачной глуши у него под уличным туалетом бункер группы по борьбе с выходцами из секретных лабораторий КГБ — мутантами и упырями. Напарником Бекешева становится опытный хакер по кличке Бабуля (тоже вечно полуголый Роман Курцын со смешными усиками и в очках). Он любит носить гавайские рубашки, принимать душ, готовить и сыпать поговорками своей бабули (отсюда и прозвище).
Эта залихватская и динамичная пародия на боевики, возможно, где-то туповата и недоработана. Так, нам обещают практически «Людей Икс», а охотится Бекешев всего-то на гениального специалиста по ядам. Но все искупается брутально-комичным дуэтом Вдовиченкова и Курцына (последний прислал пробы реально голышом), а также ловким жонглированием синефильскими отсылками: злодей Ядозуб устраивает танцы с веселящим газом под «Hooked on a Feeling» из «Стражей Галактики», а в кадре появляется больница им. Е. В. Никишова, одного из продюсеров проекта. К тому же у нас не так много по-настоящему смешных экшен-комедий про сверхагентов и сверхлюдей. Хорошо бы эта удалась.
Автор: Ольга Белик