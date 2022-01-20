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Победителями фестиваля «Пилот» стали сериалы «Приход» и «Друг на час»

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В Иванове завершился фестиваль сериалов «Пилот» — в этом году он проходил в четвертый раз. В программу вошел 21 проект — о своих впечатлениях от них мы рассказывали в нашем Telegram-канале «Кинопоиск. Индустрия».

Главную награду завоевал «Приход» Резо Гигиниешвили — злободневная история о том, как в небольшой церковный приход после смерти старого настоятеля назначают нового, а он оказывается настоящим злом. Играет сатанинского священника Филипп Янковский — «Приход» также принес ему победу в номинации «Лучшая мужская роль».

Зрители же выбрали лучшим пилотом «Друга на час» Александра Бойкова. Главными героями этого шоу становятся одинокий пенсионер Сергеич (Сергей Шакуров) и его друг на час Леха (Борис Дергачев), которые вместе делают бизнес.

Председателем жюри в этом году стал продюсер и гендиректор компании Mirfilm Рафаел Минасбекян. Вместе с ним награды картинам присуждали режиссер Алена Званцова («Небесный суд»), сценарист и продюсер Андрей Золотарев («Лед 2»), основатель и гендиректор компании «Экспоконтент» Александра Модестова и журналистка Ксения Болецкая.

Лучший пилот — выбор жюри

«Приход», Резо Гигиниешвили

Лучший пилот — выбор зрителей

«Друг на час», Александр Бойков

Лучший режиссер

Никита Тамаров («Горемыки»)

Лучшая актриса

Василина Юсковец («Сны Алисы)

Лучший актер

Филипп Янковский («Приход»)

Лучший сценарий

Радик Рахимов, Дамир Мифтахов («Цыцгендер»)

Самый ожидаемый сериал

«Откуда руки растут»

Специальные дипломы фестиваля — «Открытие Пилота»

Никита Никитин («Капельник»), Баястан Колдошалы («22:22») и Антон Артемьев («Цыцгендер»)

Специальный диплом лучшему оператору

Батыр Моргачев («Химера»)

Специальный диплом «Все для кино»

«А сейчас реклама!»

Специальный приз жюри

«Красный 5» 

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