«Я всегда ужасно хотела сыграть вампира». Лукерья Ильяшенко об антагонистках на экране, нехватке сказочных сюжетов и «Одержимой»

Что Лукерья Ильяшенко смотрит и вам советует



Это просто суперинтересно, суперклассно, особенно с точки зрения стилизации: конец 80-х — начало 90-х, костюмы, музыка, драматургия — все просто идеально сделано, не оторвешься.

Постоянный саспенс! Тебя держит, не отпускает — вот как вжало в диван, так и сидишь и смотришь.

Это просто потрясающе смешно! Анимационный сериал от авторов «Гравити Фолз», жесткая сатира про тайные правительства, жидомасонские ложи, про то, что, на самом деле, Землей управляют рептилоиды. Очень умно и очень иронично.

Потому что Сангаджиев — великий режиссер. Просто в человеке все необходимые для режиссера качества сошлись: умение работать, вкус, чуткость, человечность, эмпатия. Поскольку он сам артист, он может очень хорошо донести задачу до другого артиста. И хороший материал, интересный сценарий. Хотя, не поверите, там часть дописывалась тоже на площадке. Но этого никто не заметит никогда, потому что у человека есть хороший вкус и понимание. Сангаджиев — эстет.

Автор: Наиля Гольман

Фото: Дарья Малышева для Кинопоиска