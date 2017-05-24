«Если люди расскажут свои истории, у нас будет другая картина Кавказа»: Кира Коваленко о честном и политическом в кино

О том, как появился фильм



В 2016 году я закончила работу над первой картиной, и мне нужно было просто уйти от всех и от всего. Я сняла квартиру в маленьком городе в ущелье в Кабардино-Балкарии — очень похоже на место действия «Разжимая кулаки». Прожила там какое-то время, и сразу после этого мы вместе со сценаристом Антоном Ярушем написали историю про трех братьев и отца. Этот сценарий я очень долго не могла реализовать: меня никто не знал, на мои письма не отвечали. В какой-то момент я напрямую обратилась к Александру Ефимовичу Роднянскому, и он мне вдруг просто ответил: «Да, давайте сделаем». Это было так неожиданно, что от самого ответа во мне поселилось ощущение, что я эту историю уже сняла. Я ему сказала, что хочу попробовать кое-что изменить, и в итоге сценарий был переписан почти с нуля при участии Любы Мульменко, а дальше дописан совместно с Ярушем. Вместо братьев в семье появились два брата и сестра, которая стала центральной героиней. Для меня задача создать мужской образа оказалась сложнее, и я решила, что попробую с девочкой.

Сценарий я писала на русском — в Осетии все говорят и на русском, и на осетинском. А потом появились конкретные актеры, которых я хотела утвердить; я их спросила, на каком языке они говорят дома, и все ответили, что это осетинский. Так стало понятно, что надо снимать на этом языке. Они в нем раскрываются, они так привыкли.

О гендере, зрителе и политике



Я читала книги про отцов и детей во время подготовки, и большая часть была именно про отцов и сыновей. Например, очень болезненная история Кафки. Но когда появилась героиня-девочка, в сценарии возникло множество моментов из моих отношений с отцом. Также я нашла дагестанский проект «Отцы и дочки», где девочки писали письма отцам, то, что они не могут им сказать. По разным причинам — либо их родителей уже нет в живых, либо они просто не готовы говорить со своими отцами напрямую и открыто.

У меня пока не было много возможностей обсудить «Разжимая кулаки» со зрителями, но из тех вопросов, которые задают, я понимаю, как по-разному мы можем воспринять один сюжет. Сталкиваюсь с тем, что для кого-то непривычна тактильность героев: она воспринимается как что-то более сексуальное, чем просто необходимость тепла. Некоторые видят в фильме политику, но этого я не закладывала. Не буду навязывать свою точку зрения, интерпретация может быть любой и всегда зависит от опыта человека. И да, в фильме есть отголоски коллективных травм и непростой жизни на Кавказе.