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Канны-2021

Во Франции объявили победителей 74-го Каннского фестиваля

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17 июля жюри Каннского фестиваля, председателем которого в этом году назначен режиссер Спайк Ли, объявило лауреатов. «Золотую пальмовую ветвь» присудили триллеру «Титан» Джулии Дюкорно.

Гран-при в программе «Особый взгляд» получила российская драма «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, ученицы Александра Сокурова. После победы британский стриминговый сервис Mubi купил права на показ фильма на территории Северной Америки, Великобритании, Ирландии, Латинской Америки и Индии. А дистрибьютор Wild Bunch International заключил сделки о показах «Разжимая кулаки» во Франции, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Греции, Италии, Израиле, Турции и ряде других стран.

Наряду со Спайком Ли в жюри вошли Мэгги Джилленхол, Джессика Хауснер, Клебер Мендонса Фильо, Мати Диоп, Милен Фармер, Сон Кан-хо, Мелани Лоран и Тахар Рахим. Призы они распределили следующим образом (всех участников смотра можно посмотреть здесь).

«Золотая пальмовая ветвь»

Гран-при

Приз жюри

Лучший режиссер

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучший сценарий

«Золотая камера» (лучший дебют)

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В главных ролях:Юра Борисов, Алексей Шевченков, Полина Чернышова
Режиссер:Андрей Богатырев
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