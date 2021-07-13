Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко выиграл гран-при в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля

Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко выиграл главный приз программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале.

Действие фильма «Разжимая кулаки» происходит в небольшом североосетинском городке Мизур, куда после трагических событий перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем предполагалось. Прочитать рецензию на новый фильм Коваленко можно здесь.

Награды в других номинациях также получили картины «Огненная ночь», «Ягненок», «La Civil», «Хорошая мать» и «Великая свобода».

Кира Коваленко — выпускница экспериментальной мастерской Александра Сокурова в Нальчике. Она первой из однокурсников сняла полный метр — экранизацию Фазиля Искандера «Софичка» (2016).