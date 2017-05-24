Почему Кантемир Балагов — идеальный режиссер для «The Last of Us» (и как вообще экранизировать видеоигры)

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Крупным планом

ПодкастПочему Кантемир Балагов — идеальный режиссер для «The Last of Us» (и как вообще экранизировать видеоигры)

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Российский режиссер Кантемир Балагов, автор фильмов «Теснота» и «Дылда», поставит пилотный эпизод сериала HBO «Последние из нас» по культовой видеоигре «The Last of Us». Об этом стало известно 16 января.

Почему это важная новость для российской киноиндустрии? Как темы и приемы фильмов Балагова пересекаются с историей «The Last of Us»? И почему так сложно экранизировать видеоигры?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, почему Кантемир Балагов идеально подходит для этого проекта, а гейм-дизайнер Дима Веснин объясняет, в чем величие «The Last of Us».

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Отправить аудиосообщение с отзывом о подкасте или своими историями по теме выпуска можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать голосовое). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать аудиосообщение в интерфейсе Telegram. Либо же пишите нам на почту podcast@kinopoisk.ru.

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От виртуального короля до инстаграм-целителя — доксериал про тех, кто мастерски умеет притворяться
В главных ролях:Александр Молочников, Фима
Режиссер:Савва Савельев
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