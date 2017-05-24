Почему Кантемир Балагов — идеальный режиссер для «The Last of Us» (и как вообще экранизировать видеоигры)

Российский режиссер Кантемир Балагов, автор фильмов «Теснота» и «Дылда», поставит пилотный эпизод сериала HBO «Последние из нас» по культовой видеоигре «The Last of Us». Об этом стало известно 16 января.

Почему это важная новость для российской киноиндустрии? Как темы и приемы фильмов Балагова пересекаются с историей «The Last of Us»? И почему так сложно экранизировать видеоигры?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, почему Кантемир Балагов идеально подходит для этого проекта, а гейм-дизайнер Дима Веснин объясняет, в чем величие «The Last of Us».

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