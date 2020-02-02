«Актеры, трансформируйтесь!»: как снимали сексуальные сцены в «Беспринципных»

Москва. Июль, 2021 года. Ужасная жара. Я безработная журналистка, снимающая квартиру на Патриарших. В отсутствие отношений с олигархом выплата аренды становится такой же невыносимой, как температура воздуха. Поэтому я радуюсь, когда поступает деловое предложение, сформулированное следующим образом: «Привет! А ты не хочешь сегодня вечером сходить на эротическое суаре и написать репортаж?» Отказаться невозможно, тем более, как выясняется, идти недалеко, буквально через дорогу.

Оказывается, что меня приглашают на съемки второго сезона сериала «Беспринципные» — шаловливой комедии по сценарию Александра Цыпкина о жизни на Патриках, «отдельной страны внутри столицы», как их называют создатели проекта. Будучи жительницей района, сразу замечу, что сериал отличается от реальности: на Бронных, в Козихинском и прочих здешних переулках никто не занимается сексом так часто и много, как показано на экране. Либо же от меня это тщательно скрывают.

Может, это такое общее социокультурное искажение, но секса в искусстве всегда будто больше, чем в жизни. Чехов писал Суворину в 1891 году, что в столице, «выражаясь по-московски, тараканятся на каждом диване», и с этой формулировкой связана еще одна проблема отражения интимностей в русской словесности. Считается, из-за того, что сексуальная революция обрушилась на нас сильно позже, чем на западный мир, в России язык для разговоров о сексе все еще не придуман, многие темы до конца не растабуированы, поэтому в российском кино любовные сцены порой выглядят неуклюже. «Беспринципные», мне кажется, симпатичная попытка это исправить, добавляющая эротическим сюжетам здоровый юмор.

В сюжете, съемки которого мне предстоит увидеть, герои Максима Виторгана и Ингеборги Дапкунайте (Костик и Ира соответственно) идут на кинки-пати в старинном особняке, чтобы разнообразить увядшую в супружестве сексуальную жизнь. Кинки-пати — такие вечеринки, где, помимо обычных составляющих праздника, допускаются и приветствуются поцелуи и ласки вплоть до занятий сексом с другими участниками мероприятия. Как правило, организаторы таких вечеринок тщательно продумывают место и дресс-код для создания соответствующей атмосферы. Упаси вас, называть это групповым сексом, все выглядит куда изящнее, чем на VHS-кассетах, и, слава богу, это пока не запрещено законом. Моя задача — изучить съемочный процесс и рассказать миру, как он происходит.