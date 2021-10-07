Стартовали съемки сериала Кинопоиска «Король и Шут»! Объявляем, кто сыграет главные роли

Кинопоиск рассказывает, кто сыграет в сериале о великой питерской хоррор-панк-группе «Король и Шут». Исполнителей главных ролей искали с помощью народного кастинга. Основной каст — свежие лица, для которых «Король и Шут» станет первым большим проектом. На роль Михаила «Горшка» Горшенева утвердили Константина Плотникова, актера из Санкт-Петербурга, играющего в театре «Цехъ». Плотников снимался в фильме Романа Васьянова «Общага» и в сериале «Вертинский» в эпизодической роли. Андрея «Князя» Князева сыграет выпускник ВГИКа Влад Коноплев, которого можно увидеть в клипе Ладо Кватании на песню Noize MC «Почитай старших» и в сериале «Моя большая тайна».

Кто еще вошел в актерский состав проекта:

Кадр со съемок сериала Кадр со съемок сериала Влад Коноплев Даниил Вахрушев и Илья Ловкий Константин Плотников и Влад Коноплев

В сериале также заняты сценарист и актер Александр Адабашьян, Евгений Ткачук («Казнь», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), Александр Клюквин («Адмиралъ», «Измены») и другие. Команда уже отсняла несколько ключевых сцен, включая знакомство Михаила Горшенева и Андрея Князева, а также один из первых концертов группы в байкерском клубе Sexton в Москве, который состоялся в 1994 году. Первые съемочные дни посетил Андрей Князев, вокалист и идеолог группы, автор текстов и музыки.

Режиссером выступает Рустам Мосафир («Скиф»), сценаристом — Дмитрий Лемешев («Контакт»). Продюсируют сериал Дмитрий Нелидов, Ольга Филипук, Александра Ремизова, Александр Сыров, Елена Мельникова и Агата Нигровская. Автором идеи вместе с Андреем «Князем» Князевым стал музыкальный продюсер Игорь «Панкер» Гудков, снявший три культовых фильма-концерта КиШ: «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю». Гудков и Князев также выступили сопродюсерами сериала. Производством занимаются Плюс Студия, компании «Лунапарк» и «Лига Фильм».

Что говорят о проекте создатели?

Рустам Мосафир Режиссер

Горшок однажды сказал, что хотел бы жить в сказке, в фэнтези, поэтому мы решили за счет песен, за счет ярких героев и огромного количества яркого материала, накопившегося за всю музыкальную карьеру Горшка и Князя, рассказать их историю в не совсем типичной биографической форме. У нас будут не только музыкальные выступления, закулисье творческого процесса и концертные туры, но и фэнтезийный мир, где оживут персонажи песен.

Дмитрий Нелидов Продюсер

«Король и Шут» — это не просто группа, это эпоха, сложная и драматичная, эпоха перемен и первой свободы, поражений и разочарований. В свое время КиШ стал настоящим феноменом, и сейчас мы видим по статистике Яндекс Музыки, что группа переживает настоящий ренессанс : эти песни вирусятся в соцсетях и становятся хитами TikTok среди совсем молодой аудитории. Всех зрителей проекта мы проведем по творческому пути группы — от рубежа 1990-х до начала 2000-х. На кастинге мы подыскали актеров, которые максимально похожи на реальных членов группы, чтобы сохранить те образы и те мистические, сказочные истории, которые КиШ рассказывал в своих песнях.

«Король и Шут» — биографический сериал с элементами фэнтези, в нем будет восемь эпизодов. Съемки продлятся до октября 2022-го, проект станет доступен подписчикам Плюса в 2023 году на Кинопоиске.