Россия не выдвинет фильм на «Оскар-2023». Как работал оскаровский комитет и что с ним будет дальше?

26 сентября стало известно, что Россия не будет выдвигать фильм на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Такое решение принял президиум Киноакадемии России. Вскоре председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай в знак протеста ушел со своего поста. На фоне мировых событий судьба оскаровского комитета России представляется не такой значимой, однако на Кинопоиске посвященные премии материалы и традиционная оскаровская игра вызывали огромный интерес пользователей, при этом мы никогда не задавались вопросом, как устроен оскаровский комитет России. Рассказываем, что известно об организации, как было принято решение и что о нем говорят кинематографисты.

Как развивались события?

На официальном сайте Российской киноакадемии, которая административно курирует работу оскаровского комитета, появилось сообщение о том, что в 2022-м Россия не будет выдвигать фильм на «Оскар». Павел Чухрай, чей фильм «Вор» номинировали на премию Американской киноакадемии в 1998-м, в разговоре с ТАСС назвал решение Киноакадемии «неправовым» и уточнил, что оно «было принято через голову оскаровской комиссии». «С членами нашей независимой организации не только не советовались, нас даже не сочли нужным уведомить о таком решении. Это оскорбительно и незаконно», — рассказал режиссер.

Вслед за Чухраем из Российского оскаровского комитета вышли режиссеры Николай Досталь, Андрей Звягинцев и продюсер Сергей Сельянов, также несогласные с решением Киноакадемии. «Я выхожу не только из вышеназванной организации [оскаровского комитета], но также мое публичное заявление прошу экстраполировать на другие: Союз кинематографистов Российской Федерации; академию „Золотой орел“ и академию „Ника“. Я остаюсь русским режиссером и российским гражданином, только без академических и других членских привилегий принимать судьбоносные для кого бы то ни было решения», — пишет Звягинцев в заявлении, которое опубликовала «Медуза» (признана в России иноагентом. — Прим. ред.). Режиссер также назвал принятие решения «вопиющим волюнтаризмом нескольких членов комиссии, возомнивших, что достаточно их всевидящего и своевольного видения ситуации». Как сообщают в индустриальных Telegram-каналах, покинуть комитет также намерены режиссеры Вера Сторожева и Владимир Котт.

Еще неделю назад обсуждение, какой российский фильм выдвигать на «Оскар», шло в штатном режиме. Это Кинопоиску подтвердил Павел Чухрай: «Американцы прислали нам информацию, когда должна быть предоставлена картина». Вдобавок с 23 по 29 сентября в Доме кино, под крышей Союза кинематографистов, возглавляемого Никитой Михалковым, должно было состояться заседание оскаровского комитета. Через пару дней в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской. — Прим. ред.) продюсер фильма «Межсезонье» Максим Добромыслов поделился с друзьями радостной новостью: фильм вошел в лонг-лист картин, которые планировали выдвинуть на премию. По факту это значит, что Добромыслову пришло письмо от исполнительной дирекции Киноакадемии России.

Ситуация с отказом России выдвигать картину на «Оскар-2023» доказывает то, что нехотя, но подтверждали режиссеры и другие профессионалы индустрии, с которым общался Кинопоиск: ключевые решения в Киноакадемии России принимает единолично Никита Михалков. Свою позицию по отношению к премии режиссер высказал месяц назад во время Московского международного кинофестиваля. «Я вышел из этого [оскаровского] комитета. Считаю, что он абсолютно не нужен. Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно», — заявил Михалков ТАСС. Ранее Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию, которая по аналогии с Американской будет вручать свою премию. Работа над созданием Киноакадемии уже идет.

Кардинально противоположного мнения придерживаются режиссеры Алексей Учитель и Андрей Кончаловский, считающие, что не стоит игнорировать «Оскар».

Брат Никиты Михалкова, который также был членом оскаровского комитета России, говорил ТАСС, что, несмотря на политическую ситуацию, страна должна выдвинуть фильм на премию. По словам режиссера, это будет стимулом для молодых творческих авторов.

Напомним, что в прошлом году 20 сентября российские продюсеры получили письмо от исполнительного комитета Киноакадемии России, в котором говорилось, что в отборе могут участвовать фильмы, коммерческий показ которых состоялся с 1 января по 31 декабря 2021 года. Спустя месяц, 25 октября, стало известно, что от России выдвинули фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки», победивший в конкурсе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2021 года.

Что известно о работе Российского оскаровского комитета?

Информации о том, что представляет собой эта организация и какова процедура и критерии выдвижения фильма на премию от национальной кинематографии, крайне мало. В сообщении Киноакадемии России об игнорировании «Оскара» уточнялось, что состав комиссии, которая выбирает фильм, «формируется и утверждается президиумом Киноакадемии России». Пост президента Киноакадемии России занимает Никита Михалков. На запрос Кинопоиска о комментарии оскаровский лауреат, который получил статуэтку в 1995-м за фильм «Утомленные солнцем», не ответил.

Никита Михалков и Надежда Михалкова на 67-й церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 1995 года

Частичное представление о работе оскаровского комитета России дает книга «Выходит продюсер» Александра Роднянского. Они вместе с Андреем Звягинцевым работали над фильмами «Левиафан» и «Нелюбовь», номинированными на «Оскар» от России в 2015-м и 2018-м. В книге Роднянский упоминает, как комитет рассматривал «Елену» Звягинцева. В первый год фильм не прошел из-за регламента (не вышел в прокат), во второй год «Елена» соперничала с «Фаустом» Александра Сокурова. Фильмы набрали равное количество голосов академиков, но дальше началось что-то странное. Тогдашний председатель комиссии Владимир Меньшов попросил проголосовать пять-шесть людей, отсутствовавших во время основного заседания комитета. Все они единогласно выбрали «Белого тигра» Карена Шахназарова, которого и заявили от России. В итоге он не вошел в лонг-лист премии.

В ситуации с «Левиафаном» команда фильма действовала решительнее: они запросили список членов комитета и получили отказ. Но Роднянский знал принцип формирования списка: в комитет входили режиссеры и продюсеры, чьи фильмы побеждали на значимых мировых фестивалях или были номинированы на «Оскар» (призы за режиссуру не считались). Так команда сама составила примерный список и показала «Левиафан» всем участникам. Помня историю с «Еленой», команда даже собрала доверенности на голосование с тех членов комитета, которые не смогли попасть на заседание. День заседания назначили неожиданно и выбрали выходной (вероятно, чтобы не все участники смогли на него попасть). По словам Роднянского, комитет хотел разделить голоса между двумя фильмами, как в случае с «Еленой», и подготовил доверенности отсутствовавших. Их шесть голосов ушли «Горько!». За комедию Жоры Крыжовникова лично на заседании проголосовали Меньшов и продюсер Федор Попов. Так, 8 голосов ушло «Горько!», 14 — «Левиафану», который в итоге и представлял Россию на «Оскаре».

Что о решении говорят критики и кинематографисты?

После новостей о Киноакадемии в «Коммерсанте» вышла статья Андрея Плахова. Критик считает, что решение не выдвигать фильм на «Оскар» принял Никита Михалков, в зависимости от которого находился оскаровский комитет. Более того, по мнению Плахова, российский комитет фактически прекратил свое существование после демонстративного ухода режиссеров и продюсеров вслед за Чухраем.

Материал, посвященный истории СССР и России на «Оскаре», вышел и в «Медузе» (признана иноагентом. — Прим. ред.). В нем критик Антон Долин называет отказ от выдвижения на «Оскар» закономерным итогом и «эмансипацией» от американского влияния. Долин тоже считает, что решение игнорировать «Оскар» принял Никита Михалков, а оскаровский комитет критик называет организацией «предельно непрозрачной, состав которой периодически менялся или обновлялся по непонятному принципу».

Кинокритик и обозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова отмечала, что на сайте Киноакадемии не указан список ее участников. Тем не менее ей удалось найти его и поделиться им в своем Telegram-канале. В списке указано 25 человек, в том числе скончавшиеся режиссеры Игорь Масленников и Владимир Наумов, а также вышедший из комиссии в августе 2022-го Никита Михалков. Другие участники — продюсер Сергей Мелькумов («Мама, я дома», «Разжимая кулаки»), Глеб Панфилов («Иван Денисович»), Александр Сокуров («Сказка», «Русский ковчег») и Карен Шахназаров («Курьер»).

Кинопоиск обратился к режиссерам и другим деятелям индустрии, чьи имена фигурируют в списке членов Киноакадемии. Многие из них ответили, что комментарии, которые они могли бы дать, не могут быть опубликованы по цензурным соображениям. А один из респондентов предложил «в молчании насладиться величием происходящей катастрофы».

С 1992-го Россия лишь один раз не выдвигала фильм на «Оскар» — в 1993-м, когда ни один фильм не выбрали. За последние 30 лет Россия получила только одну статуэтку в категории «Лучший иностранный фильм» за «Утомленных солнцем». Шесть картин было номинировано: «Нелюбовь» (2018) и «Левиафан» (2015) Андрея Звягинцева, «12» (2008) и «Урга — территория любви» (1993) Никиты Михалкова, «Вор» Павла Чухрая (1998) и «Кавказский пленник» (1997) Сергея Бодрова.

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