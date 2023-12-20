Анастасия Талызина, 24 года, актриса. Играла в «Воздухе» и «Кентавре»

Я актриса в третьем поколении. Одиннадцать лет профессионально занималась балетом, получила шесть травм — пришлось уйти по состоянию здоровья.

Я сменила пять школ, долго не могла найти свое место. После школы поступила в Щепкинское училище на коршуновский курс, где мне безмерно повезло с педагогами: я рвалась сниматься, и меня начали отпускать со второго курса, но при условии, что на успеваемость это не повлияет. Поэтому я работала в два раза больше.

Первой моей работой в кино стал сериал «Последствия», затем — фильм «Пиковая дама: Зазеркалье», после которого я впервые получила главную роль в сериале «Тонкие материи».

Потом у меня было много проектов, и каждый из них мне по-своему дорог: «Год рождения», «Кентавр», «Я делаю шаг». А совсем недавно на экраны вышел фильм «Воздух», и это самая сложная и долгая картина, в которой я снималась.