Анастасия Талызина, 24 года, актриса. Играла в «Воздухе» и «Кентавре»

Каждый год в России выходит более 2000 фильмов и сериалов (если судить по базе Кинопоиска). Это тысячи новых актеров и актрис, режиссеров, сценаристов и представителей других кинопрофессий. В рубрике «Привет! Меня зовут…» Кинопоиск предлагает будущим суперзвездам ответить на вопросы анкеты и рассказать о любимых фильмах, источниках вдохновения, хобби и страхах. Запомните их лица и имена!
Начинаем с Анастасии Талызиной — актрисы, для которой 2023 год стал прорывным. Femme fatale в «Кентавре», прагматичная муза в «Годе рождения» и прямо сейчас в кинотеатрах молодая валькирия в «Воздухе». 24-летняя Талызина умеет быть разной и не теряться на фоне именитых Борисова, Безрукова и Лядовой.
Дата и место рождения: 5 июля 1999 года, Москва
Рост: 1, 68 см
Цвет глаз: голубые
Дата и место рождения: 5 июля 1999 года, Москва
Рост: 1, 68 см
Цвет глаз: голубые
Я актриса в третьем поколении. Одиннадцать лет профессионально занималась балетом, получила шесть травм — пришлось уйти по состоянию здоровья.
Я сменила пять школ, долго не могла найти свое место. После школы поступила в Щепкинское училище на коршуновский курс, где мне безмерно повезло с педагогами: я рвалась сниматься, и меня начали отпускать со второго курса, но при условии, что на успеваемость это не повлияет. Поэтому я работала в два раза больше.
Первой моей работой в кино стал сериал «Последствия», затем — фильм «Пиковая дама: Зазеркалье», после которого я впервые получила главную роль в сериале «Тонкие материи».
Потом у меня было много проектов, и каждый из них мне по-своему дорог: «Год рождения», «Кентавр», «Я делаю шаг». А совсем недавно на экраны вышел фильм «Воздух», и это самая сложная и долгая картина, в которой я снималась.
— Что сегодня тебя обрадовало?
— Знакомство с вашей командой! А еще близкий человек, приятная домашняя рутина. Меня радуют ежедневные, очень простые вещи: классная музыка или, например, любимый сериал. Абсолютно женский и глупый. «Секс в большом городе», например! Он меня отрывает от действительности. После просмотра становится намного веселее.
— Что ты слушала по дороге на интервью?
— По дороге ничего. Вообще, в последнее время гораздо реже слушаю что-то вне дома. Для меня это открытие — очень интересно наблюдать за тем, как со временем меняются привычки. Но утром я сперва включила инструментал, а потом группу Funkadelic, обожаю их!
— Назови три фильма, которые оказали на тебя влияние.
— У меня есть целая подборка в телефоне! Пусть будут «Семь жизней», «Иллюзия любви» и «Господин Никто».
— Какой первый фильм ты посмотрела в кинотеатре?
— Мультфильм «Рождественская история».
— Худший и лучший фильм для первого свидания.
— Худший определенно «Брачная история»! А лучший — «1+1». Это классика, которую я могу пересматривать вечно.
— Любовь — это…
— Это жизнь.
— Какой последний фильм заставил тебя плакать?
— Я плачу всегда. Меня трогает абсолютно все, даже на каких-то веселых историях я реву белугой. Так что слезы в моем случае вообще не критерий. В последний раз вот плакала, когда в тысячный раз пересматривала «Звездные войны». Я знала каждую реплику, каждый сюжетный поворот и все равно разрыдалась.
— Про какой эпизод речь?
— Первые три эпизода, история Энакина Скайуокера. То, что с ним произошло, — это ужас.
— Что для тебя подвиг?
— Любить и быть искренней.
— Что ты чувствовала в кабинах самолетов на высоте 10 метров, снимаясь в «Воздухе»?
— Было очень страшно! Гимбл, прямо скажем, не внушал доверия… Особенно было тяжело в первый раз. Я села в кабину, и меня намертво пристегнули. Так, что даже не пошевелиться толком. Потом кабину закрыли и подняли на высоту. У меня началась паническая атака, воздух очень быстро заканчивался. Приходилось пить таблетки от укачивания. Но постепенно привыкла. Съемочная команда входила в положение, делала перерывы. Со временем я все больше времени могла проводить наверху.
— Ты боишься летать?
— Нет. До съемок проекта никогда не боялась. Но когда работа в гимблах закончилась, у меня, честно признаюсь, появилась фобия. Сейчас я работаю над этим. Такой вот посттравматический синдром «Воздуха».
— На какие еще жертвы и подвиги ты готова ради достойной роли?
— Я трусиха! Но на площадке и в классной команде, с которой есть общее вдохновение, раскрываюсь, сама того не замечая. Недавно на съемках одного проекта мне нужно было сыграть трюковую сцену — проехать на велосипеде, а потом перевернуться и упасть. Читая сценарий, сразу подумала: «Не-не-не, этим я заниматься не буду. Есть профессионалы, вот пусть они и падают». В итоге так увлеклась работой, что сделала все сама. Был драйв, кураж и, главное, желание. И это совершенно не жертва и не подвиг.
— Натурные съемки «Воздуха» проходили в Ленинградской, Саратовской и Новгородской областях, а также в Карелии. У тебя есть любимое место на карте страны?
— Я обожаю Москву! Обожаю свой дом.
— Какой самый ценный урок или совет ты получала от коллег, наставника, родного человека?
— Несмотря на различные проблемы во время съемок, нужно делать свою работу и отстаивать свою точку зрения.
— Калимулин или Борисов?
— Что поддерживает тебя в трудные времена?
— Близкие в первую очередь. И еще время, проведенное в одиночестве. Мне нужен баланс между любимыми людьми, взаимодействием с внешним миром и собой. Чтобы могла делать то, что хочется: читать, рисовать, изучать что-то новое. Это всегда хаотичный набор занятий, но он приводит меня в чувство, помогает четче слышать себя.
— Твое хобби?
— Я люблю писать картины с детства. Для меня это маленькая отдушина, которую я ни в коем случае не хочу превращать во что-то профессиональное. Люблю портреты. Это, кстати, помогает в работе. При подготовке к роли я интуитивно рисую свою героиню такой, какой ее вижу и чувствую. Удивительный и вдохновляющий процесс.
— Какой ты изобразила Женю из «Воздуха»?
— Очень аскетичной, исковерканной. Как бабочку в скафандре.
— Твой самый большой в жизни страх? Есть ли у него вкус или запах?
— Больше всего боюсь потери близких людей. Да и вообще смерти. Совсем не хочется думать, какие у нее вкус или запах.
— Твое тотемное животное.
— Думаю, что-то кошачье! Может быть, львица. (Смеется.)
— С каким режиссером хотела бы поработать в будущем?
— Валерий Тодоровский, Эдик Оганесян, Иван Твердовский, Борис Хлебников.
— Если не кино, то что?
— Думаю, я была бы преподавателем. Мне нравится взаимодействовать с людьми, помогать им в поисках формы, нужной интонации.
— Что бы ты сказала себе пятилетней?
— Не сбривай висок и слушайся маму.
— Что бы ты пожелала себе через 20 лет?
— Не потерять внутреннего ребенка.
Фото: Маша Добрыгина для Кинопоиска
Вопросы: Никита Демченко