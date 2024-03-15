«Летучий корабль»: музыкальный капустник по мотивам культового мультфильма

Новый фильм Ильи Учителя — очередная остановка (позади — «Бременские музыканты» и «По щучьему велению», впереди — «Огниво» и «Сказка о царе Салтане») на пути российского кино, несущегося в сказочное безвременье. Разбираем, какой получилась осовремененная версия мультфильма Гарри Бардина.

О чем это

Сказочные земли, которыми правит безымянный и прагматичный царь (Леонид Ярмольник), переживают не лучшие времена. Казна пустеет, ремонт дворца идет вяло, а взбалмошная царевна Забава (Ксения Трейстер) не желает выходить замуж по расчету. Жениха папенька подобрал солидного — иностранного эрудита Поля (Андрей Бурковский), единственного наследника богача Полкана (Фёдор Добронравов). Но Забава чувствует, что гость с гнильцой, да и вообще у нее на примете уже есть возлюбленный — случайно встретившийся матрос Иван (Александр Метёлкин), зовущий царскую дочь в кругосветное путешествие. Батюшка, естественно, против такого союза: мало того что неприлично, так еще и невыгодно. Поэтому Ване приходится отправиться в волшебный лес на поиски золота, чтобы составить конкуренцию состоятельному иностранцу. Как и положено в сказках, все уготованные ему испытания молодец пройдет успешно, а в процессе еще и обретет парочку новых друзей.

Кто это снял и как это выглядит

Вслед за Александром Войтинским, Алексеем Нужным и Олегом Погодиным попробовать свои силы в прибыльном ныне сегменте сказочных блокбастеров решил и Илья Учитель. Наиболее известный его фильм — снятый четыре года назад «Стрельцов», тоже своего рода сказка, в которой довольно неоднозначный человек представляется достойнейшим героем в пантеоне олимпийцев. Каким-то особым почерком молодой режиссер отличиться тогда не успел, и от «Летучего корабля» новаторского киноязыка ждать тоже не стоит. В конце концов, многомиллионное семейное фэнтези не поле для радикальных экспериментов, а кино, сделанное продюсерами. Их, кстати, у фильма с десяток, и главный — отец режиссера Алексей Учитель, не нуждающийся в представлении.

При написании сценария создатели столкнулись с той же проблемой, что и авторы недавних «Бременских музыкантов». Исходного материала хватает минут на двадцать, а выдать нужно девяносто. Поэтому сценарист Константин Челидзе (в его послужном списке — все тот же «Стрельцов» и несколько менее размашистых лент) решил добавить в картину коллизий, которых в мультфильме Гарри Бардина не было. Возникла, в частности, оппозиция «наше / не наше»: сердце Забавы достанется не манерному и коварному иностранцу, а простому русскому парню, слегка наивному, зато с отечественным чудо-инструментом.

Кроме новых намеков, появились и новые — не вполне удачные — персонажи. Например, заграничная ведьма леди Джейн (Полина Гагарина), заточенная Полем в клетку, или цыганка (Ксения Раппопорт в маске, как у Зорро). Последняя появляется буквально на пару минут и затем бесследно исчезает. Примерно такой же КПД у Соловья-разбойника (Анна Уколова), ничего не дающего сюжету, но зато распевающего «Хоп-хей» Леонида Агутина. К счастью, этого пернатого делинквента Ваня встречает в волшебном лесу первым, и дальше история развивается более-менее конвенционально. Вот мечтающий летать компьютерный Водяной с голосом Сергея Гармаша. Вот совершенно отвязный квинтет Бабок-ежек, каждую из которых сыграл загримированный до неузнаваемости и отрывающийся на всю катушку Данила Козловский. Не меньше наслаждается ролью плохиша и Андрей Бурковский, щеголяющий в хипстерской шапке бини. Уровень китча умело поддерживает пластичная и обаятельная Ксения Трейстер. Старая гвардия в лице Ярмольника и Добронравова комично кряхтит и охает. Теряется разве что Александр Метёлкин — его молодецкая удаль впечатляет чуть меньше, чем хотелось бы.

Время от времени актерам приходится также открывать рот под фонограмму, ведь «Корабль» заявлен как мюзикл. Вот только саунд-дизайн и музыкальная составляющая, увы, вызывают в основном вопросы. Почти все движения героев сопровождаются звуками а-ля шоу «Луни Тюнз» — допустим. Поль устраивает во дворце вечеринку под забористый трэп с балалайками — предположим. Песни из оригинала исполняют не сами актеры, а Feduk и Анна Пересильд — почему нет. Но по какому принципу составляли остальной саундтрек? Почему с арией Водяного и частушками Бабок-ежек соседствуют «На заре» и музыка Найка Борзова? Если авторы «Бременских музыкантов» хотя бы попробовали сочинить новые песни, то команда Учителя, кажется, завершила творческие поиски на топе Яндекс Музыки.

Картинка впечатляет куда больше звука. Сергей Февралёв спроектировал детализированные интерьеры дворца и избушки Бабок-ежек, а Надежда Васильева — сотни фантасмагорических костюмов с самыми дикими принтами, которые хочется изучить повнимательнее. Больше цеха художников старался разве что VFX-отдел. По словам режиссера, в фильме почти нет эпизодов без графики, и это правда. Актеры то и дело соседствуют в кадре с компьютерными персонажами: Водяной оставляет после себя капли на полу, а в его мимике легко угадывается Гармаш; леди Джейн регулярно колдует и, превращаясь в Жар-птицу, эффектно извергает пламя; Бабки-ежки рассекают с метлами так, словно намерены выиграть кубок квиддича.

Вердикт

Всевозможные русские мифологемы в «Летучем корабле» показаны почти всегда красиво и задорно. В фильме много динамичных и забавных эпизодов, так что юные зрители, скорее всего, не заскучают, а для более возрастной публики есть парочка взрослых и актуальных шуток, а также дискотека 80–90-х. Не хватает этому набору только цельности: страницы из разных книжек сшиты здесь в совершенно хаотичной последовательности, но от кризиса самоопределения страдали и предыдущие сказочные блокбастеры. Золотой стандарт русской киносказки по-прежнему не найден, однако попыток будет еще много, так что шансы есть. Главное, подходить к делу по любви, а не по расчету.

Автор: Никита Демченко