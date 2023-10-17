Кинопоиск
Плюс-минус игры

ПодкастНужны ли платформенные эксклюзивы?

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В подкасте «Плюс-минус игры» кинокритик и куратор игрового направления Кинопоиска Марат Шабаев и шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса Вадим Елистратов обсуждают ключевые споры видеоигровой индустрии.

В новом выпуске ведущие спорят о том, нужны ли игры, выходящие эксклюзивно на одной из платформ — PlayStation, Xbox, Nintendo Switch или ПК.

Как эксклюзивы вредят истории видеоигр? Влияет ли выход только на одной платформе на успешность и популярность игры? Почему текущая ситуация плодит токсичность игрового сообщества? И какой будет ситуация в будущем?

Марат Шабаев

Кинокритик, куратор направления «Игры» на Кинопоиске

Эксклюзивы плодят токсичность и сегрегируют фанатов видеоигр. Из-за чувства элитарности, которое навязывают нам большие корпорации, мы начинаем делить всё на «свой/чужой». Сонибои ненавидят биллибоев (нет игр!), биллибои ненавидят сонибоев (однообразные экшен-адвенчуры с видом от третьего лица!). Притом что ненависть в интернете и так находится на зашкаливающем уровне, логичнее было бы попытаться снизить ее уровень.

Вадим Елистратов

Шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса

Если бы не было консольных эксклюзивов и консольных войн, были бы другие поводы для споров. Все эти конфликты порождаются в первую очередь природным желанием людей делиться на группы и причислять себя к разным общностям. И у нас были бы не фанаты Switch и Xbox, а фанаты Mario и Мастера Чифа, или фанаты шутеров против RPG, или любители iOS против Android. Отсюда рождается вот это мощнейщее «не играл, но осуждаю».

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А вы как считаете? Нужны эксклюзивы или они вредны?

Авторы: Марат Шабаев, Вадим Елистратов

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