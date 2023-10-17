В подкасте «Плюс-минус игры» кинокритик и куратор игрового направления Кинопоиска Марат Шабаев и шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса Вадим Елистратов обсуждают ключевые споры видеоигровой индустрии.

В новом выпуске ведущие спорят о том, нужны ли игры, выходящие эксклюзивно на одной из платформ — PlayStation, Xbox, Nintendo Switch или ПК.

Как эксклюзивы вредят истории видеоигр? Влияет ли выход только на одной платформе на успешность и популярность игры? Почему текущая ситуация плодит токсичность игрового сообщества? И какой будет ситуация в будущем?

