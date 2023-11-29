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Крупным планом

Подкаст«Онегин». Сарик Андреасян экранизирует классику

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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают фильм «Онегин» — новую экранизацию пушкинского романа — и разбирают творческий метод Сарика Андреасяна

Всеволод Коршунов

Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»

Меня беспокоит, что на одежде героев нет ни одного залома, ни одного пятна — в общем, всего того, что историки называют следами бытования, а художники по костюмам — зафактуренностью. Просто взяли, отутюжили, повесили, надели.

Даулет Жанайдаров

Редактор Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»

Это может быть ходом. Тебе не обязательно соблюдать историческую фактуру и залезать в дебри Алексея Германа, который полностью воссоздавал щербатость жизни во всем ее многообразии. В целом не то чтобы я или ты можем точно представить себе, как достоверно выглядело все в XIX веке, и это не обязательно необходимо.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Как вам «Онегин» в интерпретации Сарика Андреасяна?

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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